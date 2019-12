AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-06-15 08:23:00

Dbrand skin din Nintendo Switch

Et er at indkøbe alverdens dyrt hardware, telefoner, konsoller eller andet, og noget andet er efterfølgende at passe godt på produkterne. Her er udvalget massivt, og det er typisk fra smarte fancy pancy covers, Gorilla Glass m.v. Vi har set på et produkt fra super populære Dbrand, og pakker en Nintendo Switch ind i nye klæder.

Hvis du er skruet sammen lidt som os, så vil du rigtig gerne passe godt på dine gadgets, specielt dem som du har med i lommen. Er du ikke til ofte store klodset covers/cases, så findes der rent faktisk ret fede alternativer, som kan toppe et i forvejen super lækkert stykke hardware af med det sidste touch.

I nedenstående video, tager vi et kig på en ny samarbejdspartner på Tweak.dk. Der er tale om DBrand, og til formålet har vi sat vores kære Nintendo Switch ind som deltager.



Dbrand giver os muligheden for at passe på vores enheder samtidig med at vi kan tilpasse looket i et hav af forskellige muligheder, som næsten kun fantasien sætter en stopper for.



Kort fortalt, er det et højkvalitets vinyl skin, som man kan komme på sin smartphone, laptop, PlayStation eller et udvalg af andre enheder.

På den måde kan man sikrer sig imod ridser, snavs og andet der kan følge med normalt brug. Det beskytter selvfølgeligt ikke på samme måde som et decideret smartphone case, hvis man har tendens til at tabe sin telefon m.v. Men alle de almindelige brugsridser m.v., som en telefon får samlet sammen, slipper man stort set udenom ved at teame op med Dbrand og deres skins.



På nuværende tidspunkt har vi monteret skins på laptops, telefoner, og seneste Dbrand familiemedlem, kommer nu en Nintendo Switch. Omtalte er ofte med på farten rundt i verden på messer, og her kommer Dbrand ind som en lækker sparringspartner på det visuelle, og du får en gadget som i 9/10 tilfælde vil skille sig ud fra mængden.

Vi har valgt skins til konsollen i Black Como farven, som også har lidt tekstur, som i vores optik fremstår super fedt.

Det eneste man skal bruge ud over selve de skins man har valgt og den enhed de skal på, er som regel en hårtørrer. Dbrand har lavet videoguides til alle deres skins, så er i princippet bare at følge dem trin for trin, og så hjælper lidt fingersnilde bestemt også, når det hele skal sættes præcist på plads.



Man er naturligvis begrænset af de enheder og farver som Dbrand har på deres hjemmeside, men de dækker et ret bredt udvalg af de mest populære enheder. Hertil kommer et godt udvalg af stilarter og farver man kan vælge imellem, og med mulighed for at kombinere helt som man vil.

vi kan specielt godt lide de skin som har en tekstureret overflade. Det giver et super lækkert look, men også betydelidt bedre greb på f.eks. en telefon. Vi valgte til projekt Nintendo Switch deres Black Dragon skin, men der er som sagt mulighed for meget andet også med både metal, sten, træ og læder looks.



Dbrand er baseret i Canada, men der er gratis international fragt på alle ordre over 20 dollars og fragttiden er typisk lidt over en uge.



Hvis du gerne vil beskytte din telefon, Nintendo Switch, spilkonsol eller andet imod ridser og andre utøj, eller bare give dem et nyt look, så er Dbrand skins et super godt bud. Har du derimod tendens til smide med dine ting, og har brug for at beskytte dem imod den slags, så er det nok ikke helt nok til at redde din røv. Men om ikke andet, kan du måske skjule revnerne på bagsiden lidt bedre med et skin.