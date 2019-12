AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-03 12:00:10

ASRock Beebox J4205 Apollo Lake Mini PC fremvist

Perfekt som et lille multimediecenter, kommer ASROCK og deres nye ASRock Beebox J4205 Apollo Lake Mini PC ind i billedet. Vi mangler dog stadig nogle priser på den lille frækkert.

ASRock løfter sløret for et nyt familiemedlem i form af en ny ASRock Beebox J4205 udstyret med Intels Apollo Lake processor og Microsoft Windows 10.



Jagtende segmentet for home theatre, office desktop eller en lille PC til soveværelset, finder du ASRock Beebox J4205 udstyret med op til 16 GB RAM, understøttelse for op til 3 skærme via dual HDMI porte og en DisplayPort.



Specifikationerne på ASRock Beebox J4205 Apollo Lake Mini PC er:



– Powered by the Intel® J4000 Series Processor Family

– Dual Channel DDR3L SO-DIMM (Max. 16GB)

– Hyper speed WiFi 802.11ac, also works as a wireless access point

– Supports two storage devices for added flexibility (1 x 2.5″ SATA3 HDD + 1 x M.2 SATA3 SSD)

– Supports Triple Monitor (2 x HDMI, 1 x DisplayPort)

– Smooth and ultra high resolution 4K@60Hz playback

– The world’s first NUC paired with an USB Type-C port

– A free bundled remote controller for controlling your PC wirelessly

– Offers rich features in a tiny 0.6L package



Prisen er stadig ikke omtalt.

Besøg vores samarbejdarbejdspartner MSI via banneret.



Kilde: liliputing