Razer Joro Portable Wireless Keyboard

Razer Joro er et ultrabærbart trådløst tastatur med 75 % layout og lavprofils saksetaster, designet til både arbejde og let gaming. Med støtte for op til tre Bluetooth-enheder, USB-C-forbindelse og fuld macOS-kompatibilitet er det ideelt til produktivitet på farten.

15 jul. 2025 kl. 12:06 Af Berger

Vi starter med at kigge nærmere på specifikationerne på Razer Joro. Som er fundet på Razers hjemmeside.

Specifikationer på Joro

Type: 75%

Materialer: Polymer

Kontakter: Razer Ultra Low-profile Switches

Baggrundsbelysning: Ja, RGB

Tilslutning: Kabel (USB-A til USB-C), Bluetooth

Batteri: 1800 timers batteri with (Power Saving Mode)

Polling Rate: 1000 Hz Wired

Response Rate: -

Profil i indbygget hukommelse: Ja

Medie kontrol: Ja igennem Function Key (FN)

Baggrundslys intensitet knap: Ja igennen FN taster

Windows lås knap: Ja

Software: Razer Synapse

Dimensioner: 298 x 112 x 16,5mm

Justerbar højde: Nej

Vægt: 374 gram

Kompatible styresystemer: Windows, MacOS, Linux

Rundt om Razer Joro

Razer Joro er et kompakt og trådløst 75 %-tastatur designet til mobil produktivitet og let gaming. Det har ultra-lavprofils saksetaster for stille og responsiv skrivning, og understøtter op til tre enheder via Bluetooth samt USB-C. Med fuld macOS-kompatibilitet, N-key rollover, anti-ghosting og Razer Snap Tap-teknologi leverer det en glidende brugeroplevelse på tværs af platforme. Det vejer kun 374 gram og har en batterilevetid på op til 1.800 timer i strømbesparende tilstand. Enkeltzone RGB-belysning tilføjer stil uden at gå på kompromis med funktionaliteten.

Når du åbner æsken med Razer Joro, bliver du mødt af et stilrent og kompakt setup. I pakken finder du selve tastaturet, en flettet USB-C til USB-A-kabel til opladning og kablet brug, samt en brugervejledning. Det hele er pakket sikkert og minimalistisk, som man forventer af Razer.

Fronten på Razer Joro er præget af et minimalistisk og moderne design, hvor funktionalitet møder æstetik. Tastaturet har et kompakt 75 % layout med alle nødvendige taster, inklusiv piletaster og funktionstaster i øverste række. De ultra-lavprofils saksetaster giver en lav skriveprofil og støjsvag respons. Overfladen er fremstillet i robust anodiseret aluminium, som både ser eksklusiv ud og føles solid. Øverst til venstre finder man diskrete knapper til hurtig skift mellem Bluetooth-enheder, og under tasterne løber en enkeltzone RGB-belysning, som tilføjer personlighed uden at virke prangende. Fronten udstråler mobilitet og præcision i ét samlet udtryk.

Razer Joro er udstyret med Razer Ultra Low-Profile saksetaster, som kombinerer en lav aktiveringsafstand på 1,6 mm med en stabil og støjsvag skriveoplevelse. Disse switches er designet til at minimere tastens bevægelse og reducere wobble, hvilket giver en præcis og behagelig tastning, ideel til både arbejde og let gaming. Selvom kontakterne ikke tilbyder den samme taktile feedback som mekaniske switches, leverer de en hurtig og lydsvag respons, hvilket gør dem velegnede til brugere, der ønsker et kompakt og støjsvagt tastatur til mobilt brug.

Razer Joro er et ultratyndt tastatur med en tykkelse på kun 16,5 mm, hvilket gør det ideelt til mobil brug. På tastaturets øverste højre hjørne finder man en USB-C-port, der muliggør både opladning og kablet forbindelse. Ved siden af USB-C-porten er der en fysisk kontakt, som bruges til at skifte mellem trådløs og kablet tilstand. Denne enkle og funktionelle placering sikrer nem adgang og understøtter tastaturets minimalistiske design. Med sin slanke profil og praktiske tilslutningsmuligheder er Razer Joro velegnet til både arbejde og let gaming på farten.

Bagsiden af Razer Joro er designet med fokus på stabilitet og mobilitet. Den er udstyret med fire skridsikre gummifødder, der forhindrer tastaturet i at glide under brug, selv på glatte overflader. Selvom tastaturet ikke har justerbare fødder, har det en let hældning, der giver en behagelig skrivevinkel. Konstruktionen kombinerer en robust topplade i 5052-aluminium med en bund af ABS-plast, hvilket sikrer både holdbarhed og lav vægt. Den flade underside gør det nemt at opbevare tastaturet i tasker uden at optage meget plads. Samlet set afspejler bagsidens design Razer Joros fokus på bærbarhed og funktionalitet.

Razer Joro er et ultrabærbart tastatur med en kompakt 75 % layout, der måler 298 mm i længden, 112 mm i bredden og kun 16,5 mm i højden. Med en vægt på blot 374 gram er det ideelt til mobil brug, uden at gå på kompromis med funktionalitet. Tastaturet er udstyret med en USB-C-port i øverste højre hjørne, som muliggør både opladning og kablet forbindelse. Ved siden af porten findes en kontakt, der gør det nemt at skifte mellem trådløs og kablet tilstand. Denne kombination af slankt design og praktiske tilslutningsmuligheder gør Razer Joro til et alsidigt valg for både arbejde og let gaming på farten.

Software

Razer Joro bruger Razer Synapse-softwaren til tilpasning og konfiguration. Softwaren har en enkel og overskuelig brugerflade, hvor man nemt kan justere tastaturets funktioner. Under fanen "Customize" kan man ændre tastetildelinger, aktivere Hypershift for sekundære funktioner og vælge mellem funktions- eller multimedietaster som primære. Gaming Mode giver mulighed for at deaktivere forstyrrende taster som Windows- og Alt-knapper under spil. Snap Tap sikrer, at kun den senest trykkede tast registreres ved samtidige input, hvilket forbedrer præcisionen. Softwaren er funktionel og intuitiv, dog uden avancerede makro- eller scriptfunktioner.

Den næste er “Lighting”-fanen i Razer Synapse-softwaren til Razer Joro. Her kan man justere lysstyrken via en glidende skala fra 0 til 100 og vælge, hvornår belysningen skal slukke – enten når skærmen slukker eller efter inaktivitet. Under “Effects” vælges det ønskede lyseffektmønster, som f.eks. Spectrum Cycling. Det bemærkes, at avancerede lysfunktioner kun er tilgængelige ved kablet forbindelse.

Den sidste er “Power”-fanen i Razer Synapse-softwaren til Razer Joro, hvor energibesparende funktioner kan tilpasses. Her kan man aktivere dæmpning af belysningen og slukning af tastaturet efter inaktivitet i intervaller fra 1 til 15 minutter. Funktionen “Activate Power Saving Mode” kan aktiveres med Fn + Esc og reducerer strømforbruget ved at slukke lyset, deaktivere unødvendige funktioner og sænke polling-raten til 250 Hz. Dette hjælper med at forlænge batterilevetiden under trådløs brug.

Testen – Brugen og komfort

Det er blevet tid til at sætte Razer Joro på prøve. Som altid tester jeg tastaturet grundigt under forskellige scenarier for at danne et helhedsbillede af brugeroplevelsen. Undervejs bruger jeg også et specialværktøj til at måle responstid og estimeret scan rate – for at få konkrete tal på ydeevnen.

Husk, dette er ikke professionelt udstyr, men sammenlignet med tastaturer i fremtiden, kan det stadig give en indikation af selve responsen på tastaturet.

Razer Joro er først og fremmest designet som et bærbart tastatur, der skal være nemt at tage med på farten. Den testede model havde ikke nordisk layout, men det var ikke en væsentlig ulempe, da systemet automatisk tilpassede sig. Tastaturet føles overbevisende i brug – lyden er diskret og tasterne har samme lave profil og behagelige feedback, som man kender fra premium laptops.

Joro er kompakt, og netop det kan både være en styrke og en svaghed. Under gaming – både i FPS- og MOBA-titler – oplevede jeg af og til, at jeg ikke ramte helt præcist. Det samme gjaldt ved hurtig tekstindtastning, hvor skrivehastigheden var høj, men fejlprocenten også steg. Der opstod blandt andet utilsigtede kommandoer som scroll eller forkerte tegn.

Målingerne viste en responstid på 1 ms og en scan rate på 1000 Hz via kabel, hvilket er helt i top. Med Bluetooth-forbindelse faldt ydeevnen dog markant – til en responstid på 12 ms og en estimeret scan rate på 83,3 Hz. Det understreger, at kablet tilslutning er klart at foretrække til gaming, hvor hver millisekund tæller.

Samlet set er Razer Joro ikke en performance-drevet gaming-maskine – men som et transportabelt, solidt og alsidigt tastatur er det et virkelig stærkt bud. Især til dem, der vil have et eksternt tastatur med i rygsækken uden at gå helt på kompromis med spiloplevelsen, så længe man bruger kabel.

Pris

Jeg har fundet en pris på Joro fra Razer på omkring 920,- DKK. Det er prisen direkte ved Razer, og det må antages der vil komme told og moms oven i prisen.

Konklusion

Efter en grundig test står det klart, at Razer Joro er et tastatur med en tydelig identitet. Det er ikke bygget til hardcore gaming, men snarere som et stilrent og funktionelt valg for dem, der ønsker et eksternt tastatur, de nemt kan tage med sig – uden at gå helt på kompromis med oplevelsen.

Den støjsvage skriveoplevelse, det lave design og den solide byggekvalitet gør Joro til en fornøjelse at bruge i dagligdagen. Tasterne har god feedback og minder meget om dem, man finder på premium laptops – hvilket gør det oplagt til studie, arbejde og lettere gaming.

Når det kommer til spil, leverer tastaturet ganske godt – men kun med kabel. Her målte jeg en responstid på 1 ms og en scan rate på 1000 Hz, hvilket er rigtig fint for et tastatur af denne type. Med Bluetooth derimod falder ydeevnen til 12 ms og 83 Hz, hvilket mærkbart påvirker reaktionsevnen i spil. Manglen på en 2.4 GHz trådløs forbindelse er derfor en af de største ulemper, især for gamere.

Det kompakte layout kan også give udfordringer. I pressede situationer – både i spil og ved hurtig tekstindtastning – opstod fejltryk og utilsigtede kommandoer. Det er prisen for det minimalistiske design, og noget, man enten vænner sig til, eller bliver træt af.

Razer Joro koster omkring 920 kr. direkte fra producenten, men med told og moms ender den reelle pris for danske forbrugere tættere på 1100–1200 kr. Det er i den dyre ende for et lavprofils tastatur uden mekaniske switches eller avanceret trådløs teknologi, men man betaler for det bærbare design, byggekvaliteten og Razer-brandet.

Joro fungerer bedst som et bærbart supplement, der kombinerer stil og mobilitet med tilstrækkelig funktionalitet til både arbejde og let gaming. Det er ikke et performance-monster, men det behøver det heller ikke være – så længe man er bevidst om, hvad man køber det til. Derfor slutter jeg også af med at give en score på 8 ud af 10.

Fordele

Kompakt og let design

Støjsvag kontakter

Fornuftig bygge kvalitet

God ydelse med kabel

Understøtter forskellige styresystemer

Findes kun i US layout (Ingen viden, om nordisk kommer senere)

Ulemper

Dårlig bluetooth forbindelse

Ingen 2.4 Ghz forbindelse

Ingen justerbar fødder

Score: 8



