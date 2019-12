AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-11-19 10:31:48

Et kig på Augmented Reality sammen med Magic Leap One

AR eller Augmentet Reality forventes at blive stort i fremtiden, og firmaer som både Microsoft og Google, satser stort på området, og smider milliarder i udviklingen af ny og forbedret teknologi.

AR eller Augmentet Reality forventes at blive stort i fremtiden, og firmaer som både Microsoft og Google, satser stort på området, og smider milliarder i udviklingen af ny og forbedret teknologi. Et af de firmaer, som har fået stor økonomisk støtte fra Google, er Magic Leap. Magic Leap har skabt en del omtale i tech kredse over de sidste par år.

Vi har, som nogen af de første i Danmark, haft muligheden for at tage et kig på det første produkt fra Magic Leap, Magic Leap One som nu er på markedet.

Se med på vores YouTube kanal, hvor vi har taget et kig på Magic Leap One, som vi fik stillet til rådighed en lille uges tid.

En stor tak skal gå til Atea for lån af deres Magic Lep One sæt. Hvis I vil se den indledende samtale med Gordon Kristensen fra Atea omkring Magic Leap og AR, så finder I den herunder samt på vores YouTube kanal.

Vi ser frem til at teste flere lignende produkter i nær fremtid.