Gigabytes XTREME Prestige annonceret

Hvis du er ude efter super High End hardware så kan Gigabytes XTREME Prestige Limited Edition-serie, der inkluderer Z790 AORUS XTREME X ICE bundkortet og AORUS GeForce RTX 4080 SUPER XTREME ICE 16G grafikkortet være netop det du leder efter.

24 apr. 2024 kl. 13:26 Af Kenneth Johansen

Gigabyte annoncerer lanceringen af sin meget ventede XTREME Prestige Limited Edition-serie, der inkluderer Z790 AORUS XTREME X ICE bundkortet og AORUS GeForce RTX 4080 SUPER XTREME ICE 16G grafikkortet. Denne eksklusive udgivelse forener førsteklasses ydeevne med enestående design og henvender sig til kræsne spilentusiaster og samlere.

XTREME Prestige Limited Edition sætter en ny standard inden for spilhardware. Den er udført til perfektion og omfavner den seneste trend inden for hvide spilbyggerier. Hver komponent fremviser en hvid glans, akkompagneret af krystaliserede titaniumteksturer og prydet med et 99% Au-gulds serienummerplade, der udstråler luksus og eksklusivitet. Serien imponerer ikke kun med sin æstetiske appel, men lover også enestående spil- og computerpræstationer.

Bundkortet - Z790 AORUS XTREME X ICE Z790 AORUS XTREME X ICE:

Z790 AORUS XTREME X ICE Z790 AORUS XTREME X ICE omdefinerer spilbundkortets landskab med sin suveræne DDR5-kompatibilitet, der understøtter XMP-8266 hastigheder og derover. Den introducerer den banebrydende Dual Interface A.I. Boost-funktion, der bruger omfattende dataanalyse til at optimere CPU-præstationen, potentielt øge i9-14900KS CPU-hastighederne op til 6,3 GHz. Denne funktion præsenterer overclocking-potentiale i et innovativt Biscuit's Point score-format, der tillader én-klik overclocking uden BIOS-genstart.

Grafikkortet - AORUS GeForce RTX 4080 SUPER XTREME ICE 16G:

AORUS GeForce RTX 4080 SUPER XTREME ICE 16G skiller sig ud med sin kernefrekvens på op til 2700 MHz og understøttelse af op til 885 AI TOPS. Det er det eneste grafikkort på markedet med den højeste frekvens af GeForce RTX 4080 SUPER grafik, der leverer ikke kun hurtigere spiloplevelser, men også mere effektiv AI-beregning. WINDFORCE bionisk hajefan-designet, kombineret med dampkammer og varmerør, sikrer optimal termisk præstation, mens kortets hvide æstetik og krystaliserede titanium bringer kunstnerisk elegance til ethvert setup. Unikke funktioner som det eksklusive RGB Halo tre-ring belysning giver fremragende visuel nydelse, og LCD Edge View tillader tilpasning og overvågning, hvilket forbedrer både præstation og stil.