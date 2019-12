AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-02-15 11:44:36

GUIDE: Overclock dit grafikkort med MSI Afterburner

På mange opfordringer fra jer har vi produceret en guide til overclocking af dit grafikkort med MSI Afterburner. Omdrejningspunktet er i et NVIDIA Pascal grafikkort, og vi tager jer med i hele processen fra start til slut. Se med og få tips til at presse mere performance ud af dit grafikkort ved brug af Afterburner.

Der er ingen tvivl om, at grafikkort over de seneste år er blevet betydeligt kraftigere og mere energieffektive end tidligere, men det er kravene fra de forskellige spil så også. Specielt hvis man vil udnytte de nye muligheder, som computerskærmene også bringer med sig, der blandt andet omfatter men ikke begrænser sig til paneler med højere refresh rates eller 4K opløsning.

Jagten på at få mere performance i din computer på grafikkorts-området, kan ofte løses ved at poste flere penge i retning af et high-end grafikkort og så håbe på, at det er nok. Men vil man klemme den sidste ydelse ud af sit nuværende grafikkort, eller få lidt mere ud af sit billigere grafikkort, er en af de åbenlyse løsninger at overclocke grafikkortet til at kunne performe bedre.

På utallige opfordringer fra vores brugere har vi produceret en guide til, hvordan du via Afterburner fra MSI potentielt kan presse dit grafikkort til at levere bedre ydelse end først planlagt fra producentens side.

Se med i videoen, hvor vi tager dig med hele vejen fra start til slut, når det handler om at overclocke grafikortet.

Frygten for at skade sit grafikkort kan måske afholde mange at overclocke sit grafikkort. Dette er der dog stort set ingen risiko for med de moderne grafikkort og med de muligheder, vi har i et program som MSI Afterburner er indstillingsværdierne indenfor de sikre grænser, og dermed burde du ikke kunne skade dit grafikkort.



Nyere grafikkort har også indbyggede sikkerhedsmekanismer, der automatisk sørger for at clocke ned (throttle), hvis kortet begynder at ramme usikre indstillinger eller temperaturer. I de tilfælde, er det værste, der sker som regel, at systemet måske fryser, og man herefter bliver nødt til at genstarte. Alternativt crasher det pågældende program. Dette løses i langt de fleste tilfælde via en reboot, hvor driveren genstartes, og så kan man forsøge igen.

Omdrejningspunktet i denne guide er MSI Afterburner. Det kan gratis hentes på producentens hjemmeside.



Jeg foretrækker at bruge MSIs Afterburner, fordi det har givet mig de bedste resultater tidligere. Der er også andre alternativer som fx EVGA Precision X OC, der i store træk kan det samme som MSI Afterburner. Jeg har dog personligt oplevet, at det gav lidt dårligere resultater end Afterburner, og derfor foretrækker jeg at bruge Afterburner.



Jeg tager udgangspunkt i NVIDIA's Pascals arkitektur, det vil sige deres 10 serie af grafikkort, som dækker over GTX 1030 og op til GTX 1080ti og Titan Xp kortene. Afterburner kan havde lidt anderledes indstillingsmuligheder, hvis du forsøger med andre kort end dem fra 10 serien, men grundlæggende burde det være nogenlunde det samme.



Husk også på at de indstillingsmuligheder, som I kan se i guiden her, kan variere en smule alt efter hvilket grafikkort I sidder med, da nogle grafikkort fra producentens side har større eller mindre muligheder for, hvor langt man kan skubbe de forskellige indstillinger.



En anden vigtig ting at huske på er også, at computer chips aldrig er ens. Så der vil altid være et element af held indblandet, når man overclocker. Nogen chips er man bare heldige med, og de vil kunne overclockes mere end andre, selvom de på papiret er ens. Så de resultater og indstillinger, som jeg kan opnå med et grafikkort, er ikke nødvendigvis det samme som det, I ville kunne få, selvom I måske sidder med nøjagtige det samme produkt. Der er ikke andet at gøre end at prøve sig frem og finde grænsen for det ens eget grafikkort kan tilbyde.



De ting, der kan ende med at blive begrænsende, i forhold til et overclock er overordnet delt op i tre punkter:



Core Clock:

Den hastighed i MHz som GPU kernen på kortet kører med. Det er forskelligt, hvor meget man kan klemme ud af en chip, og det er her man ind imellem kan være heldig at få en chip, der er stabil under højere hastigheder. Core Clocken er dog også afhængig af de andre punkter. Specielt temperatur og Core Voltage.



Core Voltage / Power Limit

Den mængde strøm, som sendes igennem GPU chippen. Her har NVIDIA naturligvis angivet nogle standarder, som de jo skal, da de lavede produktet. Men ved hjælp at overclocking kan vi skubbe lidt til disse grænser eller i hvert fald sørge for, at grafikkortet udnytter dem til det maksimale for at opnå bedst mulig ydelse. På Pascal kortene er der dog en maksimal core voltage, som vi ikke kan komme over uden at lave et hardware mod på kortet, hvilket vi ikke kommer ind på i dag. For et GTX 1080ti, som jeg tager udgangspunkt i her i min guide, er max Core Voltage fx 1093mV.



Power Limit angiver det maksimale strøm, som kortet kan trække fra systemet. Vi kan som regel godt skubbe lidt til denne grænse ved hjælp af MSI Afterburner, men hvis man alligevel rammer loftet her, vil man også opleve, at kortet throtler ned for at holde sig indenfor grænsen.



Temperatur:

Temperaturen på kortet betyder rigtig meget, da det vil være en stor begrænsning for, hvor meget ydelse vi kan klemme ud af kortet. Selvom grafikkortet godt kan klare temperaturer oppe i 90’erne, er det naturligvis altid en god idé at holde den så lavt som muligt. Pascal kortene er lavet til selv at overclocke ved hjælp af GPU Boost 3.0, så længe temperaturen ikke er for høj, og omvendt vil man jo så også opleve, at kortet clocker ned, hvis det bliver for varmt.



Min erfaring siger mig også, at overclocks, som regel begynder at blive ustabile, hvis kortet kommer ret meget over 75 grader under load, så det er et godt sted at sigte efter. Der vil som regel være mere at hente, hvis man kan holde kortet endnu køligere, og det er her at ting som vandkøling kan komme i spil.



Husk på at det kan spille en stor rolle hvor meget luftgennemstrømning, der er i dit kabinet, når man begynder at overclocke. De fleste tredjepartskort har en køler, som sender den varme luft ud i kabinettet, og hvis der ikke er tilstrækkelig luftgennemstrømning i kabinettet til at komme af med den varme, kan man ende med, at det begrænser dig.

Så sørg for at der er godt airflow i computeren generelt.

Gennemgang af MSI Afterburner:



Inden jeg springer videre til selve overclocking delen, så tager jeg en kort gennemgang af MSI Afterburner, og de ting vi har mulighed for at stille på.



Core Voltage:

Her er det på Pascal kortene angivet i procent, så det er altså ikke selve voltage delen, vi kan lægge til eller trække fra. Som sagt har et GTX 1080ti, som jeg bruger her, en max core voltage på 1093 mV, og den kan vi ikke komme over uden fysisk at modde kortet. Men ved at smide den op på 100%, kan vi give grafikkortet besked på - ikke at holde sig tilbage og benytte voltage mulighederne til det maksimale. Som udgangspunkt er kortene designet til at være så energieffektive som muligt, og de vil helst finde et middelpunkt imellem ydelse og blæserstøj, og de holder sig som regel fra at køre på max for at begrænse strømforbruget.

Men her kan vi bede den se bort fra det.



Power Limit:

Grafikkortene har også en øvre grænse for, hvor meget strøm de kan trække fra systemet. Her kan vi sætte denne grænse op, så kortet kan få lov at trække mere strøm fra systemet end Nvidias standard. Det påvirker dog ikke nødvendigvis din maksimale Core Voltage.

Hvor meget man kan sætte den op, afhænger af hvor meget producenten af kortet har åbnet op for, og på nogen kort vil man måske ikke kunne lægge noget til.



Temp. Limit:

Dette er grænsen for, hvornår kortet begynder at throtle pga. temperaturer. Igen er der angivet en standard, som er sat for at sikre, at kortet lever op til NVIDIA's krav, men her har vi mulighed for at bede kortet om at se bort fra det og hæve grænsen. Min erfaring siger mig dog, at selvom den for eksempel er sat til 92 grader, så rammer man ustabilitet i sit overclock, inden man når helt derop.



Core Clock:

De rene rå MHz, som grafikkortet yder på GPU kernen. Her kan man lægge til og trække fra, og det er her, man kan hente mest ydelse ved at overclocke. Man skal bare huske på at alt, der lægges på her, kommer oven i det som kortet eventuelt selv booster til, men det kommer jeg mere ind på om lidt.



Memory Clock:

Som Core Clock bare med RAM. Hastigheden på rammene på grafikkortet kan indstilles her. Man kan som regel vinde en lille smule ved også at overclocke sine RAM, men det er som regel meget lidt reel ydelse, der er at finde her. Det kan ofte ses i syntetiske benchmarks men giver sjældent ret meget i FPS tal til gaming for eksempel.



Fan Speed:

Hastigheden på kortets blæsere. Starter altid på Auto, der er den blæserkurve, som producenten har angivet i kortets BIOS. Den kan dog være ret konservativt indstillet for at sørge for, at kortet er mere lydsvagt og ved at skifte til manuel, kan man selv indstille tingene, så der kan hentes mere køling.

Overclocking START:



Inden vi kommer i gang med at overclocke, skal man også bruge et program, der kan belaste kortet så man kan teste vores overclock. Jeg bruger selv Unigines Superposition benchmark, da det er en nyere benchmark, som jeg synes belaster kortet fint og det er ret hurtigt at starte op. Man kan dog sagtens bruge andre programmer som fx FurMark, Unigines Heaven eller Valley benchmarks. Så længe man har noget, der kan belaste grafikkortet og teste indstillingerne. De fleste af dem kan findes i en gratis version, som kan downloades og bruges til formålet.



Første trin – Find Baseline



Det første man skal gøre er at finde en baseline på kortet. Pascal kortene fra NVIDIA har GPU Boost 3.0 og booster, som regel, selv en del over Nvidias standard boost hastigheder, og inden vi starter med at indstille tingene selv, skal vi finde ud af nøjagtigt hvor meget.



Så start MSI Afterburner op og lad tingene stå på standard indstillinger. For at gøre det lettere at overvågne de forskellige værdier på kortet, trækker jeg altid de indbyggede grafer i Afterburner ud og gør dem større. De ting vi skal se efter her, er primært Core Clock og Temperatur.



Jeg kører altid min benchmark i et vindue i stedet for fuld skærm. Du kan på den måde gøre det lettere at overvåge Afterburner grafer undervejs. Herfra er der sådan set ikke andet at gøre end at starte sin benchmark/stresstest o, og så lade den stå og køre lidt, indtil core clock og temperaturen har stabiliseret sig. Det kan typisk klares på fem til ti minutter, og herefter noterer man de tal ned, og så har man sin baseline at gå ud fra i forhold til den manuelle overclocking.



På mit grafikkort i testen stabiliserede min core clock sig omkring 1886 MHz, og med en temperatur på 74 grader. Dvs mit kort automatisk, og ved hjælp af GPU Boost 3.0, boostede mere end 300 MHz over NVIDIA's standard boost hastighed på 1583MHz, hvilket jo i og for sig er fint, men nu vil jeg selvfølgelig gerne have det maksimale ud af kortet, så jeg sætter nu jagten ind på, hvor meget mere jeg selv kan klemme ud.

Andet Trin – Find fejlpunktet!



Det betyder, at vi nu skal til at lege med de manuelle indstillinger for at finde denne grænse. Jeg foretrækker, hvad jeg kalder en quick and dirty overclocking. Det betyder, at jeg hurtigt forsøger at finde den øverste grænse for, hvornår kortet fejler stort set med det samme i en test, og så arbejder jeg mig tilbage derfra, indtil jeg finder et stabilt overclock.



I Afterburner sætter jeg Core Voltage, Power Limit og Temp. Limit op til max for at give kortet besked på ikke at begrænse sig på de parametre. Så stiller jeg også blæserhastigheden på 100% for at fjerne den variabel også og sikrer, at der er mest mulig køling til kortet. Så er vi klar til at begynde at stille på Core Clock hastigheden.



De bedste overclock på Pascal kortene ligger omkring 2100-2200MHz på GPU kernen, så hvis vi kan komme på omkring 2100MHz er det, hvad jeg vil kalde et godt resultat. Fra vores test tidligere ved vi, at vi allerede boostede til 1886 på grafikkort, så der er i bedste tilfælde omkring et par hundrede MHz at lege med.



Jeg starter med at smide 50 MHz mere ekstra på kernen. Herefter starter jeg min stresstest op, og lader den køre i 15-30 sekunder. Målet her er ikke at se, om den kan klare en længere stress test, men bare at se om tingene fejler med det samme. Hvis den ikke gør, så stopper jeg testen, og hopper tilbage til Afterburner. Her propper jeg yderligere 10 MHz på Core Clock, og så gentager jeg.



Det bliver jeg så ved med, indtil jeg finder det punkt, hvor testen fejler inden for de første 15 til 30 sekunder.

Tredje Trin – Burn In test



Når man har fundet sit fejlpunkt, skal man videre til næste punkt. I mit tilfælde var det ved et plus på 90 MHz, at testen fejlede. Herefter er det tilbage til Afterburner, og så trækker vi tingene tilbage med 10-15 MHz. Jeg tog 75 MHz og brugte det derfra, og så er det tid til at lave en længere test for at se, om vi kan opretholde det overclock under en længere stress test. Så nu sætter vi testen til at køre en halv til en hel time for at se, om det stadig er stabilt.



Husk på at ustabilitet også kan vise sig på andre måder, end at testen direkte fejler. Det kan også være, at man oplever små grafikfejl (artifacts) undervejs. Det kan vise sig som små hvide eller farvede prikker i billedet eller andet. Man er typisk ikke i tvivl, hvis man oplever den slags så hold øje med testen undervejs for at spotte indikationer på fejl. Jeg har dog personligt aldrig oplevet det med Superposition testen, der fejler, før der dukker den slags op, men det kan sikkert variere, hvis I bruger andre tests. Klarer man testen, uden at den fejler eller får grafikfejl, er det så muligt at rykke videre til at overclocke RAM, hvis man vil have det absolut sidste klemt ud af kortet.

Fjerde trin – Overclock RAM (MÅSKE)



Klarer grafikkortet den længere stress test, er man klar til at overclocke RAM. Her er der dog, som jeg tidligere var inde på, som regel meget lidt reel gaming ydelse at hente. Generelt vil jeg faktisk ikke anbefale, at man overclocker sine RAM, hvis det udelukkende er til gaming, man bruger sit kort. Der er som regel så lidt ydelse at hente, at tiden det tager at indstille tingene, og den ustabilitet det kan medføre, ikke er det værd.



Men for eksemplets skyld tager jeg det med her også. Processen er sådan set den samme som med Core Clock, men test metoden er lidt anderledes. Her oplever jeg sjældent, at min stress test direkte fejler. I stedet oplever jeg tit mindre problemer, som at den hænger på load screens, eller at man simpelthen når et punkt, hvor man begynder at få mindre ydelse ud af det, selv om man kan gennemføre en test.



Så for at teste her, så kører jeg en benchmark helt igennem, og holder øje med, om den kører som den skal, og så noterer jeg resultatet. Det gør jeg så igen og igen, indtil den ikke klare hele benchmarken, eller jeg begynder at få dårligere resultater ud af det. Så trækker jeg tingene lidt tilbage og holder det der.



Typisk ligger maksimum på Pascal kortene et sted imellem +300-500 MHz på RAM, og jeg landede på et plus på 500 MHz på mit kort under testen.



Hvis man kigger på resultaterne, så kan man godt se, at scoren er blevet bedre, men hvis vi ser på stigningen i FPS, så er den stort set ikke eksisterende, og det er derfor, jeg ikke synes, at det er værd at overclocke RAM, hvis man sigter efter at bruge kortet til gaming.



Overclockning af RAM kan føre til ustabilitet i nogle spil eller programmer og for den lille ekstra ydelse, som man får, synes jeg ikke, at det er det værd. Men det skal man naturligvis selv afgøre.

Når man har fundet sit maksimale overclock på sine RAM, så er det igen tid til at køre en længere test for at se, om overclock af både GPU og RAM er stabilt i længere tid.

Femte trin – Test, test og lidt mere test plus finindstilling



Sidste trin i processen er at teste tingene mere på tværs af forskellige spil. På nuværende tidspunkt ved vi, at vores overclock er stabilt i det program, som vi har brugt til at teste med, men forskellige spil og programmer kan belaste tingene anderledes, og fordi tingene er stabile i ét spil, er det ikke nødvendigvis tilfældet i et andet.



Jeg har for eksempel fundet ud af, at et spil som Overwatch, på trods af ikke at være specielt krævende, er ret følsomt overfor overclockede grafikkort. Så selvom jeg har kunnet køre en stak af andre spil og programmer med et overclock uden problemer, så har jeg oplevet, at det fejlede, når Overwatch kom ind i billedet. Det er ikke altid til at forudse, hvad der kan være årsag til det, så der er ikke andet at gøre end at prøve sig frem.



Det er under alle omstændigheder en rigtig god idé at teste tingene godt efter under rolige forhold forud, så man måske ikke ender med at opleve et crash midt i et vigtigt online spil.



Et sidste trin kan naturligvis også være at finindstille tingene en anelse. Her tænker jeg specielt på blæserhastigheden, da det jo uden tvivl skaber en DEL mere larm at køre med dem på 100%, som vi har gjort under vores test hidtil. Så her kan man teste sig frem og langsomt sætte den ned for at se, hvilket niveau man kan komme ned på og stadig opretholde sit overclock. I mit tilfælde kunne jeg få den ned på 75 procent, før jeg begyndte at få problemer. Det samme kan man gøre med Core Voltage og Power Limit, hvis man ønsker et mere energieffektivt kort. I sidste ende handler det jo om at finde et punkt, hvor man er tilfreds med den ekstra ydelse kontra den ekstra blæserlarm, som det koster.



Afslutning:



Som sagt er der altid et element af held inde over, når man overclocker, men er man heldig, så kan der være ret gode forbedringer at finde ved at indstille et manuelt overclock. Ind imellem kan man ende med at få ydelse svarende til et kort højere på rangstigen, og det kan bestemt være værd at tage med.



Det er relativt let og er som regel et forsøg værd at bruge et par timer på. Men der kan altså også sagtens være tidspunkter, hvor det måske ikke er værd at overclocke. GPU Boost 3.0 er ret effektivt, hvis der er god køling på kortet, og det kan ind imellem komme meget tæt på det maksimum, som man selv kan klemme ud af kortet. I tilfældet med det GTX 1080ti kort, som jeg brugte i testen her, så ville jeg nok personligt ikke køre med et overclock. Den lille ekstra ydelse, som jeg fik klemt ud af kortet, synes jeg ikke er den ekstra blæserstøj værd, men det er selvfølgelig op til en selv. Hvis man gamer med headset, og derved ikke hører det, kan det jo være lige meget for nogen.



God fornøjelse med overclocking!



Tweak.dk frasiger sig al ansvar forbundet med brugen af denne overclockingsguide.