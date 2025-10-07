HAVN BF 360

HAVN BF 360 Flow er et mid-tower kabinet, der sætter fokus på kompromisløs luftstrøm og effektiv køling. Med sit semi-åbne design, store 180 mm blæsere der selvom den har fokus på luftkøler løsning, understøtter dem AIO-løsninger op til 360 mm, er det tydeligt, at kabinettet er bygget til høj ydelse. Flow-modellen leveres med præmonterede kvalitetsblæsere, der sikrer optimalt airflow direkte mod de varme zoner omkring CPU og GPU. Byggekvaliteten er solid med SGCC-stål, vibrationsdæmpning og smarte løsninger som magnetiske paneler og fleksibel kabelhåndtering. Alt i alt er BF 360 Flow målrettet entusiaster, der ønsker et køligt, støjsvagt og funktionelt kabinet uden at gå på kompromis med et minimalistisk design.

Inden vi går i gang, har jeg været inde og finde oplysningerne fra reviewer guide.

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 515 x 254 x 522,6 mm

515 x 254 x 522,6 mm Materialer: Metal, hærdet glas

Metal, hærdet glas Bundkort support: Op til E-ATX

Op til E-ATX Harddisk pladser: 4 x 2.5” / 2 x 3.5”

4 x 2.5” / 2 x 3.5” Maksimal PSU-længde: 220 mm

220 mm CPU-køler maksimal højde: 195 mm

195 mm Grafikkort maksimal længde: 410 mm

410 mm Farver: Sort/hvid

Sort/hvid PCI-slots: 7

Blæser support:

Front: 3x 120 mm / 3x 140 mm / 2x 180 mm

3x 120 mm / 3x 140 mm / 2x 180 mm Top: 3x 120 mm / 3x 140 mm / 2x 180 mm

3x 120 mm / 3x 140 mm / 2x 180 mm Bag: 1x 120 mm / 1x 140 mm

1x 120 mm / 1x 140 mm Bund: -

- Side: -

Radiator support:

Front: Op til 360/280 mm

Op til 360/280 mm Top: Op til 360/280 mm

Op til 360/280 mm Bag: Op til 120/140 mm

Op til 120/140 mm Bund: -

- Side: -

Rundt om HAVN BF360 Flow

HAVN BF 360 Flow er et premium mid-tower kabinet, udviklet med fokus på høj luftstrøm og stilrent design. Det leveres med to 180 mm og én 140 mm præmonterede blæsere, som giver effektiv køling ved lavere støjniveauer. Kabinettet understøtter op til E-ATX bundkort, 360 mm radiatorer og grafikkort på op til 410 mm længde. Semi-åbent chassis med aftagelig top bracket gør montering af hardware og køleløsninger nemmere. Magnetiske paneler, vibrationsdæmpede beslag og fleksibel GPU-holder bidrager til en brugervenlig og støjsvag oplevelse. Derudover giver SimpliCable-systemet 33 mm plads bag bundkortet til ryddelig kabelhåndtering. Samlet set er det et kabinet designet til både performance og praktisk anvendelse.

Fronten på HAVN BF 360 Flow er præget af et aerodynamisk og minimalistisk udtryk, hvor funktionalitet og køling er i centrum. Den fem-lags skiferlignende tekstur giver kabinettet et eksklusivt og moderne look, samtidig med at den åbne struktur sikrer optimal luftindtag til de store 180 mm blæsere bag frontpanelet. Designet er semi-åbent med tydelige konturer, der leder luften effektivt mod de vigtigste komponenter. Magnetiske paneler gør adgangen let og problemfri, mens de gummibelagte greb på siderne giver et solidt og brugervenligt touch. Kombinationen af stilrent ydre og teknisk præcision understøtter HAVNs filosofi om at forene performance med tidløst design.

Fronten på HAVN BF 360 Flow er designet til at være både robust og let at afmontere. Panelet er fastgjort med magnetiske beslag, så det kan tages af uden brug af værktøj. Man trækker blot forsigtigt i fronten via de integrerede greb, hvorefter den slipper nemt og giver fuld adgang til de præmonterede 180 mm blæsere og støvfilteret bagved. Denne løsning gør rengøring og vedligeholdelse enkel, samtidig med at det sikrer en solid pasform, når fronten igen sættes på plads.

På HAVN BF 360 Flow er I/O-panelet placeret på toppen af kabinettet, let tilgængeligt uanset om det står på gulvet eller på et bord. Panelet er udstyret med en moderne USB 3.2 Gen 2 Type-C port til hurtige forbindelser, to USB 3.2 Gen 1 Type-A porte til klassiske enheder samt et kombineret lydstik til headset eller mikrofon. Derudover er der naturligvis en tænd/sluk-knap med et diskret design, som passer ind i kabinettets minimalistiske linjer. Layoutet er enkelt og funktionelt, så man hurtigt kan tilslutte sine vigtigste enheder uden at gå på kompromis med det rene æstetiske udtryk.

Indvendigt byder HAVN BF 360 Flow på en rummelig og fleksibel opbygning, der gør det muligt at bygge både kompakte og avancerede systemer. Kabinettet understøtter bundkort helt op til E-ATX-format (med en maks. bredde på 277 mm), hvilket giver plads til high-end opsætninger med mange udvidelseskort og avancerede funktioner. Der er naturligvis også fuld kompatibilitet med ATX-, Micro-ATX- og Mini-ITX-bundkort, så brugeren kan vælge præcis den platform, der passer bedst. Den generøse indre plads suppleres af mulighed for grafikkort på op til 410 mm samt CPU-kølere med en højde på op til 195 mm, hvilket sikrer støtte til selv de mest krævende komponenter.

HAVN BF 360 Flow giver mange muligheder for køling og er bygget til at håndtere selv de mest krævende opsætninger. Kabinettet kan rumme op til syv blæsere i alt, herunder fire store 180 mm enheder for maksimal luftstrøm. Som standard leveres det med to 180 mm blæsere i fronten og en 140 mm bagtil, men brugeren kan selv tilpasse opsætningen efter behov. Der er desuden fuld understøttelse af væskekøling med radiatorer op til 360 mm i både front og top, hvilket åbner for kraftige AIO-løsninger eller custom loops. Kombinationen af fleksible monteringsmuligheder og god intern plads gør det muligt at prioritere enten stille drift eller ekstrem kølekapacitet.

HAVN BF 360 Flow er udstyret med i alt syv horisontale PCIe-ekspansionsslots, hvilket giver mulighed for installation af flere grafikkort, lydkort eller andre udvidelseskort i fuld størrelse. Slotsene er placeret bagerst i kabinettet og giver god fleksibilitet til high-end builds, hvor der ofte er behov for ekstra tilføjelser. Konstruktionen understøtter de lange grafikkort på op til 410 mm, og sammen med den medfølgende justerbare GPU-holder sikres en stabil montering uden unødig belastning af bundkortets PCIe-porte. Dermed er BF 360 Flow både praktisk og fremtidssikret til kraftige systemer med mange udvidelser.

Bagsiden af HAVN BF 360 Flow er designet med fokus på ryddelig kabelstyring og nem adgang under montering. Her finder man HAVNs eget SimpliCable Routing System, som giver hele 33 mm plads bag bundkortpladen – rigeligt til selv tykke ATX 24-pin kabler og flere RGB- eller PWM-ledninger. Kabelkanaler og strategisk placerede velcro-stropper gør det muligt at holde ledningerne organiseret, så både luftstrøm og æstetik forbedres. Strømforsyningen placeres i bunden, og der er fleksible gennemføringer, der letter kabelføringen til alle komponenter. Denne løsning sikrer, at bagsiden fremstår pæn og funktionel, samtidig med at installationen bliver hurtigere og mere problemfri.

Montering af hardware

HAVN BF 360 Flow leveres med et komplet sæt tilbehør, der gør det nemt at komme i gang med monteringen. I kassen finder man de nødvendige skruer til bundkort, SSD og strømforsyning, alle adskilt i små poser for at skabe overblik under byggeriet. Der medfølger også afstandsstykker til bundkortet, så det kan monteres korrekt og stabilt. For at gøre kabelhåndteringen lettere er der inkluderet velcro-stropper samt enkelte kabelbindere, som hjælper med at holde bagsiden ryddelig.

Ved siden af det, har vi også modtaget lidt ekstra blæsere. Til at kunne montere i kabinettet, lige fra 120mm og op til 180mm.

Monteringen af strømforsyningen i HAVN BF 360 Flow foregår nemt og brugervenligt. Strømforsyningen placeres i bunden af kabinettet bag et separat PSU-kammer, hvilket giver et ryddeligt look og bedre luftstrøm. Kabinettet understøtter ATX-enheder på op til 200 mm længde, hvilket dækker langt de fleste modeller på markedet. Monteringen sker bagfra, hvor PSU’en skubbes ind gennem åbningen og fastgøres med de medfølgende skruer. Der er gummidæmpede flader under PSU’en, som reducerer vibrationer og støj under drift. Samtidig er der et aftageligt støvfilter under kabinettet, der gør rengøring hurtig og nem, så strømforsyningen altid får frisk og ren luft.

Montering af bundkort i HAVN BF 360 Flow er gjort så enkel som muligt takket være kabinettets rummelige indre og gennemtænkte layout. Kabinettet understøtter E-ATX bundkort op til 277 mm i bredden samt ATX, Micro-ATX og Mini-ITX, hvilket giver stor fleksibilitet. Afstandsstykker er forudmonteret i kabinettet, så bundkortet kan placeres korrekt med det samme. Når bundkortet er på plads, fastgøres det med de medfølgende skruer gennem de tydeligt markerede monteringshuller. Der er generøs plads omkring CPU-soklen, hvilket gør det let at montere store kølere eller AIO-backplates uden at fjerne bundkortet igen. Samtidig er der strategisk placerede kabelgennemføringer med gummikanter, som gør det nemt at føre kabler direkte til bundkortets tilslutninger og opnå en ryddelig opsætning.

Pris

Jeg er blevet oplyst om en MSRP på omkring 1400,- DKK.

Konklusion

Når det gælder montering, gør kabinettet et stærkt indtryk. De medfølgende skruer, afstandsstykker og kabelstropper giver en struktureret og nem byggeproces, hvor man hurtigt finder det nødvendige tilbehør. Strømforsyningen er let at få på plads i PSU-kammeret med gummidæmpede flader, der reducerer vibrationer og holder støjniveauet nede. Samtidig giver det aftagelige støvfilter under bunden en praktisk løsning til vedligeholdelse, så strømforsyningen altid kan trække frisk luft. Bundkortmonteringen er lige så ligetil, og med de forud monterede afstandsstykker og god plads omkring CPU-soklen bliver det enkelt at tilføje selv store kølere eller AIO-backplates. De strategisk placerede kabelgennemføringer med gummikanter bidrager desuden til en ryddelig opsætning og forbedret airflow.

Prisen på omkring 1400 kroner placerer BF 360 Flow i den øvre ende af mellemklassen. Det betyder, at det ikke er det mest budgetvenlige valg, men i stedet retter sig mod brugere, der er villige til at betale ekstra for solid byggekvalitet, fleksibilitet og kølekapacitet. For nogle vil prisen være en barriere, men for dem, der prioriterer performance og byggevenlighed, fremstår det som en rimelig investering.

Fordelene er til at få øje på. Kabinettet har god plads og understøtter alt fra Mini-ITX til store E-ATX bundkort. Kvaliteten er høj, materialerne føles solide, og airflowet er optimeret med de medfølgende 180 mm blæsere, som giver masser af køling uden at larme unødigt. Muligheden for vandkøling med radiatorer op til 360 mm giver fleksibilitet til mere avancerede opsætninger, og USB-C på fronten er en velkommen moderne tilføjelse. SimpliCable-systemet sikrer, at selv de tykkeste kabler kan lægges pænt og effektivt, hvilket giver et rent udtryk både foran og bagved.

Der er dog også ulemper. Prisen er, som nævnt, høj, og det trækker helhedsindtrykket ned i forhold til konkurrerende kabinetter. En anden detalje er brugen af skruer til fastgørelse af side- og toppaneler, hvor flere konkurrenter i samme prisklasse tilbyder tool-less løsninger, som gør adgangen hurtigere og mere brugervenlig. Det betyder, at kabinettet på nogle punkter ikke helt føles som et komplet high-end produkt, selvom kvaliteten overordnet er imponerende.

Samlet set fremstår HAVN BF 360 Flow som et stærkt kabinet, der leverer på de vigtigste områder: nem montering, fleksibel hardwareunderstøttelse, effektiv køling og en generel høj byggekvalitet. De små kompromiser i form af pris og enkelte designvalg betyder, at det ikke er perfekt, men det er tæt på. For den seriøse bruger, der ønsker et kabinet, som kan holde i mange år og understøtte både luft- og vandkølede systemer, er det et rigtig godt valg.

Min endelige vurdering er, at HAVN BF 360 Flow fortjener en solid score på 8 ud af 10. Det er et kabinet, der lever op til forventningerne, men har enkelte områder, hvor der stadig er plads til forbedring.

Fordele

God plads

God kvalitet

Airflow optimeret

Mulighed for vandkøling

USB-C på front panel

SimpliCable-System

Fleksibel blæser fra 120 til 180 mm

Ulemper

Pris

Ikke Tool-less

Score: 8



