Razer Kraken Kitty v2 Gengar Edition

Når man siger Gengar, tænker man straks på drilleri, spøgelser og et bredt smil i mørket. Med Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition har Razer fanget netop den stemning i et headset, der skiller sig markant ud. De lilla nuancer og de karakteristiske “ører” lyser op og gør oplevelsen til mere end bare gaming. Som en Ghost-type Pokémon gemmer headsettet på flere tricks, end man først tror. De kraftige drivere leverer lyd, der rammer som et Shadow Ball i øret. Samtidig sørger mikrofonen for, at din stemme går klart igennem, uden at modstanderne kan “Confuse” dig. Det er ikke kun et headset – det er en Poké-oplevelse pakket ind i Razers velkendte kvalitet. Et must for alle, der vil kombinere gaming med en snert af Pokémon-magi.

10 oct. 2025 kl. 10:05 Af Berger DEL:

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne, som nemt kan findes på Razer’s hjemmeside.

Specifikationer på Kraken Kitty V2 – Gengar Edition

Type: Over-ear gamer headset

Over-ear gamer headset Frekvensgang: 20 – 20.000 Hz

20 – 20.000 Hz Volume control: On Ear Cup

On Ear Cup Drivers: 40mm Razer Triforce

40mm Razer Triforce Lydkontrol på headset: Lydstyrke, Mute

Lydstyrke, Mute Stik: 2m USB-A

2m USB-A Kanaler: Stereo, Surround sound (Windows)

Stereo, Surround sound (Windows) Batteri: - mAh

- mAh Batteritid: -

- Vægt: 325 gram

325 gram Support for følgende: PC, Mac, Playstation 4 og 5, Nintendo Switch, Steam deck, Android og iOS

Rundt om Kraken Kitty V2 – Gengar Edition

Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition kombinerer Razers gaming-teknologi med et ikonisk Pokémon-design. Headsettet er udstyret med Razer TriForce 40 mm drivere for klar og kraftfuld lyd, HyperClear Cardioid-mikrofon til tydelig kommunikation samt 7.1 surround sound på PC. De lysende katteører og Gengar-inspirerede detaljer forstærkes af Razer Chroma RGB. Komforten sikres gennem letvægtskonstruktion og bløde ørepuder, hvilket gør headsettet ideelt til lange gaming-sessioner.

Når man åbner æsken til Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition, bliver man straks mødt af headsettet selv, præsenteret i et sikkert og stilrent layout. Det karakteristiske lilla design med de lysende “Gengar-ører” springer i øjnene med det samme. Headsettet leveres med en fastmonteret HyperClear Cardioid-mikrofon samt en integreret USB-ledning, så man hurtigt kan tilslutte og komme i gang. Derudover finder man den sædvanlige Razer-dokumentation med brugervejledning og en velkomsthilsen, der markerer produktets unikke Pokémon-samarbejde.

Headsettet er bygget på en ramme af let, men solid plastik, som giver en god balance mellem holdbarhed og lav vægt. Bøjlen er polstret med blød skum og betrukket med kunstlæder, så den sidder behageligt selv under lange gaming-sessioner. Ørepuderne er lavet af memory foam beklædt med en kombination af kunstlæder og åndbart stof, hvilket giver både tæt lydisolering og komfort. De ikoniske “katteører” i Gengar-design er fremstillet i fleksibel, transparent plast, der lader Razer Chroma RGB lyset skinne klart igennem. Den faste USB-ledning er belagt med slidstærkt gummi, der beskytter mod knæk og vrid, mens mikrofonen har en fleksibel gummiarmering, så den kan justeres efter behov.

Ørekopperne på Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition er store og fuldt omsluttende, designet til at dække hele øret for maksimal komfort og lydisolering. Den indvendige åbning måler cirka 62 mm i højden og 42 mm i bredden, hvilket giver plads til de fleste øretyper uden at skabe pres. Den dybe polstring af memory foam sørger for, at kopperne slutter tæt omkring øret, samtidig med at de bevarer en blød og behagelig pasform under lange gaming-sessioner.

På venstre ørekop finder man de vigtigste betjeningsmuligheder samlet, så de altid er let tilgængelige under gaming. Her sidder den indbyggede mikrofon-mute-knap, som med et enkelt tryk giver mulighed for hurtigt at slå mikrofonen fra. Lige under er lydstyrkehjulet placeret, der giver en jævn og præcis kontrol over volumen, uden at man behøver at skifte vindue eller forstyrre spillet. Begge kontroller er udformet, så de kan mærkes tydeligt med fingrene, hvilket gør det nemt at justere selv i mørke eller midt i intense kampe.

Software

Under lydfanen kan man justere volumen via en tydelig skyder, der giver præcis kontrol, samt få adgang til Windows’ egne lydindstillinger. Til højre tilbydes muligheden for at aktivere 7.1 surround sound, hvilket forstærker oplevelsen med mere præcis lydpositionering i spil. Interfacet er minimalistisk og holdt i Razers klassiske sort-grønne farver, hvilket understreger fokus på brugervenlighed og hurtig adgang til de mest nødvendige funktioner.

Under fanen Mic. Til venstre findes en simpel skyder til mikrofonens generelle lydstyrke, så man nemt kan tilpasse outputtet til sit ønskede niveau. Til højre ses muligheden for at aktivere mic monitoring, også kaldet side tone, som gør det muligt at høre sin egen stemme direkte gennem headsettet uden forsinkelse. Denne funktion kan reguleres med en separat skyder, så man selv bestemmer, hvor tydeligt stemmen gengives i ørene.

I sidste fane lightning. Øverst findes en justerbar skyder til lysstyrken, der giver mulighed for at regulere, hvor kraftigt Razer Chroma RGB belysningen fremstår. Man kan samtidig vælge, hvornår lyset skal slukke automatisk, enten når computeren går i dvale eller efter en bestemt tidsperiode uden aktivitet. Til højre tilbydes forskellige lyseffekter, både hurtige forudindstillinger og avancerede muligheder, som kan tilpasses i detaljer.

7.1 Surround Sound, hvor headsettet Razer Kraken Kitty V2 – Pokémon Gengar Edition kan vælges som output-enhed. I midten ses en cirkulær visualisering, der illustrerer lydkilderne omkring brugeren, hvilket giver en fornemmelse af den rumlige lydoplevelse. Funktionen kan aktiveres via en simpel knap, og når surround er slået til, skabes en mere omsluttende lydscene, der forbedrer spiloplevelsen markant. Nederst ses en opfordring til at opgradere til THX Spatial Audio, som lover endnu større præcision og immersion. Samlet set giver softwaren et intuitivt og brugervenligt interface, hvor fokus er på at forstærke indlevelsen i spil gennem virtuel 7.1 lyd.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Når man første gang tager Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition på, er det tydeligt, at der er lagt vægt på både design og komfort. Vægten er lav, og selv under længere sessions føles headsettet ikke tungt på hovedet. Det betyder, at man hurtigt glemmer, at man sidder med de ikoniske Gengar-ører, hvilket i sig selv er en ros til komforten. Mange headsets i denne kategori kan efter et par timers brug begynde at klemme eller føles varme, men det var ikke tilfældet her.

I forhold til lydkvaliteten leverer headsettet en stabil og balanceret gengivelse, som uden problemer kan klare alt fra musik og film til krævende spil. Under testen i Rainbow Six Siege kom styrkerne særligt til sin ret. De skarpe skudlyde stod tydeligt frem, uden at drukne andre elementer i lydbilledet. Samtidig var fodtrin nemme at opfange, og de blev gengivet med en klar retning, hvilket gav en reel fordel i spillet. Det viser, at selvom headsettet umiddelbart præsenteres som en design- og gimmick-udgave, leverer det stadig en ydelse, der er fuldt på højde med seriøse gamerheadsets.

Surround-funktionen med 7.1 lyd blev også testet. Her var forskellen mere subtil, og effekten vil uden tvivl afhænge af, hvilken type spiller man er, og hvor meget man lægger mærke til de små detaljer i lydbilledet. For nogle vil stereo være rigeligt, mens andre kan finde værdi i det ekstra lag, som 7.1 giver. Personligt oplevede jeg forskellen som mindre markant, men bestemt til stede i situationer, hvor præcis retningsbestemmelse kunne være afgørende. Det gør surround til en smagssag, men muligheden er god at have.

Brugervenligheden i daglig praksis er høj. Med fastmonteret kabel og mikrofon er der ingen løse dele, der kan blive væk eller beskadiges, og det gør headsettet enkelt at tilslutte og bruge. Mikrofonen yder en klar og stabil lyd, uden forvrængning eller unødig baggrundsstøj, hvilket er afgørende i holdbaserede spil, hvor kommunikation er nøglen. Den fysiske mute-knap på venstre ørekop er en praktisk detalje, og lydstyrkehjulet giver hurtig kontrol uden at skulle ind i software.

Komforten skal fremhæves endnu en gang. Memory foam-ørepuderne giver en blød og tæt pasform, som både isolerer lyden udefra og samtidig undgår at skabe ubehag ved længere brug. Selvom designet er specielt med de lysende ører, betyder det ikke, at funktionaliteten halter. Tværtimod opleves kombinationen af komfort, vægt og materialevalg som en af de stærkeste sider ved headsettet.

Samlet set leverer Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition en lydoplevelse, der er stabil og pålidelig, kombineret med en komfort, som gør det let at glemme, at man har et stort og iøjnefaldende headset på. Lydprofilen er velafbalanceret med tydelige detaljer, særligt i spil hvor retningsbestemmelse er vigtig. 7.1 surround sound giver et ekstra lag, men ikke alle vil opleve det som en markant opgradering fra stereo. Komforten og brugervenligheden er til gengæld svær at sætte en finger på, og det er netop i dette miks af lyd, komfort og unikt design, at headsettet finder sin styrke.

Pris

Kraken Kitty V2 – Gengar Edition fra Razer har en pris på 891,- DKK, fra Razers hjemmeside. Derfor kunne den godt ende en smule over 1000 kroner, når/hvis den lander i de danske butikker.

Ønsker du at læse mere omkring Kraken Kitty V2 – Gengar Edition fra Razer, kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition er et headset, der på overfladen særligt appellerer til Pokémon-fans, men som samtidig viser sig at levere en oplevelse, der er langt mere end blot en gimmick. Fra det øjeblik man tager det på, mærker man den lave vægt og den gode komfort, der gør det muligt at spille i timevis uden ubehag. De bløde memory foam-ørepuder former sig behageligt om ørene, og selv med de markante lysende Gengar-ører føles det ikke tungt eller upraktisk. Komforten er en af de stærkeste sider, og i en kategori hvor mange headsets kan blive varme eller klemme, klarer dette sig virkelig godt.

På lydsiden leverer headsettet en stabil præstation, der uden problemer kan klare både musik, film og spil. Under testen i Rainbow Six Siege stod det tydeligt, at lydbilledet er balanceret og klart. Skud var skarpe og præcise, mens fodtrin kunne opfanges med en god retningsbestemmelse, hvilket gav en reel fordel i spillet. Her viser headsettet, at det ikke kun er designet, men også ydelsen, der fortjener opmærksomhed.

Surround-funktionen med 7.1 lyd er et ekstra lag, som kan tilføje noget til oplevelsen, men hvor værdien afhænger af den enkelte bruger. For nogle vil stereo være mere end tilstrækkeligt, mens andre vil sætte pris på det ekstra rum og den retningsbestemte lyd, 7.1 kan give. I praksis var forskellen til stede, men ikke markant, hvilket gør det til en smagssag. Det vigtige er, at muligheden findes, så brugeren selv kan vælge, hvad der passer bedst til deres spiloplevelse.

Mikrofonen er fastmonteret, og selvom den ikke når op på niveau med dedikerede standalone-mikrofoner, leverer den en klar og stabil stemmegengivelse. Baggrundsstøj filtreres fornuftigt fra, og i holdspil, hvor kommunikation er afgørende, fungerede den uden problemer. At mute-knappen og lydstyrkehjulet er placeret direkte på venstre ørekop, gør det hurtigt og enkelt at tilpasse, uden at man behøver at forlade spillet eller rode i software. Det understøtter helhedsoplevelsen af et headset, der er nemt at bruge i praksis.

Designet er naturligvis et særkende. Med Gengar-temaet og de lysende “ører” får man et headset, der skiller sig ud fra mængden. For nogle vil dette være et must-have, mens andre vil se det som en gimmick. Fakta er, at man betaler lidt ekstra for Pokémon-brandet, og derfor er prisen en smule højere, end hvis man valgte en standardudgave uden specialdesignet. På Razers hjemmeside koster headsettet 891 kroner, og når det når danske butikker, vil prisen formentlig ligge lidt over 1000 kroner. Det betyder, at man som køber også betaler for at få et unikt produkt, men samtidig kan man være tryg ved, at ydelsen ikke er ofret på bekostning af designet.

Fordelene er tydelige: stabil lyd, fornuftig komfort, lav vægt og plug-and-play-funktionalitet. Det er et headset, der leverer på de områder, der betyder mest for en casual gamer. Ulemperne er færre, men værd at nævne. Det fastmonterede kabel kan være en ulempe i forhold til fleksibilitet og holdbarhed, og prisen er højere på grund af samarbejdet med Pokémon. Det er dog ikke nok til at trække helhedsindtrykket væsentligt ned.

Samlet set er Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition et headset, der leverer en stabil lydoplevelse og høj komfort, selvom det koster lidt ekstra for det unikke design. Det formår ikke at placere sig i toppen blandt de absolut bedste gamerheadsets på markedet, men det behøver det heller ikke. For den casual gamer, der gerne vil have et pålideligt headset med en særlig personlighed og en Gengar i sig, er dette en rigtig fin løsning. Kombinationen af lyd, brugervenlighed og et gennemført design gør, at det både er et praktisk værktøj og et samlerobjekt. Jeg slutter derfor med en score på 8 ud af 10.

Fordele

God all around lyd

7.1 surround

God Komfort

Fornuftig vægt

Plug and play

Unikt design

Ulemper

Der betales lidt ekstra for Pokemon brand

Fastmonteret kabel

Score: 8



