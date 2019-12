AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-08 12:00:15

Light Phone – Midlertidig og stilfuld

Light Phone er et godt valgt til dig, der indimellem har brug for at koble af fra en i forvejen hektisk og digital hverdag.

Vi er alle skyldige i indimellem at sidde med hovedet begravet i vores smartphone i stedet for at bruge tiden på at se den virkelige verden foran os.



Den nye Light Phone, der allerede nu kan forudbestilles, fungerer som en midlertidig erstatning til din nuværende telefon. Den giver dig en pause fra de sociale medier og nyeste notifikationer.



Der er dog stadig tale om en telefon, der ankommer med et lækkert design. Faktisk er den så lille, at den sagtens kan være i den lomme, mens du venter på dine opkald.



Light Phone kan bruges med det samme, når du har købt den. Du får tre måneders gratis afbenyttelse til at starte med, hvorefter det så kommer til at koste fem dollars om måneden.



Light Phone kan erhverves i hvid eller sort. Hvis det lyder som et interessant produkt for dig, så skal du blot punge ud med 150 dollars.