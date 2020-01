AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-03 13:25:14

Windows 7 brugerne vil ikke slippe taget i det aldrene operativsystem

På trods af at Windows 7's udvidede supportfase slutter om otte måneder, ser det ud til, at brugerne ikke har travlt med at opgradere fra det aldrende OS.

Analytics firmaet NetMarketShares seneste tal viser, at mens Windows 10 markedsandele fortsætter med at klatre, sker det i et langsommere tempo end forventet. Det gik fra 43,62 procent i marts til 44,10 procent i april. Og mens Windows 7 faldt, skete det med kun 0,09 procent fra 36,52 procent til 36,43 procent.



Det var først i december, at Windows 10 langt om længe overgik Windows 7 i at blive det mest populære operativsystemet. Overraskende nok oplevede det ældre OS en lille vækst i februar, men har været faldende siden da, uden dog at kunne tilfredsstille Microsoft ønsker om skiftet til Windows 10.



Windows 7 har ikke siden14. januar 2020 modtaget udvidede sikkerhedsopdateringer. Efter denne dato, er de eneste brugere, der modtager dem, forretnings- og uddannelseskunder, der er villige til at betale de høje priser for omtalte.



I et forsøg på at få flere mennesker til at migrere til Windows 10, begyndte Microsoft at sende påmindelser ud i sidste måned. Disse indeholder et link til sider, der giver råd om, hvordan man forbereder sig til Windows 7s afslutning, og opfordrer folk til at opgradere til Windows 10 eller købe en ny pc.



Virksomheder har længe været ansvarlige for at opretholde Windows 7's markedsandel, og det ser ud til, at besværet og omkostningerne ved opgradering af hele det interne computernetværkets operativsystemert bevirker, at mange virksomheder holder fast ved OS'et, selvom prisen pr. enhed for at modtage ESU'er efter januar, kunne gøre skifte til en bedre løsning ganske økonomisk rentabelt.

Microsoft, netmarketshare