Zen 3, Navi, samt next-gen GPU programsat hos AMD

Med gårsdagens Ryzen Threadripper 2000 sampling afsløring fra AMD, kommer nu en række informationer til, som i den grad løfter sløret lidt for AMD’s fremtidige planer.

AMD har frigivet flere slides, som viser mere fra deres nye GPU og CPU roadmaps, og her omtales både Vega og Zen 2 7nm designs omtalte som ”complete”



Threadripper 2000 serien, er dog den eneste CPU vi får glæde af indenfor nær fremtid.



"improves on Zen architecture in multiple dimensions"



Selv med bedre kontakter hos AMD end den gængse mand, har vi ikke kunne hive yderlige informationer ud fra hestens mule omkring deres 7nm chips. Dog peger mange udenlandske medier i retning af, at 2019 skulle byde på spændende produkter i den retning.



AMD har ved flere lejligheder omtalt vi i 2020, bliver præsenteret for Zen 3 arkitekturen baseret på7nm+ node.



Et kig i retning af deres fremviste GPU roadmap, viser deres 7nm Vega design værende ”complete”, og her kommer deres nye AMD Instinct AI accelerator uden tvivl i spil, og allerede fra 2019, burde vi blive præsenteret for de første ”next-gen" GPU’er, som efter alt at dømme, bliver bygget på en optimeret 7nm+ node som på Zen 3 CPU’erne.



Navi GPU’en er programsat til 2020, men Computex 2018 vil uden tvivl bringe nye informationer til overfladen.