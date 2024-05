AMD AI-chip indtjening skuffer, aktier falder 7%

AMD's indtjening skuffer Wall Street på trods af stigning på en halv milliard dollars. Efterspørgslen efter AI-chips overstiger forventningerne, men AMD halter efter Nvidia.

1 may. 2024 kl. 11:23 Af Maria DEL:

En stigning på en halv milliard dollars var ikke nok til at imødekomme Wall Streets høje forventninger til AI-chips. Nvidia har konstant overgået investerernes forventninger på grund af det stigende salg af AI-chips. "Jeg tror, at investorerne gerne ville have set en stærkere efterspørgselspipeline fra AI-relaterede produkter, men det er en langsommere optrapning for dem mod Nvidia, og måske er de ikke så langt fremme som markedet håber," sagde Ben Bajarin, CEO for konsulentvirksomheden Creative Strategies.

Virksomheder, der skynder sig at anvende generativ AI, har prioriteret at bruge penge på AI-serverchips, hvilket går ud over efterspørgslen efter traditionelle serversemiconductors, der udgør en stor del af AMD's indtægter. Disse processorer kan ikke effektivt håndtere de komplekse opgaver, der er forbundet med AI.

"Samlet set har AI-efterspørgslen overskredet alle forventninger i 2024," sagde Lisa Su på konferenceopkaldet. Mens nogle af AMD's centrale processorer (CPUs) anvendes i forbindelse med AI-chips, er forholdet skævt til fordel for mere avancerede AI-processorer i forhold til CPUs. AMD er efterfølgeren Nvidia, der har omkring 80% af det blomstrende marked for kunstig intelligens serversemiconductors.

På justeret basis forventer AMD en bruttomargin på ca. 53% for andet kvartal, lige over skønnet på 52,9%. Omsætningen i deres datacenterforretning steg 80% til 2,3 milliarder dollars. Analytikere havde forventet, at omsætningsvæksten fra AMD's MI300-serie af AI-processorer ville opveje svagheden i det traditionelle servermarked. Usikker efterspørgsel fra gaming-markedet har også skadet AMD.

Væksten i omsætningen fra personlige computere og konsolspil forventes at forblive under niveauerne før pandemien gennem 2026, ifølge forskningsfirmaet Newzoo. Omsætningen fra gaming faldt med 48% til 922 millioner dollars. Selskabet havde forudsagt betydelige fald i dette segment, da omsætningen fra chips, de designer til spillekonsoller som Microsofts Xbox og Sony PlayStation 5, allerede har nået sin top.

Dette år markerer det femte år siden den seneste generation af spillekonsoller blev frigivet. AMD's omsætning fra spillekonsoller når sit højdepunkt efter cirka fire år. Omsætningen fra segmentet for indlejrede systemer faldt med 46% til 846 millioner dollars sammenlignet med kvartalet året før. Selskabet havde sagt i januar, at efterspørgslen på dette segment ville forblive svagt i første halvdel af året.

Selskabet forventer en omsætning på ca. 5,70 milliarder dollars for andet kvartal, i overensstemmelse med analytikernes gennemsnitlige skøn. AMD rapporterede en omsætning på 5,47 milliarder dollars for første kvartal, sammenlignet med analytikernes gennemsnitlige skøn på 5,46 milliarder dollars. AMD rapporterede et justeret indtjening pr. aktie på 62 cent.