ASUS Opdaterer BIOS til AM5

Ny BIOS-opdatering fra ASUS forbedrer kompatibiliteten med kommende AMD Ryzen processorer, inklusiv den endnu ikke annoncerede 8000-serie.

1 may. 2024 kl. 07:00 Af Maria DEL:

ASUS har annonceret udgivelsen af BIOS-opdateringer til sine AM5-serie bundkort, der forbedrer kompatibiliteten med den kommende generation af AMD Ryzen processorer. Disse opdaterede BIOS-versioner understøtter nu ikke kun de nuværende Ryzen-processorer, men også den nye 8000 serie. Opdateringerne gælder for en række ASUS bundkort, der bruger X670, B650 og A620 chipsets.

Formålet med opdateringerne er at forbedre systemstabiliteten og sikre optimal ydeevne med de nyeligt understøttede processorer. De opdaterede BIOS-versioner dækker forskellige modeller på tværs af flere ASUS serier, herunder ROG, ROG Strix, TUF Gaming, Pro Art, PRIME og andre.

Især ROG-seriens opdateringer inkluderer ROG CROSSHAIR X670E EXTREME, HERO og GENE modellerne, som alle får den 2007 BIOS-version. På samme måde opdateres ROG STRIX-modeller som X670E-E GAMING WIFI til version 2007, hvilket afspejler ASUS' engagement i at opretholde topmoderne ydeevne i sine gaming-optimerede bundkort.

I TUF Gaming-linjen opdateres modeller som TUF GAMING X670E-PLUS WIFI og TUF GAMING B650M-PLUS WIFI til version 2613, hvilket sikrer robust ydeevne for både gamere og professionelle. Pro Art og PRIME-serierne ser også opdateringer, med modeller som ProArt X670E-CREATOR WIFI og PRIME X670E-PRO WIFI, der modtager den nyeste BIOS for at fremme kreativitet og produktivitetsfremme.

Desuden omfatter opdateringerne også ASUS' budgetvenlige muligheder som PRIME A620-PLUS WIFI6 og A620M-AYW WIFI, som opdateres for at imødekomme brugere, der søger omkostningseffektive løsninger uden at gå på kompromis med de nyere Ryzen-processors evner.