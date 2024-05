iPad Pro 2024: Overraskende nyt rygte

Ny rapport afslører overraskende ændring til iPad Pro 2024 - M3-chippen erstattes af M4. Forvent superhurtig ydeevne og AI-funktioner.

1 may. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

Rygterne om de kommende funktioner på den nye iPad Pro 2024 troede vi efterhånden var mere eller mindre bekræftet: en ny OLED-skærm, ny M3 chip, en lidt større skærm (12.9 tommer til 13 tommer) og andre mindre ændringer.

Men ifølge en ny rapport fra Bloomberg's Mark Gurman, en "Apple-spåmand" med en imponerende track record, ser det ud til at mindst et af disse rygter er forkert. Det viser sig, at iPad Pro måske alligevel ikke får M3-chippen. iPad Pro 2024 plot twist Gurman hævder, at der er en "stor sandsynlighed" for, at næste generation af iPad Pro-tabletter vil være udstyret med M4-chippen, en ændring fra hans rapport i august 2023, hvor han hævdede, at de ville være udstyret med M3-chips.

Først i en rapport fra midten af april sagde Gurman, at M4-chips ville blive brugt i følgende næste generation af Apple hardware: iMac, entry-level 14-tommer MacBook Pro, high-end 14-tommer og 16-tommer MacBook Pro, Mac mini Nu er der imidlertid rygter om, at også iPad Pro 2024 kan blive tilføjet til listen.

M4-chipsene, ifølge Gurman, vil tilføje nogle nye AI-evner til den nye række af Apple hardware i år, takket været en ny neural engine. Med andre ord, Apple hopper angiveligt over M3-chippen for iPad Pro-modellerne og introducerer direkte en AI-fokuseret M4-processor til den high-end tablet-linje.

"Jeg tror, at Apple vil positionere tabletten som sin første virkelig AI-drevne enhed og at de herefter vil fremhæve hver ny produkt som en AI-enhed," siger Gurman. "Dette er selvfølgelig som svar på AI-hysteriet, der har fejet tech-industrien i de sidste par år."

Derudover vil iPad Pro 2024 sandsynligvis være utroligt hurtig sammenlignet med den nuværende generation, M2-baseret iPad Pro, der blev lanceret i 2022. Vi forventer, at Apple vil lancere de nye iPads under det meget ventede "Let Loose" livestream den 7. maj. Først da vil vi vide, om Gurmans forudsigelse holder stik.