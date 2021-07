Chrome til Android får en ny sikkerhedsfunktion

Efter tilføjelsen til desktops, tilføjer Google værktøjet ”Safety check” til Chrome på Android enheder. For nylig introducerede Google redesignede sikkerheds- og privatlivsindstillinger for Chrome på stationære computere, og i samme omgang udvidede de Chrome med et indbygget værktøj til at kontrollere browsersikkerhed og opdateringsstatus.

Værktøjet giver brugerne mulighed for at køre en on-demand-scanning af:

- Tjekker Googles Safe Browsing for sikker browsing, der beskytter mod mistænksomme websider eller malware-downloads og advarer dig ligeledes, hvis den er slået fra.

- Kontroller, at browseren er opdateret med seneste sikkerhedsrettelser og sikkerhedsopdateringer.

- Scanner adgangskoder, der er gemt i Chrome, og informerer om, hvad du gør, hvis de er kompromitteret

Sådan aktiverer du “Safety check i Chrome på Android

1. Start Chrome Canary

2. Gå til chrome://flags siden

3. Søg efter “Safety check”

4. Vælg enabled fra dropdownmenuen og genstart browseren.

5. Klik på menuikonet og vælg Settings

6. Klik på Safety check, og klik på “check now”

Som nævnt oven for scanner værktøjet for Safe Browsing, passwords, og browser opdateringer.