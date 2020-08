Download Windows 10 gratis [UPDATE]

Guide: Download Windows 10 gratis og opgrader Windows 7 gratis.

29 jul. 2020 kl. 22:00 Af Uber f t

[UPDATE]

Du kan stadig nå det. Få Windows 10 gratis

Gratis Windows 10 opgraderingstilbud er stadig gyldigt. Efter lanceringen af Windows 10 i 2015, lød tilbuddet fra Microsoft, at brugerne kunne downloade Windows 10 gratis og opgradere Windows 7 til det nyere operativsystem. Tilbuddet var "officielt" gyldigt i et år, og slutter den 29. juli 2016.

Fristen på et år flere gange blev forlænget, og Microsoft fortsatte med at give brugerne mulighed for at downloade den nyeste Windows-version gratis. Tidsfristens udløb for Windows 7 er i januar 2020, hvorefter operativsystemet stoppes i at få opdateringer fra Microsoft. Da fristen kun er nogle få måneder væk, er mange annoncer begyndt at foreslå brugerne at købe en kopi af Windows 10. Men det officielle gratis opgraderingstilbud forbliver stadig gyldigt.







Sådan opgraderes Windows 7 og download Windows 10 gratis (den officielle måde)

Processen til download af Windows 10 gratis har forblevet den samme gennem årene. Hvis du vil opgradere Windows 7 til det nyeste operativsystem, skal du bare følge disse nedenstående trin for at installere en legitim kopi af Windows 10 på din maskine.

1. Følge dette link, og klik på Download værktøjet nu knappen.

2. Efter du har downloadet værktøjet, klik på det for at aktivere det.

3. Accepter licensbetingelserne, og klik enten på Opgrader denne pc nu (hvis du kører dette værktøj på Windows 7 maskinen, du vil opgradere) ELLER Opret installationsmedie til en anden pc (hvis du downloader Windows 10 til en anden pc).

4. Klik på knappen Næste for at fortsætte.

5. Hele denne proces beder ikke om en produktnøgle. Så længe du kører en legitim kopi af Windows 7, afsluttes den uden problemer (mere om muligheden for problemer senere). Hvis du bliver bedt om en nøgle, skal du blot indtaste en gyldig Windows 7 eller Windows 8.1 produktnøgle.

Du kan bekræfte gyldigheden af Windows 10 gennem Indstillinger> Opdatering & sikkerhed> Aktivering.

Redaktionen på ZDNet har også bekræftet, at denne proces stadig fungerer.

I tilfælde af at opgraderingsprocessen mislykkes for dig, kan du tjekke den komplette liste over disse tilbageholdelser på dette officielle supportdokument for at bekræfte, om dette har noget at gøre med en blokeret hardware / driver.

Hvis du stadig kører Windows 7, er det tid til at komme i gang, og downnloade et nyere operativsystem. Sikkerhedstrusler vil utvivlsomt øges efter afslutningen af supporten i januar 2020, og medmindre du bruger en maskine, der er helt taget fra internettet, anbefales det stærkt at få de seneste sikkerhedsopdateringer for at undgå kritiske fejl.