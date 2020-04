AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-28 11:46:26

Far Cry 5: Lost on Mars konkurrence med Tweak og Ubisoft

Det gode vejr og weekenden har gjort at Tweak.dk og Ubisoft er i gavehumør. D. 17. juli udkom den anden DLC, Lost on Mars, til det anmelderroste Far Cry 5 spil.

Denne gang tager vi med protagonisten Nick Rye til Mars for at redde jorden fra en invasion.

For at deltage i konkurrencen skal du blot kommentere med titlen på den spilanmeldelse på tweak.dk, som du synes er den bedste, sammen med en begrundelse om hvorfor. Så er du automatisk med i lodtrækningen om "1 stk. Far Cry 5 t-shirt og 4 Far Cry 5 Montana Beer Coasters".



Vinderen bliver trukket live af vores spilanmelder Igel på twitch.tv/teamtweak tirsdag d. 7 august kl. 21.00, hvor vi også vil sidde og spille Lost on Mars hele aftenen.

Du kan læse vores test af Far Cry 5

Der er mulighed for at poste en kommentar i forumstråden på Tweak.dk eller via vores Facebook gruppe. Du finder Tweak.dk på Facebook HER