Google Translate får nye sprog i nyeste opdatering

Efter år uden tilføjelser af nye sprog, er Google Translate blevet opdateret med fem nye sprog. Sprogene tales ifølge Google samlet set af omkring 75 millioner mennesker i forskellige dele af verden, og forklarer, at dette er de første nye sprog, der tilføjes oversættelses-tjenesten i fire år. De fem nye sprog er tilgængelige nu, og slutter sig dermed til de snesevis at andre der allerede er tilgængelige.

Google Translate er tilgængelig via internettet og mobile enheder. Med Google oversæt, kan brugerne oversætte et sprog til et andet, inklusive offline support, hvilket gør det lettere at kommunikere med andre og oversætte skriftligt indhold. Oversættelsesværktøjet bruges af en række andre tjenester til at yde flersproget support.

Med tilføjelsen af følgende fem sprog indeholder Google Translate nu 108 samlede sprog:

– Odia

– Kinyarwanda

– Turkmen

– Tatar

– Uyghur

Sammenlignet med mange af de sprog, der findes på oversættelses-tjenesten, må de fem nye sprog ikke ligefrem kategoriseres som almindelige og tales af relativt få mennesker. Der er ifølge Google endnu ikke webindhold tilgængeligt på disse nye sprog.

Virksomheden benyttede imidlertid sin machine learning teknologi og kombinerede den med Google Translate-communitiet for at tilføje support til disse sprog.

Webstedsoversættelse og tekstoversættelse er altså gjort tilgængelig for disse fem nye sprog. Uyghur, Tatar og Kinyarwanda inkluderer også understøttelse til virtuel keyboards. Google opfordrer alle, der taler disse sprog, til at tilslutte sig til deres Google Translate-community for at hjælpe med at forbedre kvaliteten af maskinoversættelserne.

Google Translate: En milliard installationer, en milliard historier

Bortset appens smarte funktioner, har Google ingeniørhold brugt utallige timer på at give brugere en brugervenlig oplevelse i en stabil app, der holder styr på platformens behov og nøje testet ændringer, før de lanceres. Med fejring af denne imponerende milepæl og alle de brugere, hvis oplevelser gør arbejdet meningsfuldt, kan Googles ingeniører, designere og produktteam være pavestolte over et imponerende resultat.

Google mission er at sætte alle, globalt, i stand til at forstå verden og udtrykke sig på tværs af sprog.

Det er ikke let at bygge bro over sprogbarrieren, og mens Google Translate konstant gør fremskridt, mangler de endnu at 100 procent kunne håndtere de udfordringer, der findes i forretningsoversættelser, og det er heller ikke beregnet til at erstatte professionelle oversættere.

Mens maskinoversættelse har en plads i oversættelsesarenaen, mangler den menneskelige alsidighed til at forstå branchespecifikke udtryk, betydningen bag teksten, kulturen på målsproget, krav til skrivestil og mange af de andre nuancer, der giver nøjagtige oversættelser en kunstform.

Google oversæt/Google Translate er i fortsat vækst.

