AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-15 23:36:45

iPhone 7 solgte næstbedst i Kina

Det kinesiske smartphone-marked er verdens største af slagsen – i hvert fald, når det kommer til salg. Det nød Apples iPhone 7 godt af i 2017.

Apple er en af de virksomheder, der har gjort størst indtryk i Kina. Faktisk har man gjort det så godt, at iPhone 7 var den næstmest solgte smartphone i 2017. Den blev kun overgået af R9S fra Oppo.

Nye data afslører, at iPhone 7 stod for 2,8 procent af Kinas samlede smartphone-salg i 2017, mens R9S stod for 3 procent.

Alle smartphones på listen over de 10 mest solgte i 2017 nåede i gennemsnittet at sælge mere end 1 million enheder pr. måned.

Årsagen til iPhone 7’s succes i Kina er meget simpel. I anden halvdel af 2017 valgte Appel nemlig at implementere en ny salgsstrategi.

Apple gik nærmere bestemt ind og sænkede priserne på udvalgte produkter. Det fik efterfølgende mange kinesere til at interessere sig for iPhone 7.