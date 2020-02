AUTHOR : Mads Pedersen

PUBLISHED : 2020-01-30 17:55

Sådan laver du din egen FTP server

Hvis du sidder derude og gerne vil prøve kræfter med FTP, men ved du ikke, hvordan du skal gøre, så bør du læse med i dag, hvor vi guider dig igennem hele processen. Vi har nemlig lavet en guide, der med billeder lige fra download af FTP serverprogram til forwarding af dine porte gør det let for enhver at tilgå sine filer både ude og hjemme.





FTP, eller File Transfer Protocol, er en efterhånden aldrende måde at tilgå sine filer på computeren både ude og hjemme, men det kan være en kende langhåret for den knapt så IT-kyndige bruger. Er du én af disse, eller mangler du blot en udførlig guide, så frygt ej. Tweak.dk er nemlig på banen med en guide, der på lægmandssprog forklarer, hvordan man omdanner sin computer til en FTP server.

Der findes et væld af indstillinger i forhold til en FTP server, og denne guide vil ikke komme ind på avancerede sikkerhedsindstillinger. Guiden er mest af alt rettet mod de, der blot har brug for en nem og ligetil opsætning, som alle kan finde ud af.

Download og installation af FileZilla Server:

Vi har i guiden valgt at bruge FileZilla Server som server, da det er en gratis og nem måde at lave sin egen FTP server på. Vi starter med at opsætte serveren, og vi går derfor til FileZillas hjemmeside, som I kan tilgå via banneret herunder.

Herefter mødes vi af siden, som I kan se her nedenfor. Vi trykker selvfølgelig på ”Download Now”. Vær i øvrigt opmærksom på, at programmet downloades gennem en SourceForge installer, hvor I skal huske af trykke ”Decline”, når installationsprogrammet vil installere diverse toolbars.

Når SourceForge installeren er gennemført, kommer vi til selve installationsprogrammet til FileZilla Server. Vi trykker ”I Agree”…

…og kommer herefter til nedenstående skærmbillede, hvor vi kan vælge hvilke elementer, der skal installeres. Da vi ikke har brug for kildekoden, trykker vi på ”Next”.

Herefter skal vi vælge, hvor programmet skal installeres. Vi vælger destination og trykker på ”Next”.

Herefter skal vi vælge, hvordan FileZilla Server skal starte op. Vi vælger den anbefalede løsning, nemlig at FileZilla Server skal køre som service og starte op sammen med Windows. Derudover skal vi vælge på hvilken port, administrationsbrugerfladen skal lytte til. Vi vælger 14147, som allerede er indtastet i feltet og trykker på ”Next”.

Næste skærm lader vi også bare stå, som den stod og trykker på ”Next”.

Herefter starter FileZilla Server op med nedenstående login-skærm, hvor man som administrator af FTP serveren kan logge på. Vi kan her se, at der i ”Port” står 14147, ganske som vi skrev. Valgte man tidligere en anden port, skal tallet naturligvis rettes til det valgte.

Vi kan her vælge et administrator password, men man kan også bare lade det stå tomt. Dog anbefaler vi, at man indtaster et password, så det kun er én selv, der kan rode i indstillinger i FileZilla Server. Sæt hak i ”Always connect to this server” og tryk på ”OK”.

”Server Address” skal stå som 127.0.0.1, da det er din computers lokale adresse. Denne skal derfor ikke rettes.

Herefter mødes vi af administrationsbrugerfladen. Vi gennemgår den lige for jer, og vi starter lidt omvendt, nemlig fra bunden. Nederst kan vi se de brugere, der er tilsluttet computeren. Herover har vi en aktivitetslog, og herover har vi en værktøjslinje. Øverst har vi menulinjen, og denne kommer vi til nu.

Vi trykker på ”Edit” og derefter ”Users”, da vi skal have oprettet en bruger.

Her skal vi som sagt have oprettet en bruger. Vi trykker på ”Add” ude til højre, hvorefter en skærm popper op. Vi skriver et navn i feltet og trykker på ”OK”. I dropdown-menuen nedenunder har man mulighed for at tilføje en bruger til en gruppe, men da vi ingen gruppe har oprettet endnu, lader vi den være.

Vores bruger, ”Tweak”, er nu oprettet, og vi har mulighed for at give brugeren et password. Vælger man senere at lave en gruppe, f.eks. ”Familie”, har man under password-feltet mulighed for at tilføje brugeren til denne gruppe. De andre indstillinger lader vi være.

Lad dog vinduet være åbent, da vi herefter skal vælge de grupper, som ”Tweak” har adgang til.

Vi trykker på ”Shared Folders” ude til venstre for at vælge de mapper, ”Tweak” skal have adgang til. Tryk på ”Add” for at komme til stifinderen, hvor du kan finde den ønskede mappe. Vælg mappen og tryk på ”OK”.

I vil lægge mærke til, at der ved den første mappe, der vælges, kommer til at være et ”H”. Dette står for ”Home folder” eller ”Home directory”, og det er den mappe, man ved login dirigeres til. Det er muligt at tildele en bruger flere mapper, men kun én mappe kan være home folder eller directory.

Det er som sådan ikke noget, der har nogen betydning, men FileZilla Server skal bare vide hvilken mappe, brugerne skal dirigeres hen til som start.

Herefter skal vi vælge hvilke tilladelser, som ”Tweak” skal have. Opretter man en bruger til sig selv, som skal bruges, når man er ude, skal man huske at sætte hak i alle felterne, da det derved giver brugeren fuld adgang. Det er nemlig irriterende at sidde ude og ikke kunne gøre det, man gerne ville.