CORSAIR 3500X opdateret med Reverse Rotor Fans

Denne opdatering fås med enten iCUE LINK LX-R RGB fans eller RS-R ARGB fans, og inkluderer desuden en GPU anti-sag bracket samt double-shot grommets for et mere ryddeligt setup.
Designet til at blive set
Den nye 3500X bygger videre på det oprindelige koncept med dobbelt hærdede glasplader, der giver et næsten ubrudt panorama-view af dit build.
Der er ingen søjle, der forstyrrer udsynet, og med tre forudinstallerede reverse rotor fans er der intet, der skygger for den levende RGB-belysning.
For at understøtte det rene design har bundkortbakken fået double-shot grommets langs siden samt en rummelig kabelkanal, som gør det lettere at trække kabler pænt.
3500X er desuden valideret med de nyeste reverse connector motherboards, herunder ASUS BTF, MSI Project Zero og Gigabyte Project Stealth, hvilket gør det lettere at bygge uden synlige kernekabler.
Ser køligt ud – holder sig køligt
3500X fås i to varianter:
Uanset hvilken version man vælger, er der masser af muligheder for at udvide airflowet:
Bygger-venlige funktioner
Frontpanelet er moderne og funktionelt med:
3500X fås i både sort og hvid, så den passer til dit setup.