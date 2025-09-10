CORSAIR 3500X opdateret med Reverse Rotor Fans

Corsair annoncerer en opdateret version af det populære 3500X mid-tower kabinet, som nu leveres med reverse rotor fans og en række forbedringer, der får ethvert build til at se endnu bedre ud.

10 sep. 2025 kl. 09:31 Af Kenneth Johansen

Denne opdatering fås med enten iCUE LINK LX-R RGB fans eller RS-R ARGB fans, og inkluderer desuden en GPU anti-sag bracket samt double-shot grommets for et mere ryddeligt setup.





Designet til at blive set

Den nye 3500X bygger videre på det oprindelige koncept med dobbelt hærdede glasplader, der giver et næsten ubrudt panorama-view af dit build.

Der er ingen søjle, der forstyrrer udsynet, og med tre forudinstallerede reverse rotor fans er der intet, der skygger for den levende RGB-belysning.

For at understøtte det rene design har bundkortbakken fået double-shot grommets langs siden samt en rummelig kabelkanal, som gør det lettere at trække kabler pænt.

3500X er desuden valideret med de nyeste reverse connector motherboards, herunder ASUS BTF, MSI Project Zero og Gigabyte Project Stealth, hvilket gør det lettere at bygge uden synlige kernekabler.





Ser køligt ud – holder sig køligt

3500X fås i to varianter:

3x iCUE LINK LX120-R RGB fans (med forudinstalleret iCUE LINK System Hub – perfekt til iCUE LINK-økosystemet).

3x RS120-R ARGB fans (med daisy-chain PWM og ARGB tilslutning, understøtter styring direkte fra bundkortet).





Uanset hvilken version man vælger, er der masser af muligheder for at udvide airflowet:

Plads til op til 10x 120mm fans

Support for flere radiatorer op til 360mm på både siden og toppen.

Det betyder, at systemer både kan se fantastiske ud og levere effektiv køling.





Bygger-venlige funktioner

Rummeligt interiør med plads til grafikkort på op til 410mm (16,1”).

Forudinstalleret GPU anti-sag bracket beskytter PCIe-slottet og holder grafikkortet på plads.

Værktøjsfri front- og sidepaneler giver nem adgang til komponenterne.





Frontpanelet er moderne og funktionelt med:

USB 3.2 Gen 2 Type-C

2x USB 3.2 Gen 1 Type-A

Kombi-lydstik





3500X fås i både sort og hvid, så den passer til dit setup.