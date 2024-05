Google I/O 2024: AI Overviews

Google løftede på deres Google I/O 2024 event sløret for planerne med deres AI Overviews.

15 may. 2024 kl. 10:50 Af Maria DEL:

Tidligere sidste år afslørede Google AI Overviews som et eksperiment, og det er nu ved at komme ud af den fase for at blive rullet ud til den brede offentlighed, med start i USA, og flere lande vil snart følge. Derudover vil du snart også kunne justere dit AI Overview med muligheder for at forenkle sproget eller bryde det ned i mere detaljer.

Udover det kan du nu kombinere flere af dine forespørgsler til et spørgsmål. Med hjælp fra Gemini-modellens flertrinns tænkeevner vil AI Overblik kunne besvare disse stadig mere komplekse spørgsmål med et enkelt svar. Disse flertrinns tænkeevner kommer snart til AI Overviews i Search Labs til engelske forespørgsler i USA.

Planlægningsmuligheder kommer også til Søg, hvor du kan få hjælp til at oprette planer til hvad du har brug for, med start fra måltider og ferier. Måltids- og rejseplanlægning er tilgængelig nu i Søge Labs på engelsk i USA. Senere på året vil Google tilføje tilpasningsmuligheder og flere kategorier som fester, datenight og træning.