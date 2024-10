GIVEAWAY: Bambu Lab A1 Mini

Vi fortsætter med at udvide vores dækning af 3D printere og tilbehør og har netop testet en Bambu Lab P1S Combi 3D Printer. For at fejre det sparker vi gang i endnu en GIVEAWAY. Denne gang er det i samarbejde med Bambu Lab og vi har en Bambu Lab A1 Mini på højkant.

2 oct. 2024 kl. 12:05 Af Kenneth Johansen DEL:

Bambu Lab A1 Mini er en FDM printer i en kompakt formfaktor, men med en featureliste der gør den perfekt for nybegyndere og tilmed til en fornuftig pris. Bambu Lab A1 Mini er en af de få produkter, der har fået top karakter i vores anmeldelse, og nu har du mulighed for at vinde din helt egen lige her.

Alt hvad du skal gøre for at deltage er naturligvis at være registreret som Medlem af Tweak, så vi har oplysninger til at kontakte vinderen. Herefter er det bare at springe forbi vores anmeldelse af Bambu Lab P1S Combo og smide en kommentar i kommentarfeltet i bunden af anmeldelsen inden den 20. oktober kl. 22.00.

Husk også at aktive medlemmer kan forbedre deres muligheder for at vinde. Læs meget mere om det her.

Vi trækker en vinder i blandt alle medlems kommentarer og kontakter vinderen direkte. Husk at vi løbende afholder nye Medlem af Tweak GIVEAWAYS her på siden så følg med og deltag også næste gang vi har lækre præmier på højkant.