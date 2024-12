TWEAK Jule GIVEAWAY - Episode 4

Sidste episode af vores 2024 Jule GIVEAWAY er klar og det er med den største præmiepulje i år og masser af muligheder for at vinde.

16 dec. 2024 kl. 10:55 Af Kenneth Johansen DEL:

Vi er klar til slutspurten i vores TWEAK JULEGIVEAWAY. Vinderne er fundet i vores 3. episode og nu er vi klar med sidte omgang for i år. Vi slutter af med maner med den største præmiepulje vi har haft hele året. Så spring ind og vær med og slut året af med mulighedne for at vinde lækker hardware og gode

Hvis du ikke allerede er Medlem af Tweak kan du læse mere om der her. Det er HELT gratis og det giver dig mulighed for at være en del af vores online hardware community og deltage i vores løbende GIVEAWAYS om fede præmier.





I denne 4. Episode af Tweaks JULEGIVEAWAY 2024 er der følgende præmier i puljen:

1x Noctua NH-D15 G2

1 x Montech Hyperflow ARGB 240

1x Nerdytech Couch Bundle - Couchmaster CYCON³ + Couchmaster CYBACK + CYKEY - RGB Mechanical Keyboard

1x ASUS ROG Kersis II Ace

1x Logitech G435

1x Logitech Brio 100

Oven i præmierne her har vi også bonus præmier fra Glorious Gaming så der er masser af grund til at deltage i 4. Episode.

Der vil blive trukket seks vindere + bonus vinderne og det eneste I skal gøre er at kommenterer i bunden af denne artikel, og fortælle os hvilket spil der er dit all time favorit.





4. Episode løber frem til søndag den 22. december kl. 22.00, hvorefter vinderne bliver trukket blandt alle de indkomne kommentarer.

Husk også at aktive medlemmer kan forbedre deres muligheder for at vinde. Læs meget mere om det her.

Vi trækker tre vindere i blandt alle medlems kommentarer og kontakter vinderene direkte. Husk at vi løbende afholder nye Medlem af Tweak GIVEAWAYS her på siden så følg med og deltag også næste gang vi har lækre præmier på højkant.