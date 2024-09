GIVEAWAY: HyperX Pulsefire Haste 2 Core

Vi har netop afsluttet vores tidligere Medlem af Tweak GIVEAWAY og derfor er det endnu engang tid til at sætte gang i en ny! Denne gang er der mulighed for at få fingrene i en HyperX Pulsefire Haste 2 Core trådløs gaming mus fra HyperX.

5 sep. 2024 kl. 13:35 Af Kenneth Johansen

Med den er der super god basis for et efterår og en vinter med masser af gaming.

Med HyperX Pulsefire haste 2 Core får du mulighed for trådløs forbindelse både via den inkluderede 2,4 GHz USB Dongle og Bluetooth. Så er der maksimal trådløs fleksibilitet til både gaming og en tur på farten med en laptop eller anden enhed. Musen understøtter både PC, PlayStation og Xbox så der er også masser af muligheder her.

Alt hvad du skal gøre for at deltage er naturligvis at være registreret som Medlem af Tweak, så vi har oplysninger til at kontakte vinderen. Herefter er det bare at springe forbi vores anmeldelse af HyperX Pulsefire Haste 2 Core her og smide en kommentar i kommentarfeltet i bunden af anmeldelsen inden den 15. september kl. 22.00.

Husk også at aktive medlemmer kan forbedre deres muligheder for at vinde. Læs meget mere om det her.

Vi trækker en vinder i blandt alle medlems kommentarer og kontakter vinderen direkte. Husk at vi løbende afholder nye Medlem af Tweak GIVEAWAYS her på siden så følg med og deltag også næste gang vi har lækre præmier på højkant.