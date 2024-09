Tweak GIVEAWAY - Trust GXT 867 Acira 60%

Vores nyeste Medlem af Tweak GIVEAWAY er live og denne gang kan I vinde et Trust GXT 867 Acira mekanisk gaming tastatur.

20 sep. 2024 kl. 17:02 Af Kenneth Johansen DEL:

Det er blevet tid til at fyre op under en nu Medlem af Tweak GIVEAWAY. Denne gang er der mulighed for at få fingrene i et Trust GXT 867 Acira 60% mekanisk tastatur, der sigter mod gaming fans.

Trust GXT 867 Acira er et kompakt 60% mekanisk gaming-tastatur, designet til gamere, der ønsker en pladsbesparende løsning uden at gå på kompromis med ydeevne. Det er udstyret med røde mekaniske switches for hurtige og præcise tastetryk, samt RGB-baggrundsbelysning, der kan tilpasses. Med sin robuste byggekvalitet og funktioner som anti-ghosting og N-key rollover, leverer Acira en pålidelig og responsiv oplevelse til både spil og daglig brug.

Alt hvad du skal gøre for at deltage er naturligvis at være registreret som Medlem af Tweak, så vi har oplysninger til at kontakte vinderen. Herefter er det bare at springe forbi vores anmeldelse af Trust GXT 867 Acira og smide en kommentar i kommentarfeltet i bunden af anmeldelsen inden den 30. september kl. 22.00.

Husk også at aktive medlemmer kan forbedre deres muligheder for at vinde. Læs meget mere om det her.

Vi trækker en vinder i blandt alle medlems kommentarer og kontakter vinderen direkte. Husk at vi løbende afholder nye Medlem af Tweak GIVEAWAYS her på siden så følg med og deltag også næste gang vi har lækre præmier på højkant.