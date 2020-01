AUTHOR : Uber

CES 2020: Her er hvad vi kan forvente

CES 2020 bliver blandt vores første opgaver i 2020. Denne gang er vi inviteret og sponsoreret af MSI og direkte af folkene bag Consumer Electronics Show (CTA). Det vil sige vi i år er helt inde bag verdens største tech show, og får viden om, hvordan det fungerer bag facaden.





Da tovholderne bag CES personligt har inviteret os, har vi i 2020 sendt 3 mand afsted, hvilket betyder endnu mere dækning end tidligere.

I denne artikel tager vi et kort kig på, hvad vi forventer CES 2020 bringer med sig.

Vi forventer alt fra 5G-telefoner til Ultra-HD smart TV, til personlige droner, der kan transportere dig rundt, og ned til mere alternative gadgets robothunde.





Consumer Technology Association (CTA), de mennesker, der kører hele begivenheden, har via deres fremsendte PR materiale forklaret, at CES 2020 vil have et større fokus på rejser og turisme, dataanalyse og forbedring af kundeoplevelser. Der er selvfølgelig stadig den sædvanlige række tv-apparater, højttalere, hovedtelefoner, laptops og telefoner - hvoraf mange vil være optimeret til 5G / 8K-revolutionen.

Ud over en massiv af kavalkade tech-relaterede produkter, forventer vi at se en masse nye tiltag inden for digital sundhed og omformering af personlige data, to store problemområder for industrien.





Her er hvad du kan forvente dig at se på CES 2020.

Den kinesiske smartphone producent OnePlus har allerede omtalt, at de vil afsløre en ny enhed ved deres eget CES 2020 event, som virksomheden omtaler med “OnePlus Concept One”. I betragtning af den telefonformede silhuet på et foto, der reklamerer for annonceringen, forventer vi et telefon, som potentielt kunne komme som en foldbar OnePlus model.

Her til figurerer der også rygter om, at OnePlus potentielt frigiver true wireless hovedtelefoner, som skal konkurrere med AirPods.

Et andet rygte antyder, at nye Sony WH-1000XM4 over-ear er på vej, en opfølgning på de succesrige WH-1000XM3 noise-canceling høretelefoner, der blev frigivet i oktober 2018. Mens rygtet ikke forbinder lanceringen til CES, kunne CES-platformen være en oplagt mulighed for mediernes opmærksomhed.





Hvornår afholdes CES 2020?

Den officielle dato for CES 2020 er fra tirsdag 7. januar til fredag 10. januar 2020. Når det er sagt, vil journalister dog strømme til byen et par dage før, for at dække nyhedskonferencerne, der starter søndag 5. januar kl. 12 PST og fortsætter gennem mandag og tirsdag. Her vil Tweak.dk også deltage, da vi har møder booket med folkene bag CES. Samt vil en række keynotes også være på menuen iden CES 2020 for alvor slår dørene på.

Traditionelt sker de største af disse events om mandagen, da det her, LG, Samsung og Sony holder deres keynotes, som typisk trækker folk til – og især med forventning om nyheder inden for 5G og 8K. CES-relaterede nyheder typisk starte søndag aften, når nyheder begynder at sive ud af konferencen.





Vigtige CES 2020 Keynotes

i slutningen af november frigav CTA den roadmappet for annoncerede CES-keynoter og konferencer, der er anført nedenfor:





Søndag 5 januar 2020

- Living in Digital Times Lifestyle Trends Press Conference - Sunday, 1:00 PM – 2:00 PM - Mandalay Bay Level 2, Reef D-F

- Procter & Gamble Media Days News Conference - Sunday, 2:00 PM – 2:45 PM - Mandalay Bay Level 2, Lagoon J/K/L

- UHD Alliance Media Days News Conference - Sunday, 2:00 PM – 2:45 PM - Mandalay Bay Level 2, Mandalay A

- BYTON Media Days News Conference - Sunday, 3:00 PM – 3:45 PM - Mandalay Bay Level 2, Oceanside C

- 2020 Tech Trends to Watch - Sunday, 4:00 PM – 4:45 PM - Mandalay Bay Level 2, Oceanside D

- CES Unveiled Las Vegas - Sunday, 5:00 PM – 8:30 PM - Mandalay Bay Level 2, Shorelines Exhibit Hall





Mandag 6 januar 2020

- LG Electronics Media Days News Conference - Monday, 8:00 AM – 8:45 AM - Mandalay Bay Level 3, South Seas A/B/E

- ZF Media Days News Conference - Monday, 8:00 AM – 8:45 AM - Mandalay Bay Level 2, Lagoon E-F

- Bosch Media Days News Conference - Monday, 9:00 AM – 9:45 AM - Mandalay Bay Level 2, Mandalay B/C/D

- Panasonic Media Days News Conference - Monday, 10:00 AM – 10:45 AM - Mandalay Bay Level 3, Jasmine

- Continental Automotive Media Days News Conference - Monday, 10:00 AM – 10:45 AM - Mandalay Bay Level 2, Surf D/E/F

- Hisense Media Days News Conference - Monday, 11:00 AM – 11:45 AM - Mandalay Bay Level 2, Mandalay K-L

- Qualcomm Technologies Inc. Media Days News Conference - Monday, 11:00 AM – 11:45 AM - Mandalay Bay Level 2, Lagoon G/H/I

- TCL Corporation Media Days News Conference - Monday, 12:00 PM – 12:45 PM - Mandalay Bay Level 2, Oceanside D

- Valeo Media Days News Conference - Monday, 12:00 PM – 12:45 PM - Mandalay Bay Level 2, Reef A/B/C

- Toyota Media Days News Conference - Monday, 1:00 PM – 1:45 PM - Mandalay Bay Level 2, Oceanside A

- AMD Media Days News Conference - Monday, 2:00 PM – 2:45 PM - Mandalay Bay Level 2, Mandalay G

- Faurecia Media Days News Conference - Monday, 2:00 PM – 2:45 PM - Mandalay Bay Level 2, Surf A/B/C

- Hyundai Motor Company Media Days News Conference - Monday, 3:00 PM – 3:45 PM - Mandalay Bay Level 2, Oceanside B

- Intel Corporation Media Days News Conference - Monday, 4:00 PM – 4:45 PM - Mandalay Bay Level 2, Mandalay E-F

- Brunswick Corporation Media Days News Conference - Monday, 4:00 PM – 4:45 PM - Mandalay Bay Level 2, Oceanside E

- Sony Electronics Inc. Media Days News Conference - Monday, 5:00 PM – 5:45 PM - LVCC Central Hall, 17300





Hvor stor er CES, og hvor finder det sted?

CES er massiv og overtager det meste af Las Vegas Strip og de omkringliggende gader. Der er omkring 160.000 hotelværelser i Vegas og omkring 180.000 deltagere hvert år, og i betragtning af disse numre, fyldes hotellerne hurtigt op, og vejene, der fører til konferencecentret, bliver ret overfyldte. Heldigvis tilbyder CTA (firmaet, der afholder showet) gratis pendulkørsler til næsten alle de store hoteller på the Strip.





Hvilke virksomheder deltager i CES 2020?

Næsten alle større teknologivirksomheder vil være der, minus Apple. (Du kan finde en komplet liste på CES 2020 hjemmesiden.)

Bekræftede udstillere inkluderer Amazon, Canon, Facebook, Intel, LG, Lenovo, Microsoft, MSI, Nikon, Samsung, Sony og mange, mange flere.

Et flertal af virksomheder er der for forretning, mens andre er der for at indsamle feedback og vise sin tilstedeværelse snarere end at fremvise noget nyt. Når det er sagt, vil der stadig være hundredevis af nye produkter, der ser dagens lys i år i næsten alle kategorier.





CES 2020 Tendenser og forudsigelser

Forud for CES 2020, har vi via CTA fået informationer om en række forventet trends, der vil tiltrække sig mest opmærksomhed. Listen inkluderede transport og turisme, dataanalyse og privatliv, digital sundhed, det globale kapløb for 5G, forbrug af AI og selvfølgelig 8K skærme.





AMD - CES 2020





Keynote-tid: mandag 6. januar, kl. 14:00 PST

Sted: Mandalay Bay South Convention Center, 2. sal, Mandalay G

Vi forventer, at AMD kommer med en række avancerede GPU'er næste år - måske endda så tidligt som CES 2020. AMD har i de seneste år taget scenen om mandagen for deres keynote. Sidste år viste AMD sin første 7 nanometer GPU frem i form af Radeon VII, på CES 2019, så vi kan meget vel forvente nye afsløringer under CES 2020.





LG - CES 2020





Keynote-tid: mandag 6. januar, kl. 8:00 PST

Sted: Mandalay Bay South Convention Center, 3. sal, South Seas A / B / E

Ligesom Samsung er LG’s planer lette at forudsige - hvilket sandsynligvis vil indkluderer en ny seriee af OLED fjernsyn, plus give en opdateret udgivelsesdato for sidste års sammenklappelige OLED. CES 2020 sandsynligvis være det sted, hvor LG officielt annoncerer sin gennemsigtige OLED-prototype, som de viste bag lukkede døre ved sidste års show ... selvom det sandsynligvis kun vil være for virksomheder i starten.

LG formodes også at bruger CES til at debutere nye apparater, inklusive smarte opvaskamaskiner og tørretumblere, smarte husholdningsapparater som luftrensere og robotstøvsugere. Sidste år så vi et hjemmebrygningssystem og et smart skab, der damper dit tøj.

CES er også typisk udstillingsvinduet for LG mobiltelefoner. Sidste år så vi LG V40 ThinQ, mens vi tilbage i 2017 så annonceringen af LG Stylus 3. Vi forventer ikke LG hign-end smartphones på CES 2020.





Intel - CES 2020





Keynote-tid: mandag den 6. januar, kl. 16:00 PST

Placering: Mandalay Bay South Convention Center, 2. sal, Balsaler E & F

Sidste år var et stort show for chipproducenten. Virksomheden annoncerede de første 10 nm Ice Lake-processorer, der er baseret på sin Sunny Cove arkitektur.

Intel annoncerede også yderligere seks nye 9. gen processorer, der spænder fra Core i3 til Core i9, hvilket gør det til en af de største lanceringer fra Intel til dato.

CES 2020 kan meget vel være året, hvor Intel vil annoncere sin nye diskrete GPU, som vi så en mockup af på GDC 2019 tidligere i år, eller Intel kunne bruge muligheden til at annoncere nye 10nm desktop CPU'er, nu hvor 10nm mobile chips er ude på markedet.





Sony - CES 2020

Keynote-tid: mandag 6. januar, kl. 17:00 PST

Sted: Las Vegas Convention Center, Central Hall, Booth 17300

Sony havde ikke masser af nye produkter at vise frem sidste år, men blandt nyhederne var Master Series Z9G TV og 360 Reality Audio-format. Vi vil sandsynligvis se flere af sidstnævnte i år såvel som et par nye tv'er i 950-, 850-, Z- og A-serien plus nogle nye 2,1 soundbars med Dolby Atmos.

Uden for AV-pladsen vil Sony sandsynligvis tease med nogle PS5-nyheder forud for sin officielle debut. En debut af den nye konsol forekommer usandsynlig. Men vi ville ikke blive overrasket, hvis den i det mindste får en omtale under Sonys keynote mandag aften.