Google's 2024 mål lækket: virksomhedens retning

Googles 7 mål for 2024 er lækket: Fokus på AI og jobnedskæringer. Hvordan vil medarbejdere reagere på disse mål i lyset af omkostningsbesparelser og fyringer?

24 jan. 2024 kl. 08:34 Af Maria DEL:

Googles syv mål for 2024 er blevet lækket, hvilket afslører en stærk fokus på kunstig intelligens. Dette kommer midt i en periode med nedskæringer og afskedigelser i virksomheden.

Store virksomheder forsøger ofte at bevæge sig så stille og roligt som muligt, især dem i teknologibranchen. Men lækager er uundgåelige, så vi ved ofte en masse om nye produkter og tjenester, før de officielt debuterer. Selv med det sagt, er det sjældent, at vi får et indblik i en virksomheds interne mål tidligt på året. Netop dette skete denne uge, da Googles syv mål for 2024 blev lækket til The Verge.

I et memo sendt ud til alle ansatte, detaljerede Googles administrerende direktør, Sundar Pichai, hans roadmap for 2024. Listen er ikke overraskende, men den bekræfter meget af det, vi allerede forventede fra Google i 2024, som en fokus på kunstig intelligens.

Tidspunktet for denne lækage er interessant, fordi det kommer, mens Google står over for endnu et vendepunkt. Næsten et år til dagen efter at virksomheden afskedigede 12.000 medarbejdere i 2023, har Google skåret flere job i de sidste to uger. Det nøjagtige antal er ikke kendt, men det er i tusinder. Afskedigelserne har strakt sig over flere teams i 2024, såsom hardware AR og annonce salgsenheder. Endnu vigtigere, fortalte Pichai at der kunne forventes flere afskedigelser i løbet af året. Dette står i kontrast til Googles CEO's mål for 2024, i hvert fald på en måde. Han siger, at et mål er at "bygge en Google, der er ekstraordinær for Googlere", men de kontinuerlige jobnedskæringer har fået nuværende og tidligere medarbejdere til at kritisere virksomheden.

Dog passer det sidste mål helt i tråd med Googles nedskæringer. Udover disse punkter er kunstig intelligens forudsigeligt et fokus for Google ind i 2024. Samsungs nylige lancering af Galaxy S24-serien af flagskibstelefoner inkluderede en masse AI-funktioner, og Google centrals placert imange af dem. Google er også klart fokuseret på at udvikle Gemini, dets pakke af AI-modeller, og Bard, dets AI-aktiverede chatbot.

Ifølge Pichais vision for 2024 vil mere af det fortsætte. Resten af Googles mål for 2024 centrerer om de typiske mål for en forbrugerteknologigigant, som at udvikle nye produkter og vokse som virksomhed. Vi vil være nysgerrige efter at se, hvordan Google - og dets medarbejdere - reagerer på disse mål, i betragtning af de omkostningsreducerende foranstaltninger og afskedigelser, der finder sted samtidig.