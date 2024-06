Google hardware event den 13. august

Hvis du venter på at se Pixel 9, Pixel Watch 3 eller andet nyt Google-hardware, så kan den 13. august blive en stor dag for dig, for nu er invitationen til Google næste hardware event rullet ud.

26 jun. 2024 kl. 09:32 Af Kenneth Johansen DEL:

Og denne teaser, som Google har lagt ud med titlen "AI… meet IX at Made by Google," gør eventets formål endnu tydeligere.





Keynoten finder sted kl. 10.00 PT / 13.00 ET, svarende til kl. 19.00 dansk tid, og du kan være sikker på, at vi vil være der for at se, hvad der er nyt. Det kommer tidligere på året end sidste års Made by Google-showcase, hvor Google afslørede Pixel 8-telefonerne, Pixel Watch 2 og AI-forbedringer til Google Assistant.

At flytte datoen frem betyder, at der er mindre tid til lækager før eventet, hvilket typisk har været et problem for Pixel-serien. Det kan også være at Google bare er længere freemme i deres tidsplan i år og vil have et støøre lead up til julesæsonens handel med deres nye hardware. Det kan også være at der bare er et mindre lineup at forberede i år, og Google derfor kan være klar tidligere på året.

Vi må vente at se til den 13. august.