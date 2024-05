Google I/O 2024: Project Astra

Google siger, at de opbygger fremtiden for AI assistenter med Project Astra, der fungerer som en avanceret seende og talende responsiv agent.

15 may. 2024 kl. 10:46 Af Maria DEL:

Mens det stadig er i prototype fase, kan Project Astra behandle information hurtigere end nuværende modeller ved kontinuerligt at kode video frames, kombinere video og taleinput i en tidsplan over begivenheder og cache denne information for effektiv hentning.

Ved at udnytte sine egne førende talemodeller har Google også forbedret, hvordan de lyder, hvilket giver agenterne et bredere udvalg af intonationer. Disse agenter kan bedre forstå den kontekst, de bruges i, og reagere hurtigt i samtale.

Gemini er nu blevet integreret i Workspace for hurtigere og mere effektive arbejdsgange. Fra i dag vil Gemini i sidepanelet for Gmail, Docs, Drive, Slides og Sheets bruge Gemini 1.5 Pro. Med et længere kontekstvindue og mere avanceret tænkning kan Gemini besvare en bredere vifte af spørgsmål og give mere indsigtsfulde svar. Desuden er det nemt at komme i gang med opsummeringer, der vises i sidepanelet, foreslåede prompter og mere. Gemini i sidepanelet i Workspace er nu tilgængelig for Workspace Labs og Gemini for Workspace Alpha-brugere. Det vil være tilgængeligt næste måned på desktop til virksomheder og forbrugere gennem Gemini for Workspace-tilføjelser og Google One AI Premium-planen.

Næste opdateres Gmail-appen også med et par opdateringer, naturligvis med Gemini som drivkraft bag dem. Med knappen "Opsummer e-mails" kan Gemini analysere e-mailtråde og give en opsummeret visning direkte i Gmail-appen. Man skal trykke på opsummeringsknappen øverst på sin e-mailtråd for at få højdepunkterne. Dette vil være tilgængeligt for Workspace Labs-brugere denne måned og for alle Gemini for Workspace-kunder og Google One AI Premium-abonnenter næste måned.

Gemini i Gmail vil tilbyde endnu mere detaljerede og nuancerede foreslåede svar baseret på konteksten fra din e-mailtråd takket være Kontekstuelle Smart Svar. Nu kan du redigere eller blot sende svaret som det er. Dette vil være tilgængeligt for Workspace Labs-brugere på mobil og web fra juli.

Endelig vil Gemini i Gmail nu tilbyde hjælpsomme muligheder som "opsummer denne e-mail", "opregn de næste trin" eller "foreslå et svar" med Gmail Q&A-funktionen. Og ligesom sidepanelet på desktop kan du bruge det åbne promptfelt, når du har mere specifikke anmodninger. Gmail Q&A vil være tilgængelig for Workspace Labs-brugere på mobil og web fra juli.

Google tilføjer også sprogunderstøttelse til flere Gemini for Workspace-funktioner. I de kommende uger vil "Hjælp mig med at skrive" i Gmail og Docs understøtte spansk og portugisisk på desktop. Virksomheden vil fortsætte med at tilføje flere sprog over tid.