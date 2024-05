Google I/O 2024: Cirkel to Search forbedres

Circle to Search funktionaliteten udvides så man nu kan søge endnu lettere med et system der har en dybere forståelse for hvad du leder efter.

15 may. 2024 kl. 11:00 Af Maria DEL:

Cirkel til Search-funktionen får opdateringer til at forstå mere komplekse problemer. Google annoncerede også på I/O 2024, hvordan Gemini driver nye funktioner på Android. Cirkel til Søg kan nu hjælpe elever med lektier, give dem en dybere forståelse, ikke kun et svar - direkte fra deres telefoner og tablets.

Når eleverne teger om et prompt, de sidder fast på, vil de få trin-for-trin instruktioner til at løse en række fysiske og matematiske tekstproblemer uden at forlade deres digitale infoside eller pensum. Denne evne rulles allerede ud til funktionen. Senere på året vil Cirkel til Søg kunne hjælpe med at løse endnu mere komplekse problemer, der involverer symbolske formler, diagrammer, grafer og mere.

Snart vil du også kunne fremkalde Geminis overlay oven på den app, du er i, for nemt at bruge Gemini på flere måder. For eksempel kan du trække og slippe genererede billeder ind i Gmail, Google Messages og andre steder eller trykke på "Spørg denne video" for at finde specifik information i en YouTube-video. Hvis du har Gemini Advanced, får du også muligheden for at "Spørg denne PDF" for hurtigt at få svar uden at skulle rulle gennem flere sider. Denne opdatering vil blive rullet ud til hundredvis af millioner af enheder i løbet af de næste måneder.

Senere på året kommer Geminis multimodale evner, der blev nævnt ovenfor, også til TalkBack og hjælper mennesker, der oplever blindhed eller nedsat syn, med at få rigere og klarere beskrivelser af, hvad der sker på et billede.