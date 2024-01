Medlem af Tweak opdateres

Hvis du er fast læser på Tweak og har deltaget i vores Medlem af Tweak løbende giveaways så undre du dig måske over hvorfor der ikke kører en ny omgang. Læs med her og se hvad fremtiden bringer for vores Medlem af Tweak giveaways.

26 jan. 2024 kl. 13:54 Af Kenneth Johansen DEL:

Vores medlem af Tweak ordning har kørt i et godt stykke tid, og blev startet for at give os en god mulighed, for at udbygge vores community her på siden. Samtidigt var det også en mulighed for, løbende at afholde fede giveaways, og vise at vi værdsatte vores mest aktive medlemmer.

Alt det ønsker vi naturligvis stadigvæk, og vi er super glade for alle dem af jer der løbende har deltaget. Efter lang tids overvejelse har vi dog valgt at ryste posen og skifte stilen en smule på Medlem af Tweak ordningen. Det sker for at optimere vores brug af tid og resurser, mens vi stadig kan lave giveaways for vores medlemmer.

Heldigvis er det alt sammen kun for at gøre tingene mere simplet, for både jer og os. I den nye version skifter Medlem af Tweak til at være 100% gratis og kræver som udgangspunkt ikke andet, end at I registrerer jer som medlemmer.

Det betyder, at alle som har været betalende medlemmer vil opleve, at jeres betalingsaftaler bliver stoppet. Det er altså ikke en fejl, men bare forberedelsen til den nye version.

Vi satser på at den nye version er klar om to til tre uger. Vi ser frem til at sparke gang i nye fede giveaways til dem tid.





Endnu en gang tak til alle jer som er med.