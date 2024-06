Netflix åbner underholdningskomplekser i USA

Netflix åbner store underholdningssteder i amerikanske byer, hvor fans kan fordybe sig i deres favoritshows, opleve temarestauranter og gavebutikker.

19 jun. 2024 kl. 09:17 Af Maria DEL:

Netflix planlægger at åbne "oplevelsesrige" steder, kaldet Netflix Houses, hvor fans kan fordybe sig i deres yndlingsshow og opleve tema-restauranter og gavebutikker, meddelte selskabet tirsdag. Streaming-giganten planlægger at opbygge disse steder ved at omdanne tomme butikslokaler i indkøbscentre.

De første to placeringer forventes at åbne i 2025 i Dallas, Texas og en forstad til Philadelphia, Pennsylvania. "Hos Netflix House kan du nyde regelmæssigt opdaterede fordybende oplevelser, forkæle dig selv med detailterapi, og smage - bogstaveligt talt - på dine yndlings Netflix-serier og film gennem unikke mad- og drikkevarer," udtalte Marian Lee, Netflix's chief marketing officer, i en erklæring.

I de seneste år har Netflix åbnet mere end 50 pop-up-steder i 25 byer, der fremviser nogle af deres succesfulde film og serier som "Squid Game". Denne gang vil stederne være permanente, og Netflix planlægger at åbne flere i fremtiden.

Dette projekt kommer i kølvandet på at flere amerikanske stormagasiner forsøger at tilpasse sig ændringer i forbrugervaner og stigningen i online handel. I slutningen af februar meddelte Macy's lukningen af 150 filialer i hele USA. I de seneste år har Neiman Marcus, Lord & Taylor og Barneys New York alle erklæret sig konkurs.