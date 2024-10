Tweak Julekalender - Lidt sødt til julen

Julen er lige om hjørnet og nu har I muligheden for at vinde lidt lækkert til juletiden. I samarbejde med Samgfuld Danmark kan I vinde lækker chokolade til hver dag i julen.

29 oct. 2024 kl. 11:18 Af Kenneth Johansen DEL:

Vi kan ikke komme uden om det juletiden er lige om hjørnet og det skal naturligvis fejres. I samarbejde med Smagfuld Danmark har vi lavet en lille ekstra jule GIVEAWAY hvor I kan vinde to af deres Cocoture, Julekalender Retro Chokolade 2024.

Så er der kvalitetschokolade til juledagene og det er heldigvis super let at være med i konkurrencen. Læs lige her hvad I skal gøre for at deltage.





Smagfuld Danmark er din danske leverandør af eksklusive gavekurve, fyldt med lokale delikatesser og specialvarer i højeste kvalitet. De håndplukker danskproducerede produkter, der skaber mindeværdige smagsoplevelser og understøtter bæredygtige samarbejdspartnere. Hos Smagfuld Danmark forenes autentisk dansk håndværk med luksus og personlighed – den ideelle gave til enhver lejlighed.