AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-21 10:11:20

Atari vil have dig til at se dum ud

Atari vil have dig til at se dum ud med en Atari-hat med indbygget mikrofon og højtaler. Hvad der ligger til baggrund for produktet, står hen i det uvisse.

Guderne må vide hvad udviklerne bag dette koncept havde i tankerne, da denne blev godkendt til produktion.



Faktum er, at Atari lancerer en ny serie af wearables, hvor første skud i bøssen er “Atari Connected Life” – en Speakerhat, powered by Audiowear.



Atari Speakerhat, er præcis hvad navnet antyde, en hat med indbygget højtalere, som iflg. Atari byder på højkvalitets højtalere inkl. mikrofon, som kan connecte via Bluetooth.



Atari skriver:



“a fundamentally new social audio experience” with Multiplayer Mode, which allows multiple users to listen to a single audio stream via Bluetooth”.

Besøg vores samarbejdspartner MSI via banneret.