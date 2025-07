Arctic Summair 2Go

Sommeren er over os og det er let at blive varm mens man sidder foran computeren eller hvis man har bevæget sig ud under solen. Heldigvis er Arctic klar med en transportabel løsning, der kan køle dig af.

17 jun. 2025 kl. 14:02 Af Kenneth Johansen

Centrale specifikationer

Ergonomic Handle with Fold-Out Stand

Up to 77 Hours of Battery Life

Stepless Air Flow Control





En tur rundt om Arctic Summair 2Go

Arctic Summair 2Go er en lille kompakt blæser med indbygget batteri. Den måler kun 10x14x3,3 cm og vejer 230 gram, så den er lige til at have med i tasken.