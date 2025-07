LaserPecker LP5 Laser Engraver

En laserskærer kan være et fleksibelt og alsidigt værktøj for hobbyfolket med et væld af kreative muligheder for skæring og gravering. I dag tager vi et kig på LaserPecker LP5, som kommer med et Dual Laser setup, med både en fiber og en diodelaser, begge to på 20W.

23 may. 2025 kl. 09:00 Af Kenneth Johansen

Centrale Specifikationer

Laser Power & Source:

20W 450nm Blue Diode Laser

20W 1064nm Fiber Laser

Working Area:

120 x 160mm (Ellipse)

100 x 100mm (Square)

160 x 300mm (With the Slide Extension)

Max. Working Speed: 10.000mm/s

10.000mm/s Laser Spot Size:

0,08 x 0,1mm (20W Diode Laser)

0,06 x 0,06mm (20W Fiber Laser)

Engraving Precision: 0,0027mm

0,0027mm Connectivity: USB + Wi-Fi

Vi kan se at LaserPecker LP 5 har en solid hardware med sit dual laser setup, hvilket giver meget alsidige muligheder i forhold til materialer. Den er dog en anelse begrænset på sit arbejdsområde. Der er dog tilbehør der kan udvide de muligheder, hvilket jeg også kommer ind på.

En tur rundt om LaserPecker LP5

LaserPacker LP5 kan fås med et udvalg af forskelligt tilbehør i bundles. Vi har fået besøg af LaserPecker i Ultimate Bundle versionen. Den inkluderer, ud over selve LP5 enheden, også tilbehør i form af LaserPecker Rotary Extension, Slide Extension og Desktop Air Purifier. Oven i det er der også et udvalg af materiale prøver.

Det hele kommer forsvarligt pakket i en stor kasse. Alle delene er pakket super godt ind i kraftigt skum, så alt er beskyttet godt under transport. De forskellige dele kræver en smule samling, før de er klar til brug, men der er gode manualer med til alle enheder. Samtidigt er der også en lille boks med alt det værktøj og tilbehør, man har brug for til samling og tilpasning.

Alle enhederne er lavet i blågrå aluminium og virker solide og veludførte. Alle delene giver et godt indtryk af kvalitet og sans for detaljen i konstruktionen.

Hvis vi starter med at se på selve LP5 enheden, så er det en ret kompakt enhed, specielt i forhold til den noget større xTool M1, som vi har set på tidligere.

En stor del af det hænger naturligvis sammen med det noget mindre areal man kan bruge den på. LP5 har et arbejdsareal på 100x100mm, hvis det er firkantede elementer du skal lave eller op til 120x160 hvis det er en ellipse. Du kan komme op på 160x300, hvis man bruger Slide Extension muligheden. Den ser jeg på senere i testen.

LP5 er lavet til at være en ret transportabel enhed med et håndtag i toppen, så det er let at flytte hele enheden. I toppen finder vi alt hardwaren samlet, hvor diode- og fiberlaseren er huset sammen med den hardware, der skal drive det hele. Der er adgang til et støvfilter på den ene side, men ellers er det en lukket enhed.

På bagsiden finder vi strømstikket til den medfølgende strømadapter. Der er også et USB C stik til PC forbindelse, tre USB A stik der skal bruges til at forbinde tilbehør samt et yderligere til et USB Stick til filer. Endelig er der en Mini USB stik, som bruges til en sikkerhedsnøgle. Det lille stik skal være i før at man kan bruge maskinen, og kan bruges som sikkerhed for, at ingen uforvarende kommer til at starte maskinen.

I toppen er der sammen med håndtaget tre knapper. En rød knap til nødstop sammen med en preview knap og en power/pause knap.

Hele den samlede enhed er monteret på en motoriseret søjle, som er skruet fast på foden. Det er muligt at køre LP5 lasermodulet op og ned for at kunne ramme den rigtige fokus afstand et et udvalg af materialer og i forbindelse med brug af tilbehøret, som Rotary eller Slider Extension.

Det er også muligt at tippe lasermodulet, så man kan arbejde på emner i andre vinkler end vandret.

Under laseren er der en beskyttelseshætte med et aftageligt UV skjold. Det er udstyret med udsugning på bagsiden og kan via den medfølgende flexrør enten forbindes til LaserPecker Desktop Air Purifier enheden eller blot stikkes ud af vinduet.

I bunden af enheden er selve arbejdsområdet, hvor dine emner placeres. Det er forsynet med et grid af skruehuller, der kan bruges til de medfølgende guides. Det kan bruges når du skal lave flere af de samme emner, så du altid er sikker på at de placeres det samme sted.

Hvis du skal skære emner anbefales det dog at bruge den medfølgende Cutting Plate. Det løfter emnerne op og skaber lidt luft under dem og beskytter samtidigt det normale underlag.

Vi springer videre til LaserPecker Desktop Air Purifier enheden. Det er en firkantet boks i samme solide og gennemførte design og materiale, som selve LP5 enheden. Den indeholder et stort filter i fire niveauer bestående af et indledende bomulds filter, to separate H13 HEPA filtre og et aktivt kulfilter.

Tilslutningen sker på bagsiden, hvor der er et strømstik til den medfølgende strømadapter og power knap. Forbindelsen til LP5 enheden sker via flexrøret, som sættes på beskyttelseshætten. På bagsiden af Desktop Air Purifier enheden er der så en flex tilslutning til ind og en til ud.

Her forbinder man så blot det andet flexrør til udgangen og forbinder den til udsugning eller, som i mit tilfælde, stikker den ud af vinduet, så den filtrerede luft sendes udenfor.

På fronten af Desktop Air Purifier enheden er der to knapper til at regulerer styrken på udsugningen, hvilket kan ses på den lille LED lysbar imellem de to knapper.

Rotary Extension tilbehøret giver mulighed for at lasergraverer på runde genstande, som glas, termokopper osv.

Den forbindes til LP5 enheden via et USB kabel, hvilket både leverer strøm og styrer enheden via softwaren, så tingene koordineres.

Der er forskelligt monteringstilbehør med, som kan tilpasses alt efter størrelsen på det emne, man vil graverer på. Alt sammen kan samles og justeres via det medfølgende tilbehør i den lille værktøjsboks.

Slider Extension tilbehøret er en motoriseret plade der udvider det areal man kan arbejde på med LP5. Den forbindes ligesom Rotary Extension sættet til LP5 via et USB kabel, som også her leverer strøm og styring.

Kort fortalt virker den som et lille transportbånd, der løbende fodrer mere materiale ind.

Software

For at klargøre og starte opgaver på LaserPecker LP5 skal man forbi LaserPecker Design Space softwaren. Det kan bruges både på desktop til Windows eller Mac, men også som en app til din smartphone på både Android og iOS.

Du kan forbinde til LP5 enheden via Bluetooth eller WiFi til app’en og desktop softwaren eller via USB kabel til din computer. Den del var ret let at gå til selvom det krævede lidt manuelt arbejde og der ikke var automatisk tilslutning. For at forbinde via WiFi på PC kræver det, at man første gang er tilsluttet via USB og her opsætter WiFi forbindelsen.

Softwaren til et system som LaserPecker LP5 er vigtig, da det både er her projekterne klargøres og sendes til LP5, men det er også i den proces selve enheden styres og man vælger hvilke indstillinger den skal køre med.

For en laserskærings- og graveringsmaskine har specielt indstillingerne stor betydning, da det er forskellen imellem et godt resultat og et der potentielt sætter ild til materialerne. Der er et væld af indstillinger, som kan have betydning for de projekter man gerne vil lave på en maskine som LP5.

Det er kombinationen af materialer, hvilken af de to lasere man bruger, sammen med hastighed og styrke på laseren. Det kan hurtigt blive uoverskueligt og derfor er det rart at få så meget hjælp som muligt af softwaren, specielt for nye brugere.

Desværre var der ikke meget hjælp at hente i LaserPecker Design Space, som jeg må indrømme var en frustrerende oplevelse. Det blev dog bedre efter lidt tid men det var en stejl læringskurve selv når man, som mig, synes jeg generelt set er ret god med software.

Det første irritationsmoment jeg stødte på var den manglende mulighed for at arbejde med softwaren og projekter væk fra selve LP5 enheden. Af hensyn til røg, støv, lugt osv havde jeg ikke LP5 stående på mit normale kontor. Jeg ville dog gerne kunne arbejde med mine projekter ved den store skærm og i min behagelige kontorstol, men det var ikke muligt uden reelt at være tilsluttet. Hvis du har WiFi forbindelse i dit værksted er det muligt at forbinde på den måde, men det har jeg desværre ikke.

Jeg ville virkelig gerne have haft at man blot kunne fortælle softwaren, hvilken maskine man bruger og så ellers derfra have adgang til alle de indstillinger og redigeringsmuligheder, som den maskine giver.

Det var dog ikke muligt og man skulle være tilsluttet maskinen for at få adgang til den slags. Uden at være tilsluttet til LP5 fik jeg kun adgang til den helt basale mulighed for at redigere de grafiske elementer jeg skulle bruge.

Den del af opgaven var dog desværre heller ikke ret intuitiv og der var ingen klar måde at se, hvilke dele af projektet der skulle være til gravering, hvilke der skulle skæres osv.

På samme måde fik jeg heller ikke meget hjælp i forhold til, hvilke indstillinger der kunne bruges til forskellige materialer.

Vi har tidligere set på xTool M1 og deres xTool Creative Space. Her var der en høj grad af hjælp, da man kunne vælge, hvilket materiale man ville arbejde med, sammen med tykkelse osv. Der var et helt bibliotek af materialer og opgaver at vælge imellem.

Det var der ikke noget af i LaserPecker Design Space. Eller delvist, for det er en menu hvor man burde kunne vælge materiale, men den havde ikke noget formål, da menuen var tom. Ind imellem valgte programmet dog selv at angive materialet til fx pap, men uden at jeg kunne ændre på det.

På samme måde var der heller ingen hjælp at hente, i forhold til at tune ind på, hvilke indstillinger eller tilmed hvilken laser, man skulle bruge til at skære eller gravere.

Man kan på LaserPeckers hjemmeside finde en oversigt over et udvalg af materialer og deres anbefalede indstillinger til henholdsvis skæring eller gravering. Det er dog en ret ukomplet liste, som er uoverskueligt opstillet og bestemt ikke er let at finde.

I forhold til de to lasere i LP5, så er det jo fra et hardware synspunkt fantastisk at have både en diode og en fiber laser at arbejde. Det giver ret brede muligheder for materialer, specielt da begge to er på 20W. LaserPecker hjælper dog ikke ret meget med at vælge, hvilken laser der bør bruges til hvilke opgaver.

I det hele taget synes jeg, at LaserPecker Design Studio softwaren bærer præg af at være ret ufærdig. Jeg kan se at der har været gode hensigter, men de er bestemt ikke kommet i land med det endnu.

Jeg havde en direkte kontakt til LaserPecker holdet i forbindelse med testen og de fortalte at materiale listen med foreslåede indstillinger var en prioritet, som de snart håbede ville være på plads.

Jeg kan dog se, at det er et problem som andre brugere i månedsvis har forsøgt at finde svar på online, på fx Reddit uden at få nogen svar fra LaserPecker holdet.

Jeg fik efter en del forsøg og test frem og tilbage fundet en brugbar løsning med softwaren, som betød at jeg kunne gå i gang med selve testen, men jeg var mildest talt skuffet over software oplevelsen, som kræver en del polering inden den kan kaldes god og hjælpsom.

Test

Som jeg netop var inde på, var min test ret frustrerende grundet udfordringerne med LaserPecker Design Space softwaren.

Efter timevis med softwaren fik jeg dog så meget styr på den, at jeg kunne gå i gang med at teste LaserPecker LP5.

Heldigvis så er hardwaren i enheden super solid og et område hvor jeg, modsat softwaren, har været imponeret. Dual 20W laser systemet betyder, at man har ret brede muligheder for projekter og materialer.

De basale opgaver som gravering og skæring af træ har ikke været et problem for LP5 og på den front er man kun begrænset af det relativt begrænsede arbejdsareal man har at gøre godt med.

Fiberlaseren klarer de fleste metaller som sølv, guld, rustfrit stål osv og vil derfor være oplagt til gravering af smykker og lignede. Hvis man vil ud i skæring af metal, så kan LP5 klare ting som rustfrit stål, aluminium eller messing på omkring 1 mm tykkelse

Diode laseren klarer opgaver med materialer som træ, akryl, læder og sten. Gravering er naturligvis muligt, men også skæring. Her kan LP5 klare træ op til 20 mm og akryl op til 15 mm.

Man skal dog være opmærksom på, at man grundet det stationære design på laseren i LP vil opleve at skæring af emner ud mod kanten af arbejdsområdet vil resultere i at der skæres med en lille vinkel.

Designet er også årsagen til at LaserPecker LP5 annonceres med en gravering hastighed på op til 10.000 mm/s. Det vil et system som xTool M1 ikke kunne klare, da Core X/Y designet betyder, at laserhovedet fysisk skal flyttes rundt for at nå de forskellige dele af arbejdsområdet.

Der er fordele og ulemper ved begge tilgange til en laserskærer.

I de projekter, hvor jeg har overvundet min frustration med LaserPeckers software, har jeg været meget tilfreds med mulighederne og resultatet. LP5 er en utrolig stærk maskine, som giver mulighed for at arbejde med stort set alle materialer.

Når man forbereder et projekt, er der via softwaren en mulighed for at sende et preview til LP5, så man kan placere materialerne korrekt.

Er optegner laseren ved meget svag styrke en aftegning af, hvor grafikken kommer til at være. Med den visuelle hjælp kan man let placere sit materiale.

Oven i det skal man sørge for at fokus afstanden er den rigtigt. Det kan klares let ved at køre LP5 laserenheden op eller ned via den motoriserede stand. Der er to røde fokuspunkter, som man kan se efter. Når de to prikker mødes og bliver til en samlet prik, har man indstillet sit fokus rigtigt. Dejligt let og simpelt.

En af de mest normale materialer at arbejde med i forbindelse med laserskæring og gravering er træ. Det var også her jeg startede med et par forsøg med det inkluderede træ i kassen.

Her var det relativt let at gå til for at få lavet en gravering baseret på vores logo. Jeg prøvede også med en påske fil via LaserPeckers hjemmeside. Her var det en dybere gravering, som skulle skabe en 3D effekt.

Den slags kræver i sagens natur lidt mere fintunede indstillinger, og her kan man se på resultatet, at jeg måske endte med at have en anelse for høje indstillinger, for resultatet var lidt for brændt.

Muligheden for dyb gravering på et udvalg af materialer giver dog en del muligheder.. Med kassen var der et udvalg af materialer og her tiltrak de to messing mønter sig min opmærksomhed.

Der var en test fil med til gravering af et ulvemotiv i mønterne, som skulle have et forsøg.

En dyb gravering af denne type tager lang tid. Projektet her med test filen fra LaserPecker tog tæt på fire timer. Det leverede dog også et super lækkert resultat. Der er en fin grad af detaljer og dybden giver en rigtigt god 3D effekt.

Det er dog værd at bemærke, at processen skaber en del støv. Jeg havde tilsluttet LaserPecker Desktop Air Purifier enheden under hele processen og skruet op for alt det sug som jeg kunne. På trods af det var der en del messing støv på og omkring arbejdsområdet og i udsugningsmundingen på Air Purifier enheden.

Det inkluderede tilbehør i vores Ultimate Bundle krævede naturligvis også at jeg gav dem et forsøg.

Jeg startede med Slider Extension tilbehøret, som giver mulighed for at udvide størrelsen på det materiale man kan arbejde med. Tilbehøret tilsluttes via USB stik på bagsiden af LP5, hvilket både sørger for strøm og styring af enheden.

Herefter skal man i softwaren angive, at man benytter sig af Slider Extension, hvorefter softwaren tilpasser arealet man kan bruge.

I mit tilfælde ville jeg give det et forsøg med gravering af endnu et ulvemotiv på et stykke sort anodiseret aluminium.

Processen med at forberede projektet er helt den samme, men nu bare med et større areal at gøre godt med. Når man sætter gang i projektet, sørger systemet selv for at køre Slider Extension pladen frem, så materialet løbende skubbes igennem arbejdsområdet.

Der følger et par klemmer med, som kan bruges til at holde materialet fast, så det ikke forskubber sig. Det opdagede jeg ret hurtigt var en nødvendighed, da aluminiumspladen pga varmepåvirkningen begyndte at bøje. Det resulterede i, at pladen endte med at sidde fast imod beskyttelseshætten.

Det påvirkede naturligvis billedet, men hvis man ser bort fra den fejl det medførte, så synes jeg resten af resultatet fint viser, hvilke muligheder der er med LP5 og Slider Extension tilbehøret.

Det andet tilbehør der var med var Rotary Extension, som giver mulighed for gravering på runde genstande, som drikkeflasker, smykker, glas eller lign. Selve Rotary Extension delen kan tilpasses, så den kan klare genstande med forskellig omkreds.

Her kræver klargøringen en smule mere arbejde. Opsætningen er den samme som før, med tilslutning via USB og et skift i softwaren, så programmet ved at man bruger Rotary Extension delen.

Man skal dog også måle omkredsen på den genstand man skal gravere, da det har indflydelse på hvordan filen forberedes.

Jeg forsøgte mig med en vandflaske i stål, som skulle udsmykkes med et billede af en japansk Oni maske.

Her fik jeg et fornuftigt resultat, som dog ikke stod helt så klart som jeg gerne ville have haft det. Det kan være en kombination af mine indstillinger og den måde flasken er lavet på.

Det viser dog tydeligt, at man med fordel kan afprøve sine indstillinger, inden man kaster sig ud i store projekter. Det kræver naturligvis, at man har ekstra materiale af samme type, som man kan lave en materialetest på. I det her tilfælde ville det have været en ekstra drikkeflaske.

Pris

Jeg kan i skrivende stund ikke finde LaserPecker LP5 hos nogen danske forhandlere. Det er dog muligt at bestille den direkte fra LaserPeckers egen hjemmeside med gratis EU levering.

Her lander LP5 i Ultimate Bundle versionen som vi har haft på besøg med en pris på lige under 3500€ svarende til lige over 26.000 kroner.

Hvis man kan klare sig med LP5 alene koster den 2859€ svarende til lige over 21.300 kroner.

Det er på overfladen en høj pris, men hvis man ser på lignende produkter på markedet som fx xTool F1 Ultra så lander LaserPecker LP5 med en super god pris.

Konklusion

Det er tydeligt, at LaserPecker sigter efter at tage kampen op med konkurrenter som xTool. De kommer ind på markedet med super solid hardware i LP5, som giver rigtige brede anvendelsesmuligheder til et bredt udvalg af materialer og opgaver.

På den front møder LaserPecker konkurrenterne i stor stil med et produkt, som kombinerer stærk hardware med lækker og gennemført byggekvalitet, og så tilmed til en pris, som er betydeligt under hvad fx xTool tager for en lignende maskine.

Den store svaghed for LaserPecker er dog softwaren, som virker ufærdig i en grad, der uden tvivl har givet mig flere grå hår end jeg havde i forvejen.

Det kan undre mig, at der ikke er mere styr på softwaren, for helt som navnet antyder er LP5 det femte produkt i LaserPecker familien. Det er altså ikke et helt nyt firma.

Det er muligt at arbejde med softwaren, men det kræver at man er indstillet på at bruge meget tid på selv at søge svar i andre brugeres erfaringer, eller teste materialer gentagne gange for at tune sig ind på indstillinger der rammer. Det er ikke umuligt at komme i mål med softwaren men det er både en besværlig og frustrerende opgave.

Jeg er ret fortrøstningsfuld, da software er et problem som kan fixes, hvilket ikke er tilfældet med dårlig hardware. Min kontakt hos LaserPecker har oplyst at softwaren er en prioritet for holdet og at der arbejdes på at forbedre den.

Som altid i vores tests så kan vi dog ikke vurdere produkter baseret på løfter om kommende opdateringer og må forholde os til det vi kan bruge i testsituationen.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for en produkt der sparker døren ind med super stærk hardware og en skarp pris sammenlignet med konkurrenterne. Desværre falder LaserPecker LP5 dog, på grund af LaserPecker Design Space softwaren, over dørtrinnet hvilket skaber ridser i lakken.

Fordele:

Super stærk hardware i form af både 20W fiber- og diodelaser

Gennemført kvalitet i materialer og byggekvalitet

Super skarp pris sammenlignet med konkurrenterne

Ulemper: