AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-24 09:22:55

Original Stormtrooper højtaler frigives 4 maj

Glem alle de smarte højtalere på markedet. Alt du mangler er denne unikke originale Stormtrooper højtaler, som er skabt med hjælp fra selveste Andrew Ainsworth, som også står bag de officielle Storm Trooper klæder fra 1976 versionen af Star Wars filmene.

Denne specielle Star Wars Storm Trooper speaker, ryger i handlen 4 maj, som er Star Wars Day, til en retail pris på £199.95.



”Join forces with your fellow civilians and bring the party to life with this amazing, Original Stormtrooper-shape Bluetooth Speaker. May the force be with you as it’s 2 x 10w speakers combine make a galactic soundwave of 20w, it’s sure to liven up any gathering. With crystal clear clarity, superb bass and all round perfect sound, it’s show to be one of the speakers of 2018”



Hjelmen kommer i handlen hos blandt anden Amazon