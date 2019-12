AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-08-07 08:58:52

Robotlegetøj er det nye sort i børneværelset?

obotter bliver brugt i stigende grad indenfor mange forskellige områder. Robotterne er også begyndt at gøre sit indtog i børneværelset, hvor nyt sjovt legetøj i form af fx en robot drevet af solceller, som du selv kan programmere, nu giver nye muligheder for børn, der selv kan bestemme, hvordan deres legetøj skal være.

Robotter bliver brugt i stigende grad indenfor mange forskellige områder. Robotterne er også begyndt at gøre sit indtog i børneværelset, hvor nyt sjovt legetøj i form af fx en robot drevet af solceller, som du selv kan programmere, nu giver nye muligheder for børn, der selv kan bestemme, hvordan deres legetøj skal være.

Se også kreativt legetøj fra Djeco

Hvad er en robot?

En robot er en lille programmerbar maskine, som har manipulatorer og sensorer. Robotter bruges i mange sammenhænge, og en af de nye trends er, at robotter nu også i større og større grad er at finde indenfor legetøj.

Manipulatorer og sensorer

De manipulatorer, der sidder i robotten, er mekaniske instrumenter, der kan påvirke det, der sker udenfor robotten. En manipulator er fx en gribearm. Samtidig fungerer sensorerne som det, der sanser omverdenen.



Robotter og legetøj

De typer af legetøj, der findes, er fx en robothund, der er til at snakke og kæle med, lige når børnene har lyst til det. Hos Børnenes Kartel finder du en sjov, soldrevet robot, som du selv kan bygge, så robotten kan gå - drevet af sollys. Børnenes Kartel forhandler nemlig KidzLabs, som er sjovt eksperiment legetøj fra 4 M, hvor børnene får masser af viden. Her bliver barnet

udfordret med intelligent læring og leg.

Teknik og leg smelter sammen

Netop det, at læring og leg udfolder sig igennem legetøj, har gjort sig gældende i lang tid indenfor legetøj, men det er ikke blevet mindre, efter at teknologien for alvor har sat gang i, at programmering og robotteknologi er en helt naturlig del af børnenes legeverden.

Lettere for børnene end for de voksne

Det virkeligt smarte ved, at teknikken så at sige kryber ind i legetøjet, er, at hele familien nu kan være med omkring det samme legetøj. Det er ikke bare sjovt for børnene at designe deres egen robot eller deres egen lille maskine - forældrene, og måske især fædrene, synes også, at legetøjet nu er både sjovt og udfordrende.

Så den nye type legetøj byder på underholdning for både børn og voksne. Måske kan børnene endda udfordre de voksne, fordi de er meget mere vant til at lege med teknisk avanceret legetøj, end de voksne er. Og børnene er vokset op med computere og en hel masse andet teknik. De er med andre ord digitalt indfødte - så for dem er det helt naturligt, at teknikken også skal med ind i legen.

De digitalt indfødte

Det kendetegner en digital indfødt, at de aldrig har kendt til andet, end at teknik og computere spiller en stor rolle i deres hverdag - ja, faktisk er helt uundværlige i hverdagen. De digitale indfødte er også vant til en verden, hvor de altid er online, og hvor verden offline og online i højere og højere grad smelter sammen i form af nye begreber som fx virtual reality.

De digitale indfødte er typisk født efter 1990, og de er vant til, at al information bliver formidlet online, i modsætning til den lidt ældre generation.

Robotlegetøj til store og små børn

Hvordan man forholder sig til teknologi, og hvor godt man tager den til sig, afhænger selvfølgelig meget af ens egen motivation for at lære ny teknologi. Sådan vil det også ofte være for børn, hvor det er helt forskelligt, i hvor høj grad det teknologiske kommer ind med modermælken fra forældrene side, og hvor meget børnene på den måde tager det til sig.

Om børnene forstår, hvordan de skal opsætte og behandle fx en legetøjsrobot, er også helt forskelligt fra barn til barn - jo mere teknisk interesseret, jo mere relevant vil det være, at børnene leger med robotlegetøj.

Og brugen af robotlegetøj hænger selvfølgelig i høj grad sammen med børnenes alder, fordi de helt små børn endnu ikke er i stand til at forstå de ret komplekse sammenhænge, der er i en robot, mens de større børn kan få rigtigt meget udfordring og leg ud af robotlegetøjet.