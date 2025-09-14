Sharp klar med nyheder fra IFA

IFA bringer masser af nyheder og produktlanceringer i et væld af kategorier. Sharp er med på IFA 2025 med nyheder inden for lyd, billede og mobilitet.

14 sep. 2025 kl. 12:07 Af Kenneth Johansen DEL:

Sharp, der har mere end 111 års erfaring med forbrugerelektronik, præsenterer på IFA 2025 i Berlin en lang række nye produkter til den kvalitets- og prisbevidste forbruger. I hal 22, stand 101 er det muligt at opleve blandt andet et spektakulært 136-tommer mikro-LED-tv, hvor Sharp demonstrerer, at imponerende resultater er mulige selv i disse størrelser.

Sharp løfter tilmed sløret for en række tv i den nye JP-serie, der med sine MiniLED- og QLED-modeller byder på skærmstørrelser fra 50" til 75", en fuldautomatisk pladespiller med Bluetooth 5.4-streaming og soundbarer, der får musikken til at leve og giver hjemmebiografen det sidste touch.





MiniLED leverer billedperfektion til en overkommelig pris

Det krystalklare billede, som før kun fandtes på dyre premium-tv’er, er nu blevet tilgængeligt for alle takket være Sharps nye MiniLED-generation – perfekt til både gamere, filmelskere og serieentusiaster, der ikke vil gå på kompromis med kvaliteten.

I stedet for at betale for dyre topmodeller kan du nu opleve skarpe, detaljerede og livagtige billeder til under halvdelen af prisen sammenlignet med traditionelle QLED-tv’er. Den nye 65-tommer model sætter samtidig en ny standard i sin klasse med imponerende lysstyrke, kontrast og billeddetaljer.

Først på markedet er den nye JP-serie med skærmstørrelser på 50", 55", 65" og 75", alle drevet af Google TV. Serien byder på Harman/Kardon-lyd, et elegant design og et stilrent tv-bord. JP-serien forventes lanceret i slutningen af 2025.

Uanset om du er ny i teknologiverdenen eller passioneret entusiast, præsenterer Sharp et bredt udvalg af tv-modeller på IFA – en oplagt indgang til store tv-oplevelser. I stedet for at betale overpris får du her en kombination af imponerende billedkvalitet og skarp pris.





Prisvenlig luksuslyd til alle

Sharp skruer også op for fokus på hjemmebiograflyd på IFA 2025. Oplev Sharp Q Soundbar 5.1.2 – vinderen af EISA Award 2025 i kategorien "EISA SOUNDBAR SYSTEM 2025–2026". Systemet leverer stor lyd i hjemmebiografen og er tunet i samarbejde med de franske lydeksperter Devialet.

Sharp løfter også sløret for seks nye plug-and-play soundbarer, der er tilgængelige fra oktober. De nye modeller er skabt til at løfte både film og serier med en lyd, der indhyller hele rummet. Dolby Atmos og opadrettede drivere giver en overbevisende 3D-surroundeffekt, mens DTS Digital Surround og DTS Virtual:X sikrer fuld formatunderstøttelse. Resultatet er en intens, klar og dynamisk lydoplevelse – uanset om det gælder actionscener eller rolige dialoger.

Designet er stilrent og kompakt, så soundbarerne passer diskret ind under tv’et uden at stjæle fokus. Alle modeller understøtter HDMI (eARC), Bluetooth til trådløs streaming samt optiske og AUX-forbindelse, og blandt nyhederne finder man Sharps mest prisvenlige Dolby Atmos-soundbars til dato samt en ultraslank model med neodym-højttalerdrivere, der kun måler 3,6 cm i højden.





Stilfuld vinyl revival

Ønsker du at nyde din vinylsamling og sprede knitrende hygge i hele hjemmet, er Sharps nye fuldautomatiske Bluetooth-pladespiller, RP-TT100, uundværlig.

Vinylens genopblomstring har ikke kun begejstret nostalgikere men også vundet en ny generation af musikelskere. Fra rock til pop er vinylen igen blevet en central del af albumudgivelser, og med RP-TT100 bringer Sharp både romantikken ved analog lyd og nutidens bekvemmelighed ind i hjemmet.

RP-TT100 er udstyret med en aluminiumstallerken med gummimåtte, en solid metalarm, et matsort kabinet og et tonet støvlåg – en elegant kombination af retroæstetik og moderne funktionalitet.

Den fuldautomatiske tonearm gør det nemt at betjene pladespilleren med funktioner som fremspoling, tilbagespoling, pause og gentag. Den integrerede Audio-Technica AT-3600L-pickup leverer præcis lyd, mens den omskiftelige phono/line-forforstærker sikrer kompatibilitet med forskellige lydsystemer.

Takket være Bluetooth 5.4 kan RP-TT100 nemt streame trådløst til eksterne højttalere, og USB-C-porten giver mulighed for at digitalisere vinylsamlingen direkte til pc. En praktisk 3-trins forstærkningskontrol og jordforbindelse minimerer støj, og fjernbetjeningen giver ekstra komfort fra lyttepositionen.





Bæredygtig mobilitet i byerne

I tråd med virksomhedens globale strategi om at bekæmpe klimaforandringer og styrke miljøbeskyttelsen præsenterer Sharp også nye SUV-e-cykler, TriCycle-modeller samt Youth- og Micro Bikes på IFA 2025.

De nye kategorier giver endnu mere fleksibilitet og understøtter en bæredygtig mobilitet i fremtidens bybillede. Sharps elcykler er udviklet som et grønt alternativ til traditionelle transportmidler, og på IFA viser Sharp både aktuelle modeller og kommende innovationer, der peger mod en grønnere fremtid.





Værdifulde og smarte samarbejder

Sharp samarbejder med en række stærke partnere, der tilføjer unikke funktioner og giver produkterne ekstra værdi og anvendelighed.

Tuya er en åben smart home-platform, der giver producenter som Sharp mulighed for at udvikle tilsluttede enheder – fx højttalere, tv og meget mere – samlet i én app og cloud-infrastruktur.

Open Droids bidrager med skræddersyede robotløsninger, der kombinerer AI, præcisionsteknik og problemfri integration. Robotterne er designet til mange brancher, herunder hotel- og restaurationssektoren samt detailhandel. En af modellerne kan allerede opleves på Sharps IFA-stand.