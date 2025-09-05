Anker nyheder fra IFA 2025

Anker Innovations præsenterede i går deres fornyede brandretning og en portefølje af næste generations produkter på IFA 2025.

5 sep. 2025 kl. 09:19 Af Kenneth Johansen DEL:

På scenen i Berlin delte CEO Steven Yang sin vision for, hvordan Anker fortsat vil løse reelle forbrugerudfordringer og sætte en ny kurs for fremtidens smarte hardware.

Samtidig annoncerede Anker, Eufy og Soundcore produktinnovationer drevet af avanceret AI og robotteknologi.

"Med vores værdigrundlag og fokuserede brandvision fremmer vi en Maker-ånd hos Anker — hvor vi skaber et legeplads-miljø, hvor vores teams kan udfordre grænserne og definere næste generation af intelligent forbrugerteknologi," sagde Steven Yang, CEO for Anker Innovations. "Det handler ikke om teknologi for teknologiens skyld — det handler om at løse reelle udfordringer for forbrugerne og skabe muligheder, der gør livet enklere."





Brand og Vision

Forenet under sine tre brands, Anker, Eufy og Soundcore, sætter virksomheden en ny kurs som producent inden for smart hardware. Som Steven Yang beskrev på scenen, vil disse brands fokusere på “at starte nye muligheder gennem ultimativ innovation” og skabe kategoridefininerende produkter inden for opladning, hjemmeenergi, smarte husholdningsapparater, hjemmesikkerhed, kreative værktøjer og audio-video.





eufyMake præsenterer AI-drevne designværktøjer, der inspirerer hverdags-skabere

UV Printeren E1 blev fejret som verdens første personlige 3D-struktur UV-printer og an af de mest finansierede Kickstarter-kampagner i historien med 46 millioner dollars fra 17.000 støtter.

Kombineret med opgraderede Make It Real AI-designværktøjer, ét-klik konvertering fra 2D til 3D-struktur og intelligent objektsgenkendelse, giver E1 alle mulighed for at forvandle skitser, fotos eller tekst til strukturerede designs på træ, læder og metal. Leveringer til Kickstarter støtterne er i gang og hvis man ikke nåede med via Kickstarter så begynder den almindelige forbruger udrulning i december 2025 med priser fra $2.499 / €2.499.





Eufy udnytter AI og avanceret trappeklatrende robotteknologi til at revolutionere gulvpleje — ingen gulv efterlades urenset

Robotstøvsugeren Omni S2 blev præsenteret som verdens første robotstøvsuger med HydroJet™ og det langtidsholdbare 30kPa AeroTurbo™️ Deep Cleaning-system. På tæpper leverer AeroTurbo™ 2.0 kraftig, tilstoppelsesfri sugekraft, der fjerner snavs og dyrehår dybt i fibrene.

Dens adaptive chassis kan løfte sig op til 5 cm, så S2 kan krydse tykke tæpper, lagdelte måtter og endda langluvede tæpper, som andre robotter ikke kan klare, og rengøre dem effektivt. På hårde gulve skrubber HydroJet™ 2.0 med konstant nedadgående tryk og realtids selvrens af moppepuder, hvilket fjerner pletter i stedet for at sprede dem. Den bliver tilgængelig senere i år i Europa og lanceres globalt i januar.

Eufy præsenterede også Marswalker, verdens første trappeklatrende transportenhed til robotstøvsugere, som automatisk bærer S2 mellem etager. Altså en robot til at flytte din robot. Det fylder måske lidt mere i huset men det vil være med til at gøre livet lettere for folk i en bolig med mere en en etage. Marswalker lanceres i første halvdel af 2026.





Eufy Security bringer large-model AI ind i hjemmet for at eliminere blinde vinkler, stoppe falske alarmer og gøre beskyttelse proaktiv

Eufy Security præsenterede AI Core, verdens første large-model AI-agent til hjemmet. Trænet til at opdage og forudse mere end 100 forskellige scenarier, fra pakkelevering til en fremmed, der nærmer sig din dør, leverer AI Core svar på under tre sekunder direkte på enheden, samtidig med at al data forbliver lokal for fuld privatlivsbeskyttelse.

Notifikationer er korte, præcise og handlingsorienterede, så i stedet for endeløse alarmer får du klare instruktioner, du kan stole på.





Eufy Security lancerede også eufyCam S4, det første gør-det-selv hybridkamera, der kombinerer et 4K fast objektiv med dobbelte 2K pan-tilt-zoom linser, hvilket giver panoramadækning og ansigtsdetaljer på op til 15 meters afstand. eufyCam S4 er tilgængelig i forsalg fra i dag fra $299 og €249, mens AI Core lanceres senere i år med priser, der følger.





Soundcore bruger AI til at forbedre søvn, fastholde idéer og genopfinde hjemmebiografen

Sleep A30, verdens første smarte ANC-sove-earbuds, blev lanceret tidligere i år i USA og i dag i Europa og Storbritannien. De bekæmper snorken og andre forstyrrelser med adaptiv ANC og AI-genereret hjernebølge-lyd.

Soundcore annoncerede også, at deres Nebula-projektorserie bliver en del af Soundcore-familien og præsenterede Soundcore Nebula X1 Pro, verdens første mobile biografstation.

Med en 4K triple-laser optisk motor med Dolby Vision® og Dolby Atmos® multikanals rumlig lyd kombinerer X1 Pro biografbilleder med aftagelige trådløse højttalere og aktive subwoofere for en ægte surround-oplevelse hvor som helst. X1 Pro lanceres på Kickstarter den 23. september.





Anker Prime bringer smarte displays til multi-device opladning

Anker præsenterede sin næste generations Prime Series, den mest avancerede opladningsserie til flere enheder nogensinde. Hver Prime-enhed inkluderer nu AnkerSense View, et smart display, der viser opladningshastighed og temperatur i realtid.

Prime 160W er verdens mest kompakte 160W multiport oplader.

Prime 300W Power Bank leverer strøm nok til to laptops og en telefon på samme tid og oplader til 50% på kun 15 minutter.

Prime Wireless Charging Station er verdens første 25W Qi2.2 trådløse oplader med aktiv køling og indbygget display.

Prime Docking Station er verdens første triple-display opladningsdock med stabil 8K output.



