DJI lancerer DJI Mic 3

DJI er klar med en opdatering til deres populære trådløse mikrofoner som nu er blevet endnu mindre og mere featurerig.

29 aug. 2025 kl. 08:36 Af Kenneth Johansen DEL:

DJI annoncerede i går DJI Mic 3. Med tredje generation af Mic-serien løfter DJI endnu engang barren for kompakt lydudstyr, hvor krystalklar lyd og ultralet design kombineres i en trådløs mikrofon, der redefinerer standarden for content creators på farten.

DJI bygger videre på sin anmelderroste DJI Mic-serie af trådløse mikrofoner, og Mic 3 byder blandt andet på support af op imod fire sendere og otte modtagerenheder, hvilket gør multikamera-produktion og gruppeoptagelser langt lettere. Det er den første model i serien med automatisk justering af lydstyrken, som forhindrer overstyring og sørger for en jævn balance. Derudover får du forbedrede forudindstillinger til stemmeoptagelse og avanceret støjreduktion – en feature, som vil sikre gode optagelser i alle situationer.





DJI Mic 3 Transmitter kombinerer minimalistisk design med maksimal frihed. Den vejer blot 16 gram og er så kompakt, at den næsten forsvinder, når du bruger den. Den fleksible klips gør det let at placere mikrofonen præcis, hvor du vil, så lyden altid står knivskarpt. Med den elegante opladerkasse har du alt samlet ét sted: to transmittere og en modtager, altid opladet og klar til at følge dig – uanset hvor optagelserne fører hen.

Knivskarp lyd

Som den første DJI-mikrofon har Mic 3 to indbyggede adaptive gain-kontrolsystemer, der automatisk udligner pludselige udsving i lydstyrken fra f.eks. trafikstøj eller råb og dermed sikrer stabile, professionelle optagelser.

DJI Mic 3 tilbyder tre forudindstillinger til stemmeoptag: normal, rig og lys. Det gør det enkelt at tilpasse hver mikrofonenhed til den person, der bruger den, og giver fleksibilitet i situationer som flerpersoners interviews. Sammen med effektiv støjreduktion og lossless-lydkvalitet (ukomprimeret 48 kHz / 24-bit) mellem sender og modtager er du sikret en professionel optageoplevelse.

I Quadraphonic-tilstand kan modtageren, i samarbejde med udvalgte Sony-kameraer eller -software, levere fire individuelle lydspor, så du får maksimal fleksibilitet i redigering og mixing. Til store produktioner som messer eller sportsbegivenheder byder Mic 3 på en rækkevidde på op til 400 meter, stærk interferensbeskyttelse og automatisk skift mellem 2,4 GHz og 5 GHz for stabil transmission.

En fuldt opladt DJI Mic 3 Transmitter har op imod 8 timers batterilevetid, og en modtagerenhed fungerer i op imod 10 timer. Opladerkassetten kan klare 2,4 opladninger på farten, før den selv skal oplades, hvilket giver op imod 28 timers brug. Fem minutters hurtig opladning, eller det at hente en kaffe, giver DJI Mic 3 to timers strøm.





Pris og tilgængelighed

DJI Mic 3 kan købes fra i dag hos DJI Store Nordic og udvalgte forhandlere i følgende konfigurationer: