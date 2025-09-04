Cuisinart Freeze Wand

Selv om vi officielt er gået ind i efteråret, så er det stadig mere end rigeligt varmt, til at en frisklavet is kan friste. Det kan du lave hjemme i køkkenet med Freeze Wand fra Cuisinart.

4 sep. 2025 kl. 09:31 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale features

Includes 3 dessert cups

Presets for ice cream, slushie, milkshake, sorbet and mix ins

Pre-freeze base ingredients & churn in 5 minutes

Stackable cups for easy storage

Dishwasher safe cups and lids

3 year guarantee





En tur rundt om Cuisinart Freeze Wand

Cuisinart Freeze Wand er kort fortalt en stavblender, som er designet specifikt til at lave is og slushice.

Enheden er sammensat af tre dele bestående af motorenheden, blenderen og endeligt en kop, hvor ingredienserne blandes. Der følger tre kopper med i kassen, så man kan lave tre forskellige typer is eller slushice af gangen.

Hver af kopperne har et farvet låg og de kan let stables, så de er lette at opbevare.

På den øverste del af enheden kan man via en lille skydeknap vælge, hvilken type frossen lækkerhed man vil lave. Du kan vælge mellem Ice Cream, Sorbet, Mixins, Milkshake og Slushie. Det meste giver sig selv, mens nummer 3, Mixins dækker over en indstilling, som du kan bruge til at blande hårde ingredienser, som chokolade, nødder og lignende i din is.

Alle delene, på nær toppen med motoren, kan vaskes i opvaskemaskinen, så det er let at rengøre tingene efter brug.





Test

Der følger en manual med til Cuisinart Freeze Wand, som meget fint beskriver hvordan man bruger enheden sammen med et par opskrifter at komme i gang med. Der kan også findes flere opskrifter på Cuisinart hjemmesiden.

Processen er dejligt let, men kræver en smule forberedelse i den forstand, at tingene skal fryses FØR man kan bruge Freeze Wand. Det er altså ikke en ismaskine i den forstand, at den køler/fryser ingredienserne.

Man skal blande sine ingredienser jf. den valgte opskrift og så komme det i de medfølgende kopper. Her er det vigtigt at være opmærksom på, ikke at fylde mere i end til stregen, da maskinen ellers ikke kan samles og gøre sit arbejde.

Herefter er det bare i fryseren med tingene i et lille døgns tid, før man kan komme videre.

Når tingene er frosne, kan man komme i gang med den sidste del af processen. Her skal de tre dele af Freeze Wand samles og så er man klar eller næsten. Man skal nemlig tage tingene op af fryseren og lade dem stå ved stuetemperatur i mindst 10 minutter, inden man kan bruge Freeze Wand.

Baseret på hvad man laver, skal man vælge sin indstilling på toppen af enheden, og så er det ellers bare at trykke på knappen mens man som en stavblender presser ned til man når bunden i koppen.

Der er et lys, der lyser grønt, når man er kommet helt i bund. I de fleste tilfælde anbefales det at køre blenderen op og ned et par gange for at opnå en god cremet konsistens.

Mit første forsøg var med en flødebaseret opskrift fra manualen. Her var resultatet en rigtig lækker portion vaniljeis, med den helt rigtige cremede konsistens.

Jeg prævede dog også et par andre varianter med et sundere snit, som fx frossen vanilje yoghurt og her gik det ikke helt så let.

Freeze Wand havde noget sværere ved at tygge sig igennem den frosne yoghurt. Det skyldes sandsynligvis det lavere fedtindhold og højere indhold af vand, som betød, at det bare var en noget hårdere masse at kæmpe sig igennem. Her hjalp det at lade tingene tø op i længere tid, inden jeg gik i gang med Freeze Wand.

Så det er værd at have med i sin planlægning, når man laver sine frosne lækkerier. Det samme gør sig gældende hvis man fx vil lave slushice af saft eller sodavand som også er meget hårdt i frossen tilstand.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Cuisinart Freeze Wand med en online pris på 999 kroner. Hvilket er omkring 400 kroner mindre end lidt mere automatiske alternativer, som fx Minja CREAMi.





Konklusion

Cuisinart Freeze Wand er en fornuftig tilføjelse til is elskerens køkken arsenal. Den fylder ikke specielt meget i skuffen og giver mulighed for hurtigt at kunne nyde hjemmelavet is.

Der er naturligvis lidt planlægning involveret, da den ikke kan køle tingene ned. Så man skal planlægge forud og kan ikke bruge Cuisinart Freeze Wand til at stille en pludselig opstået trang til is eller sorbet.

Kan man arbejde inden for den begrænsning, er det dog ret let at gå til.

Man skal dog også være opmærksom på, at det ikke er en maskine man bruger til at lave is til en børnefødselsdag eller til familiefesten. Kapaciteten i de tre kopper er ret begrænset. Det passede fint til min familie på to voksne og to børn, men større selskaber klarer den nok ikke.

Det er muligt at købe flere kopper til Cuisinart Freeze Wand, hvis man har ønske om større mængder eller flere smagsvarianter.

Svagheden her er måske, at jeg pt kan finde en reel ismaskine, der kan køle og have op til en liter is klar på en times tid, til en pris på lige under 900 kroner. Den fylder en smule mere i køkkenskabet, men hvis jeg havde pladsen, ville jeg i sidste ende nok vælge at gå sådan en løsning, hvis mit primære ønske var is, fordi den på flere måder er mere praktisk.

Omvendt så vinder Freeze Wand ved at have lidt bredere muligheder med Slushice, Mixins osv.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et godt bud på en køkken tilføjelse med fokus på frosne lækkerier.





Fordele:

Let at bruge

Gode variationsmuligheder





Ulemper: