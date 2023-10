DJI Air 3

DJI lancerer en lind strøm af nye droner, og den seneste i rækken til at finde vej til vores test bord er deres DJI Air 3

25 sep. 2023 kl. 08:47

Specifikationer

Takeoff Weight: 720 g

720 g Dimensions:

Folded (without propellers): 207×100.5×91.1 mm (L×W×H)

Unfolded (without propellers): 258.8×326×105.8 mm (L×W×H)

Max Ascent Speed: 10 m/s

10 m/s Max Descent Speed: 10 m/s

10 m/s Max Horizontal Speed (at sea level, no wind): 21 m/s - 19 m/s in EU regions.

21 m/s - 19 m/s in EU regions. Max Takeoff Altitude: 6000 m

6000 m Max Flight Time: 46 minutes

46 minutes Max Hovering Time: 42 minutes

42 minutes Max Flight Distance: 32 km

32 km Max Wind Speed Resistance: 12 m/s

12 m/s Max Pitch Angle: 35°

35° Operating Temperature: -10° to 40° C

-10° to 40° C Global Navigation Satellite System: GPS + Galileo + BeiDou

GPS + Galileo + BeiDou Internal Storage: 8 GB

8 GB Image Sensor

Wide-Angle Camera: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP

1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP Medium Tele Camera: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP

1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP Lens:

Wide-Angle Camera

FOV: 82°

82° Format Equivalent: 24 mm

24 mm Aperture: f/1.7

f/1.7 Focus: 1 m to ∞

1 m to ∞ Medium Tele Camera

FOV: 35°

35° Format Equivalent: 70 mm

70 mm Aperture: f/2.8

f/2.8 Focus: 3 m to ∞

Den lidt trimmede version af den meget lange fulde specifikationsliste, viser os nogen spændende features. En af de mest centrale er vægten, som ligger over de magiske 250 gram. Det betyder, at reglerne er en del mere restriktive, hvilket vi kommer ind på senere.

En tur rundt om DJI Air 3

Jeg har efterhånden set på en del droner fra DJI, og de har tunet sig rigtigt godt ind på deres design. Her adskiller DJI Air 3 sig ikke, hvilket sådan set er en fin ting. DJI har en rigtigt god opskrift på deres droner og når det virker, er der ingen grund til at ændre det.

Vi har modtaget DJI Air 3 i en Fly More Combo. Det betyder, at der følger en del ekstra udstyr med. Pakken består af Air 3 dronen, en DJI RC 2 controller, tre batterier samlet i en fælles opladeramme og så ekstra tilbehør i form af ekstra propeller. Alt det er samlet i en transporttaske, så det er let at have det hele med.

Som de fleste droner i denne klasse er DJI Air 3 naturligvis foldbar, så den er lettere at opbevare og have med sig.

Air 3 er forsynet med et væld af sensorer, så den automatisk kan registrere forhindringer og forhindre at man flyver ind i dem. Der er sensorer placeret hele vejen rundt, så den under de rette forhold, kan registrere forhindringer hele vejen rundt.

Bagerst på DJI Air 3 er placeringen til batteriet, og det er også her vi finder den lille lem, der dækker over USB C stikket og pladsen til SD kortet. Der er 8 GB internt lager på dronen, så længere optagelser vil kræve et eksternt MicroSD kort. Her skal man være opmærksom på, at vælge et der er hurtigt nok, hvis man vil optage i de høje indstillinger. DJI har en liste over anbefalede SD kort på deres hjemmeside.

Dronens gimbal er en af stjernerne, og har på Air 3 et dual kamera setup. Man får en 48 MP Wide-Angle og en 48 MP Medium Tele Kamera, hvilket betyder at man har lidt mere fleksibilitet end et single kamera setup.

Der er mulighed for at optage op til 4K med 100 FPS eller 4K 60 FPS, hvis man bruger HDR indstillingen. Begge kameraer understøtter også 10-bit D-Log M og 10-bit HLG color modes, så man har bedre fleksibilitet, hvis man gerne selv vil colorgrade sine optagelser.

Controlleren der følger med til DJI Air 3 er den nye DJI RC 2 controller. Den har på fronten en 5,5” Full HD skærm og er blevet opgraderet med et nyt kraftigere chipset. Det betyder, at den er bedre rustet til at håndtere styringen af din drone.

Antenne-systemet er også blevet opgraderet, hvilket kan ses med to eksterne antenner, der kan foldes ud. Det er et nyt 2T4R system, hvor der er to sendere og fire modtagere i controlleren.

Alt det skulle gerne føre til bedre video og signal transmission, imellem controller og drone med en rækkevidde helt ud til 20km.

Software:

Den software, som en stor del af interaktionen med din DJI Air 3 drone kommer til at foregå på, er DJI Fly appen, som kan findes på sin smartphone, eller som i vores tilfælde på DJI RC 2 enheden.

Det er herfra, at du kan styre en stor del af de funktioner, som er indbygget i DJI Air 3. Selve styringen foregår naturligvis med de to styrepinde. Alle tilpasninger af indstillinger og opsætning af, hvilke parametre man vil flyve efter, foregår dog igennem DJI Fly softwaren.

Dronen har rækkevidde og muligheder, som ligger ud over den gældende lovgivning i Danmark og EU. Så det er op til en selv at kontrollere, at indstillingerne for for eksempel højde osv, er indstillet så de overholder reglerne.

På samme måde kan man angive, hvordan dronen skal forholde sig, når den møder forhindringer på sin vej.

Du kan også indstille et væld af forskellige ting omkring kameraerne og den gimbal, som holder det hele stabilt.

Under flyvning er der en række forskellige statusindikatorer, som fortæller dig ting, som hvor langt dronen er fra dig, og hvor lang tids batteri der er tilbage.

Ud over muligheden for at indstille dronen til selv at undgå forhindringer, er der også en del andre gode automatiserede funktioner. Det er blandt andet automatisk take off og landing.

Hver gang DJI Air 3 letter gemmer den sin GPS position. Så hvis dronen mister forbindelsen til dig og controlleren, eller er ved at løbe tør for batteri, så vender den automatisk hjem og lander. På samme måde kan man til enhver tid bede den om at vende hjem til startpunktet.

DJI Fly softwaren virker super robust og med et hav af funktioner, som kan tiltale både nybegynderen og den mere trænede droneoperatør.

Lidt om dansk/EU lovgivning

Jeg vil ikke gå synderligt meget i dybden med lovstoffet her, men blot lige tage mig tid til at nævne det. Der er nemlig en del regler på området, og man kan i værste tilfælde blive straffet, hvis man ender med at overtræde reglerne for droneflyvning, hvad enten det er bevidst eller ubevidst.

Da DJI Air 3 vejer over 250 gram, er der en del flere begrænsninger på den i forhold til nogen af de droner, vi tidligere har anmeldt.

For at måtte flyve med den skal man have bestået den teoretiske A1/A3 test og altså have et drone bevis, som naturligvis også skal medbringes når man flyver med dronen. Det hele kan dog klares digitalt og er samlet set ikke super svært at komme igennem.

En anden vigtig detalje er at man skal have en ansvarsforsikring der dækker flyvning med droner i denne kategori. Det er en forsikring der skal kunne dække en forsikringssum helt op til 7 millioner kroner, hvilket jo ikke ligefrem er småting.

Der er også en del flere begrænsninger for, hvor du må flyve sammenlignet med de mindre droner under 250 gram.

Med de tunge droner i denne klasse skal du holde en betydeligt større sikkerhedsafstand og du må ikke flyve i et område hvor der er uvedkommende. Det vil sige at alt flyvning i byzoner i de fleste tilfælde vil være udelukket eller i hvert fald meget begrænset uden speciel tilladelse.

Man kan få lidt mindre begrænsninger ved at tage det mere omfattende A2 Dronebevis. Det kræver dog, at man skal bestå en teoretisk prøve hos en, af trafikstyrelsen, godkendt prøveafholder.

Der er også en praktisk selvlæring, hvor man skal gøre sig bekendt med den drone man vil flyve med, og en række praktiske manøvre man skal igennem. Her er der ikke en prøve man skal bestå, men det er underlagt kontrol og mulighed for udtagelse til kontrol jf. nedenstående fra trafikstyrelsen:

“Den praktiske selvtræning indebærer nogle specifikke manøvrer, der skal gennemføres, før man kan erklære, at man har gennemført den praktiske selvtræning. Selvtræningen er underlagt tilsyn, og man vil kunne blive udtaget til kontrol, hvis Trafikstyrelsen finder det nødvendigt. Finder vi det usandsynligt, at man har foretaget sin praktiske selvtræning, vil vi fratage fjernpiloten sit kompetencecertifikat. “

De her mere omfattende regler medfører, at der meget naturligt er en del flere begrænsninger på, hvordan og ikke mindst hvor man kan bruge en drone som DJI Air 3. Det er detaljer som man skal tage med i sine overvejelser, før man kaster sig ud i anskaffelse og flyvning med dronen.

Ud over de ovenstående regler, så skal man naturligvis stadig være opmærksom på de områder, hvor der kan være begrænsninger for flyvning, selvom de umiddelbart opfylder de andre regler om afstand osv. .

Det kan godt betale sig at bruge lidt tid på at sætte sig ind i reglerne for droneflyvning. Det er ikke ligefrem et let net af regler at gennemskue. Jeg er via andet arbejde vant til at læse lovtekster og finde rundt i offentlige bekendtgørelser, og det tog mig lidt tid at finde hoved og hale i tingene. Så vil man være på den sikre side, bør man sætte lidt tid af til lov research.

Testen

Helt som jeg var inde på i min test af DJI Mavic 3 Pro, så var mine muligheder for testflyvning ret begrænsede, grundet de stramme regler for flyvning med droner over 250 gram. Det betød, at jeg også denne gang holdt mine flyvninger til min egen grund og markerne omkring huset, efter aftale med min nabo, der ejer dem.

På den måde kunne jeg overholde afstandskravene, der er sat op for droner over 250 gram.

De mange automatiske funktioner der er indbygget i DJI Air 3, og de fleste andre DJI droner, betyder, at det er en utrolig let drone at flyve.

Der er mulighed for automatisk start og landing og Return to Home funktionen betyder, at dronen automatisk returnerer til startpunktet, hvis den mister forbindelsen til controlleren eller er ved at løbe tør for batteri.

Samtidigt så betyder de mange sensorer og Object Avoidance funktionen også, at man er ret sikker i forhold til at komme til at flyve ind i ting. Man skal dog være opmærksom på, at den funktion kun virker ved lavere hastigheder op til 12m/s og funktionen er slået helt fra, hvis man sætter dronen i Sport Mode.

Jeg har under min tid med DJI Air 3 testet det både med beplantning, frivilligt medvirkende mennesker og vores hus og alle gange har systemet fungeret helt uden problemer. Via indstillingerne i DJI Fly softwaren, kan du selv vælge om dronen skal bremse op eller forsøge at finde en vej uden om, når den registrerer en forhindring på sin vej.

Flyveegenskaberne for DJI Air 3 er super gode og stabile, og jeg kan til stadighed forundres over for stabile optagelser, man kan få fra en drone der pisker af sted hen over en mark.

Den angivne flyvetid på omkring 40 minutter har under min test vist sig at holde meget fint stik med virkeligheden. Det vil dog naturligvis afhænge lidt af, hvordan du flyver og vejret, da ting som modvind kan påvirke batteriet en del.

Indbygget i DJI Air 3 er der også et godt udvalg af automatiske funktioner, ud over Object Avoidance funktionen. Der er, helt som vi har set tidligere, et udvalg af forskellige automatiske optagefunktioner, hvor dronen kan sættes til at tracke en person eller et objekt. Det kan så bruges til at lave forskellige flyvemønstre, som Dronie, Rocket, Circle osv.

Kameraet er meget vigtigt for de fleste der køber en drone, og her skuffer DJI Air 3 bestemt ikke. De to kameraer giver med mulighed for wide angel og telelinser god fleksibilitet og billeder og video er fantastiske på begge to. Telelinsen er måske en anelse mere blød i sine detaljer end wide angle linsen, men generelt har jeg ikke en finger at sætte på de to muligheder. Se mine testoptagelser herover for eksempel på kvaliteten, men husk at den naturligvis lider under YouTubes til tider begrænsede kvalitet.

Der er mulighed for optagelser op til 4K med en bitrate på 150 Mbps og 8 bits farve eller op til 10 bits, hvis man bruger HLG/D-Log M indstillingerne. Så hvis man vil er der mulighed for at tilpasse farverne selv i ret høj grad efterfølgende, under redigeringen af dine videoer.

Pris

DJI Air 3 kan i den Fly More Combo, som vi har haft til test, findes i skrivende stund online med en pris på lige under 12.000 kroner.

Konklusion

Jeg står tilbage med en lidt blandet følelse efter min tid med DJI Air 3. På den ene side er det en fantastisk drone, med gode flyveegenskaber og fantastiske kameraer, til en alt andet lige fornuftig pris, for alt den teknologi der er bagt ind i systemet.

På den anden side, så har jeg dog svært ved at anbefale den alene på grund af de meget restriktive regler for flyvning med den. De vil desværre betyde, at der vil være meget begrænsede muligheder for rent faktisk at flyve med DJI Air 3 og optage fede billeder.

Hvis man kan se sig selv arbejde uden om de begrænsninger, eller man primært vil bruge den steder, hvor de ikke spiller ind, så vil jeg helt klart anbefale DJI Air 3.

Til almindeligt hygge hobbybrug, så er det dog svært alene grundet de meget restriktive regler. Her vil jeg helt klart anbefale en af de mindre droner under 250 gram.

Godt:

Fantastiske flyveegenskaber

RC 2 controlleren er i top

Kameraer i topklasse

Skidt:

Reglerne for droner over 250 gram begrænser meget