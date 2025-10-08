Google Pixel Watch 4

Med lanceringen af Pixel 10 serien var Google også klar med Pixel Watch 4, som igen landede i to størrelser og med en række nye features og mindre opgraderinger.

8 oct. 2025 kl. 19:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Specifikationer

Form Factor: Rundt smartwatch – 45 mm diameter

Rundt smartwatch – 45 mm diameter Materialer: Aerospace-grade aluminium + Gorilla Glass 5

Aerospace-grade aluminium + Gorilla Glass 5 Display: 1.43" Actua 360 AMOLED LTPO – 320 ppi, op til 3000 nits, 1–60 Hz

1.43" Actua 360 AMOLED LTPO – 320 ppi, op til 3000 nits, 1–60 Hz Connectivity: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2.4/5 GHz, NFC, UWB, LTE (tilvalg), dual-band GPS, Satellite SOS

Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2.4/5 GHz, NFC, UWB, LTE (tilvalg), dual-band GPS, Satellite SOS Batteri: 455 mAh – Op til 40 timer med AOD, 72 timer med Battery Saver

455 mAh – Op til 40 timer med AOD, 72 timer med Battery Saver Opladning: 15 min til 50%, 60 min til 100% via Quick Charge Dock

15 min til 50%, 60 min til 100% via Quick Charge Dock Sensorer: HR, SpO2, ECG, cEDA, hudtemperatur, barometer, kompas, accelerometer m.fl.

HR, SpO2, ECG, cEDA, hudtemperatur, barometer, kompas, accelerometer m.fl. OS: Wear OS 6.0 – 3 års opdateringer

Wear OS 6.0 – 3 års opdateringer Processor: Snapdragon W5 Gen 2 + Cortex M55 co-processor

Snapdragon W5 Gen 2 + Cortex M55 co-processor RAM/Storage: 2 GB RAM / 32 GB lager

2 GB RAM / 32 GB lager Vægt: 36.7 g uden rem

36.7 g uden rem Vandresistens: 5 ATM / IP68

Pixel Watch 4 kommer som sagt i to størrelser, og vi har fået besøg af den store 45 mm variant. 45 mm versionen fås i tre farver Matte Black, Satin Moonstone og Polished Silver, som er den vi har på testbordet.





En tur rundt om Google Pixel Watch 4 (45mm)

Google har med Pixel Watch 4 i 45 mm størrelsen endelig leveret et ur, der føles som et ægte flagskibsprodukt. Det er stadig den velkendte runde form, men med en række fysiske og funktionelle forbedringer, der gør det til mere end bare en opgradering, det føles reelt som en ny generation.

Skærmen er en af de helt store nyheder. Den nye Actua 360 AMOLED LTPO skærm er fysisk buet under glasset og har 10% større aktivt område og 16% mindre bezel end forgængeren. Med op til 3000 nits lysstyrke er den blandt de klareste på markedet, og det gør en reel forskel i direkte sollys.

Det hele er pakket ind i Gorilla Glass 5, som dog stadig ikke helt matcher konkurrenternes safirglas, så en skærmbeskytter kan være en god idé. En meget lille forskel fra Pixel Watch 3 serien er at glasset nu burer en anelse op på midten. Det er en meget svag detalje, som jeg stort set kun lagde mærke til, da jeg gik direkte fra Pixel Watch 3 over til Pixel Watch 4.

Selve urkassen er lavet i aerospace-grade aluminium og føles både let og robust. Med en tykkelse på 12.3 mm og en vægt på 36.7 g (uden rem) sidder uret behageligt på håndleddet, og det føles ikke tungt, selv med den større batterikapacitet.

Designet er stadig minimalistisk og elegant, men med en mere afrundet og moderne finish. Det ydre design er stort set identisk med Pixel Watch 3 serien. Der er dog små forskelle blandt andet omkring sensorene i bunden og så er forbindelsen til opladning placeret på siden af uret, i stedet for bunden som sidste generation.

Det betyder også, at der er en ny oplader med til Pixel Watch 4. Så vi kan ikke længere bruge den samme, som blev brugt til Pixel Watch 2 og 3.

Den medfølgende silikone Active rem er dog i helt samme stil som på Pixel Watch 3. Farverne er nye alt efter, hvilken farvekombination du vælger, men du kan bruge alle de samme remme som på Pixel Watch 3.

Pixel Watch 4 fås også i to versioner i forhold til forbindelsesmulighederne. Du kan vælge imellem en basal Bluetooth/WiFi udgave og en med 4G LTE + Bluetooth/WiFi. Man skal dog være opmærksom på, at det pt kun er TDC, Telenor og Telia, der tilbyder 4G LTE på Pixel Watch 4.

Under overfladen finder vi en Snapdragon W5 Gen 2 chip og en ny Cortex M55 co-processor, som er 25% hurtigere og bruger halvt så meget strøm som tidligere. Det betyder hurtigere respons og bedre batteristyring, og det burde kunne mærkes. Batteriet er angivet til at holde op til 40 timer med Always-On Display og op til 72 timer med Battery Saver.

Opladning sker via den nye kontakt på siden af uret og den medfølgende Quick Charge Dock, som giver 50% strøm på bare 15 minutter.

Sensorpakken er omfattende og inkluderer alt fra pulsmåling og SpO2 til hudtemperatur og cEDA (elektrisk hudrespons). En nyhed er "Loss of Pulse Detection", som kan registrere hjertestop og automatisk tilkalde hjælp. Derudover er der dual-band GPS, som giver mere præcis sporing i byområder og skov.

Softwaremæssigt kører Pixel Watch 4 med Wear OS 6 og får tre års opdateringer. Det nye Material 3 Expressive UI gør interaktionen mere personlig og farverig, og Gemini AI er nu integreret direkte i uret. Du kan bruge "Raise to Talk" til at aktivere Gemini uden at sige "Hey Google".

Fitbit-delen er også blevet opgraderet. Uret kan automatisk registrere og klassificere aktiviteter, selv hvis du glemmer at starte en træning. Der er nye træningsformer som pickleball og basketball, og du kan projicere dine cykeldata direkte til din Pixel-telefon som en alternativ cykelcomputer. En ny AI-baseret sundhedscoach er også på vej, som skal give personlig vejledning baseret på dine mål og daglige data.





Opsætning og software

Opsætningen af et nyt Pixel Watch 4 er fortsat en let og relativt hurtig affære, som klares med en guide, der sørger for tilslutning til din telefon og opsætning af Google konto til apps og synkronisering.

Styresystemet på Pixel Watch 4 er WearOS 6 og indeholder et væld af apps ved opstart. Der er naturligvis et bredt udvalg af Googles apps, som synkroniseres med din Google konto og indholdet på din tilknyttede telefon.

Det betyder, at du let og hurtigt kan tjekke mails, noter, kalender osv på uret uden at skulle have telefonen op af lommen.

Ud over det fylder Fitbit ikke overraskende stadig en stor del i forhold til fitness og specielt løbe tracking.

Ud over de apps, som er installeret som standard, er der også mulighed for at tilføje andre via Google Play Store.

WearOS er efterhånden ved at være et solidt styresystem, som giver et stabilt grundlag uret. WearOS 6 har fået et fint løft i forhold til den tidligere version og er nu lidt mere farverig.

Der er brede muligheder for at tilpasse urskiven og opsætningen af uret, så det passer bedst til de ting du ønsker at bruge dit ur til.

Dels er der et godt udvalg af urskiver, både fra Google og fra tredjepart, som har fokus på forskellige grader af funktionalitet eller stil.

Ud over det kan man også selv i høj grad vælge, hvordan sortering af apps skal være samt opsætte genveje til favoritter, så uret er tunet specielt til dine behov.

Ved at swipe til siden på uret får man hurtigt adgang til et udvalg af forskellige apps, som man selv vælger og placerer, som det passer.





Test

Jeg har brugt Google Pixel Watch 4 i et par uger nu, sammen med Pixel 10 Pro XL. Det har ikke overraskende været uden problemer at parre de to enheder op, nu hvor alt er i samme Pixel familie.

Det var let at overføre fra et tidligere Pixel ur, så hvis man er en af dem der opgraderer, er det en let opgave.





Langt størstedelen af tiden med uret har gået med de normale dagligdags ting, som at modtage og tjekke notifikationer, fungere som vækkeur og så de almindelige ur funktioner.

På den front har jeg ikke haft nogen problemer overhovedet. Forbindelsen har været stabil og notifikationer modtaget løbende for de apps, som har tilladelse til det.

Det er muligt at svare på beskeder og mails via uret. Personligt er det ret svært for mig at bruge det meget lille tastatur med mine pølsefingre. Det større aktive område på skærmen hjælper naturligvis, men det er stadig ikke den mest optimale måde at gøre det på.

Heldigvis er der en meget velfungerende tale til tekst funktion. Så du bare kan indtale dit svar på fx en Messenger besked. I mine forsøg virkede det upåklageligt hver gang. Det er blot at tale og så trykke på send.

På AI og Assistant fronten er Google nu gået helt over til Gemini som assistent i stedet for den gamle Google Assistant. Det er generelt en god løsning som fungerer fint, men jeg har dog oplevet et par udfordringer, som sikkert udspringer af at bruge uret på dansk.

Ind i mellem, når jeg forsøgte at bruge stemmekontrol via uret til at styre mine Google Home funktioner, opfattede Gemini på uret mine beskeder som spørgsmål i stedet for Smart Home styring. Ind i mellem skiftede den også sprog, og i stedet for at udføre den Google Home opgave jeg bad den om, oversatte den min danske Google Home besked til engelsk og forklarede hvad det betød…. på engelsk.

Det var ikke altid, men ind imellem skete det og der var umiddelbart ikke noget system i hvorfor og hvornår det skete. Jeg forestiller mig derfor, at det er en fejl der med tiden vil blive luget ud af systemet.

En stor del af de promoverede features på Pixel Watch 4 er mulighederne for Fitness Tracking via Fitbit. Det er et område der har fået et boost med Pixel Watch 4 og nu fungerer endnu bedre.

Jeg har primært brugt uret til tracking i forbindelse med styrke og interval træning, suppleret af en smule løb, og så naturligvis til almindelig tracking i løbet af dagen.

Du kan opsætte dine egne mål for træning og skridt, og via uret få påmindelser i løbet af dagen, om at huske at bevæge sig og nå sine mål for skridt.

Pixel Watch 4 kan selv registrere, hvis du fx er ude og gå eller løbe en tur og spørge dig om du vil starte en træningsregistrering.

Den mest effektive tracking opnår man dog naturligvis, hvis man selv vælger den rette type træning, og starter den selv når man går i gang. Der er via Fitbit app’en et bredt udvalg af træningstyper at vælge imellem, helt ned til individuelle øvelser.

Baseret på min tid med uret fungerer tracking fint og den indsamlede data giver et godt billede af træningen. Det kan så bruges som basis for tracking over tid, af den generelle fysiske form og fremskridt i træningen.

De største forbedringer til Pixel Watch 4 synes jeg vi finder i skærmen og batteritiden. Den nye større og mere lysstærke skærm betyder, at det er lettere at se og bruge uret i stort set alle situationer. Det føles som en meget større skærm, selv om selve uret er samme størrelse som sidste generation.

Batteritiden har også fået et godt løft. Den reelle batteritid vil naturligvis variere en del baseret på dine brugsmønstre, da ting som Fitness Tracking med GPS er hårde for batteriet, sammenlignet med almindeligt hverdagsbrug.

Google skriver, at vi kan forvente op til 40 timers brug med Always On Display og 72 timer med Battery Saver. Under min tid med uret har jeg brugt en mellemting, hvor jeg ikke har haft Battery Saver aktiveret, men jeg har brugt uret uden Always On Display.

Med de indstillinger kunne jeg i perioder uden træning sagtens få mere end to dages brug ud af uret. Det er ikke noget der slår rekorder, men det er meget brugbart og en mærkbar opgradering.

Den nye oplader betyder dog, at det er let og hurtigt at oplade Pixel Watch 4. Uret kan lades helt op på en time, mens du kan få op til 50% på kun 15 minutter. Med opladning i den hastighed, er det let hurtigt at sørge for strøm på uret mens man er i bad eller gør sig klar til dagen om morgenen.





Pris

Google Pixel Watch 4 kan i 45 mm versionen fås fra 3490 kroner for Bluetooth/WiFi versionen mens 4G LTE versionen lander på 4290 kroner. 41 mm versionen fås fra 3090 kroner for Bluetooth/WiFi versionen, mens 4G LTE versionen lander på 3890 kroner.





Konklusion

Google har med Pixel Watch 4 serien lavet rigtigt gode opdateringer til deres Watch serie. Specielt skærmen og batteritiden har fået et godt boost, der betyder at brugbarheden er klart bedre end den tidligere generation.

Hvis man er i Android/Pixel økosystemet er Pixel Watch 4 en super god følgesvend. Forbindelse og integration er i top, og hvis man er typen der gerne vil tracke sin træning og søvn, klarer Pixel Watch 4 opgaven rigtigt godt.

Vi lander med en endelig karakter på 9 for en solid opgradering til Pixel Watch serien.

Fordele

Klar, tydelige og større skærm

Gode WearOS forbedringer

Super god fitness tracking

Ulemper