DJI lancerer Mini 5 Pro

DJI er klar med endnu en drone i miniformat. Den er dog blevet pakket med ritigt gode features der betyder, at den kan levere stærke resultater på trods af den lille størrelse.

19 sep. 2025 kl. 12:59 Af Kenneth Johansen DEL:

Skabt til at imponere båse dag og nat

Mini 5 Pro er udstyret med en 50 MP 1” CMOS-sensor, der indfanger lys og detaljer med en præcision, man normalt kun finder i professionelle kameraer. Det betyder, at du kan se solglimt danse i bølgeskum, opleve den bløde glød i øjeblikkene efter solnedgang eller indfange energien i et levende og pulserende byrum – alt sammen gengivet med livlige nuancer og dybde. Den nye 48 mm Med-Tele-tilstand placerer dit motiv tydeligt i forgrunden, mens baggrunden sløres blidt, så billederne får en naturlig dybde. Og samtidig sørger DJI’s portrætteknologi for, at lys, kontrast og hudtoner bliver justeret, så ansigter ser naturlige, smukke og levende ud – uanset om du filmer i skarpt dagslys eller under stjernehimlen.

Når dagslyset svinder, gør Nightscape-teknologien det let og trygt at flyve rundt i mørket. Den fremadvendte fjernmålingsteknologi, LiDAR, kombineret med et netværk af vision-sensorer giver omnidirektionel forhindringsregistrering, så dronen sikkert kan navigere i natten. Med Nighttime Return-to-Home finder Mini 5 Pro selv hjem i svagt lys, og takket være Non-GNSS RTH kan den huske ruten tilbage – også når satellitsignalet forsvinder, hvis du letter fra en altan. Og med L1 + L5 dual-band GNSS får du ekstra stabilitet og præcis positionering, når forholdene kræver det.





Filmisk frihed i lommeformat

Med Mini 5 Pro kan du skabe videoer, der ligner noget fra en spillefilm. Den fleksible gimbal kan rotere 225°, så du kan fange unikke vinkler og flydende panoreringer, og med ægte vertikal optagelse er dine klip klar til sociale medier i det rigtige højformat med det samme.

Optagelserne leveres i 4K/60fps HDR med et dynamisk område på op til 14 stop, hvor kameraet registrerer både lyse og mørke områder på samme tid, så farvetonerne ikke brænder ud eller forsvinder. Med 4K/120fps slowmotion kan du forlænge de smukke øjeblikke og forvandle en regndråbe, der bryder overfladen i en vandpyt, til et lille kunstværk.

Mini 5 Pro understøtter også 10-bit farvedybde og farveprofiler som D-Log M og HLG, så du får flere nuancer og mere naturlige farver – lige fra nattens mørke bylandskaber til dagens klare dagslys.

Med smarte funktioner som MasterShots, QuickShots og Free Panorama skal du kun trykke én enkelt gang, så klarer dronen resten. Og takket være Off-State QuickTransfer sender du dine optagelser til telefonen med op til 100 MB/s – selv når dronen er slukket.





Pris og tilgængelighed

DJI Mini Pro 5 kan købes fra i dag hos udvalgte forhandlere til en vejledende udsalgspris på følgende konfigurationer:

DJI Mini 5 Pro: 6299 kr.

DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC2): 8899 kr.



