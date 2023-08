EcoFlow Glacier

Hvis du skal på camping, festival eller bilferie og gerne vil have kolde drinks, måske endda med isterninger og frisk køling mad med dig, så kan dagens kig på EcoFlow Glacier være noget for dig.

31 jul. 2023 kl. 09:36 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

AC-indgang: 100-240V, 50/60Hz, 180W

100-240V, 50/60Hz, 180W Indgang til solopladning: 240W (11-60V, 13A Max)

240W (11-60V, 13A Max) Indgang til opladning af bil: 96W/192W (12/24V, 8A maks.)

96W/192W (12/24V, 8A maks.) Batteripakke strøm: 100 W (USB-C)

100 W (USB-C) Driftsvolumen: Enkelt zone: 38L (40 qt.); dobbelt zone: 36L (38 qt.)

Enkelt zone: 38L (40 qt.); dobbelt zone: 36L (38 qt.) Nettovægt: 23 kg

23 kg Dimensioner (hjul og håndtag ikke inkluderet): 776 × 385 × 445 mm

776 × 385 × 445 mm IP-klassificering: IPX4

IPX4 Temperaturområde for køling: -25°C til 10°C (omgivelsestemperatur ved 25°C)

-25°C til 10°C (omgivelsestemperatur ved 25°C) Støjniveau (stabil drift): Ice making: <52dB; Refrigeration: <42dB

Ice making: <52dB; Refrigeration: <42dB Kølemiddel type/mængde: R600a, 32 g

R600a, 32 g Hurtig frysetilstand (30℃ til 0℃): 15 minutter

15 minutter Køleeffekt Rating: 120W

120W Bluetooth: Ja

Ja Wi-Fi: Dette produkt understøtter kun 2.4G Wi-Fi

En af de interessante ting ved EcoFlow Glacier er, at det ikke bare er en køleboks men faktisk også giver mulighed for frys helt ned til -25°C. Faktisk er der mulighed for opdeling, så du kan have to zoner. På den måde kan du have både køleskab og fryser med dig på turen. En anden feature der skiller sig ud fra mange andre på markedet er den indbyggede mulighed for at lave isterninger.





En tur rundt om EcoFlow Glacier

EcoFlow Glacier er ikke en lille sag, med en samlet vægt på 23 kilo og et mål på 776 × 385 × 445 mm. Den er dog udstyret med to solide håndtag, så den er nogenlunde til at have med at gøre. Det kan dog være en god ide at være to om at flytte den.

Der er brugt kraftig plast i en kombination af grå og sort i samme stil, som andre produkter fra EcoFlow.

På toppen er der et display, der bruges til at vise den aktuelle temperatur i boksen eller status på ismaskinen lige over. Lige under er der et betjeningspanel med knapper, som bruges til at indstille temperaturen og sætte gang i ismaskinen.

Lige over displayet finder vi ismaskinen, der ifølge EcoFlow, kan lave 18 isterninger på kun 12 minutter.

Det fungerer ved, at man hælder vand direkte ned i rummet og herefter sætter maskinen i gang. De 18 metalpinde i rummet bliver derefter kølet ned og der dannes isterninger omkring dem, som herefter kan tages ud.

Det er via toppen, at man får adgang til hovedkammeret i boksen. Der er samlet mulighed for op til 38 L kapacitet. Den kan dog deles op via en praktisk opdelingsindsats. Når indsatsen er på plads, registreres den automatisk via en føler, så EcoFlow Glacier ved om den er opsat til et eller to kamre.

Hvis man foretrækker et stort kammer, så kan adskillelsen let tages op. Hvis man ikke bruger den, er der plads til at den kan opbevares i lågen, så man altid har den med.

Temperaturen kan indstilles separat for de to kamre og begge sider kan bruges til henholdsvis køl og frys, alt efter hvor man vil have mest plads. Med til EcoFlow Glacier er der også en kurv, som kan bruges til det store af de to kamre.

I bunden af kammeret er der også en lille drænport, hvis man vælger at bruge hele boksen som en stor is køler fx, eller blot har fået vand eller anden væske i kammeret.

I toppen på hver side er der et lille lys, så man kan finde sine ting i et mørkt telt, hvis det skulle være nødvendigt.

Der er en strømforsyning med til både almindelig strøm og en til tilslutning i bilen via cigarettænder.

Stikket til sider placeret på højre side af enheden. Her er der også en lille lem med en drænslange til ismaskinen, så man kan få overskydende vand let ud herfra.

Det er muligt at køre EcoFlow Glacier via et plugin batteri. Det kan sættes i Glacier på bagsiden, hvor pladsen er gemt bag en lille lem.

Det fulgte ikke med i vores test version, men kan købes sammen med eller i løssalg bagefter. Det er et 298 Wh batteri, som ifølge EcoFlow, kan drive Glacier i op til 40 timer. Hvis man har mere end et batteri kan man løbende skifte ud, og på den måde klare sig lang tid uden at have behov for at være tilsluttet strømnettet.

Batteriet kommer også med en USB C port, så det er muligt via batteriet at oplade andre enheder som fx din telefon.

Der kan også købes andet tilbehør til EcoFlow Glacier. Det er fx tilbehør som hjul og et håndtag, som kan sættes på Glacier så den kan trilles som en kuffert.

Det er også muligt at få et 110W solpanel, som kan bruges til at oplade batteriet, så man kan forlænge tiden uden strøm endnu mere.

Konstruktionen af EcoFlow føles solid og gennemført, og det virker som et produkt der er designet til at kunne holde til et liv på farten. Glacier har en IPX4 rating, så den kan modstå regn og elementerne ret godt.





Software

Det er muligt via EcoFlow app’en at overvåge og indstille temperaturen på Glacier. Så hvis man vil sikre sig, at den holder den rette temperatur, tilpasse den eller ikke har lyst til at løfte sig fra solsengen, for at sætte gang i en ny omgang isterninge,r kan det alt sammen klares via app’en.

Tilslutningen var let og ligetil via Bluetooth og med muligheden for at skifte over på WiFi, hvis man er i nærheden af det. Det er dog lidt irriterende at man ikke kan bruge app'en uden at skulle oprette en profil og logge ind.

Det er også muligt via app’en, let og hurtigt at opdatere firmware på Glacier, hvilket var muligt i vores tilfælde.

Hvis man bruger Glacier tilsluttet til strøm i bilen, kan man via indstillingerne også angive, hvor meget strøm man vil være sikker på at bilen har tilbage på batteriet. På den måde kan man sikre sig, at strøm til bilen har prioritet over de kolde drikkevarer.





Test

Jeg har brugt EcoFlow Glacier på forskellige lejligheder i over en måned. I den periode har den været med på en biltur tværs over landet og tilbragt det meste af en uge i telt til en festival.

Opsætning og tilslutning via app gik hurtigt og let og inkluderede, som jeg var inde på, en firmware opdatering.

Det er dog ikke nødvendigt at bruge EcoFlow app’en, da de fleste ting er tilgængelige via knapper og display, direkte på enheden.

Hvis man vil have adgang til de mere specifikke indstillinger, som fx dem for Car Battery Protection, skal man dog forbi app’en.

Tilsluttet almindelig strøm tog det ca. 20 minutter for Glacier at komme ned på de 4°C og -18°C som jeg startede med at teste.

I app’en viste den dog, at jeg i det store kammer, hvor jeg sigtede efter 4°C, lå på -3 - 0°C i stedet for. Så der det kan se ud som om der er lidt “spild” køling fra fryser siden af kammeret.

Supplerede app’ens måling med min egen foretaget med et eksternt termometer, og har landede temperaturen omkring 4°C mindre, end jeg havde angivet i siden, der var sat til køling og ikke frys.

Det hele endte dog med at falde godt på plads, efter omkring en times drift. Her landede temperaturerne på det, som jeg havde indstillet dem til.

Under vores tur på tværs af landet og telt opholdet, brugte vi dog EcoFlow Glacier som en stor køler med temperaturen sat til 4 grader. Det var primært drikkevarer, der skulle holdes kølige i den periode.

Både under turen i bilen og opholdet i teltet klarede Glacier opgaven rigtigt fint, og leverede dejligt kølige drinks hele ugen.

Temperaturen i de dage jeg testede lå omkring 25-30 grader og sikkert lidt mere i teltet i løbet af dagen. Det var dog ikke noget der fik Glacier til at svede.

Jeg testede over flere omgange også muligheden for at lave isterninger. EcoFlow angiver selv, at det tager 12 minutter, men min oplevelse i praksis var at det tog omkring 15 minutter, hvis man kun laver en omgang isterninger.

Laver man flere omgange efter hinanden, kan tiden komme ned på omkring de 12 minutter.

Processen er dejlig let og ligetil. Det er blot at hælde vand i og trykke på knappen for isterninger. Når de er klar giver Glacier besked via bip og så kan man hente isterningerne.

Der er lige et lille trin mere, før man kan få dem fri. Det kræver, at man trykker på en anden anden knap, der kortvarigt varmer metalpindende op så isterningerne slipper.

EcoFlow har meget praktisk lavet det, så man kan trække hele kurven omkring isterningerne op, og få dem alle sammen med på en gang. Herfra kan de så bruges eller hældes på en anden beholder, og man kan hurtigt sætte en ny omgang over.

Jeg vil dog anbefale, at man overvejer, hvilket vand man bruger. Det er specielt gældende, hvis man bor et sted med meget hårdt vand. Kalkindholdet i vandet sætter sig super hurtigt i rummet til isterninger, og kan få den til at se beskidt ud

EcoFlow Glacier er naturligvis ikke lydløs. Ved opstart eller når man bruger ismaskinen, larmer den selvfølgelig mest. EcoFlow angiver selv støj op til 59 dB, hvilket rammer meget fint under belastning som jeg lige nævnte.

Under normalt brug, når den er landet på de ønskede temperaturer, så ligger den dog typisk lidt lavere omkring 35-50 dB. Det meste af tiden siger den dog ikke noget og er sådan set helt stille, på samme måde som et normalt køle/fryseskab.





Pris

Jeg kan pt finde EcoFlow Glacier i basisversionen uden tilbehør, som vi har haft til test med en online pris på 8500 kroner i danske webbutikker.

Håndtag og hjul tilbehøret ligger på lige under 900 kroner, mens et batteri kan tilkøbes for 2400 kroner.

Det kan dog noteres, for dem som læser anmeldelsen når den er helt frisk, at EcoFlow i skrivende stund har sommertilbud fra deres egen hjemmeside, hvor man kan spare en del. Her kommer Glacier ind med en pris på 7500 kroner eller lige knap 9000 kroner, hvis man køber den med et batteri.

Under alle omstændigheder, så er det ikke en billig investering. Nogenlunde sammenlignelige bokse kan findes til omkring 4500 kroner, dog uden ismaskine.





Konklusion

EcoFlow har med deres Glacier køle/fryseboks lavet et gennemført og lækkert produkt, som har masser af anvendelsesmuligheder.

Byggekvalitet, materialer og design er lækkert og gennemført, og funktionaliteten med mulighed for køl og frys sammen med en ismaskine er super lækker.

Ligger man så oven i det, muligheden for op til 40 timers drift på batteri er det svært at brokke sig over udvalget af funktioner.

Det hele kommer dog med en ret heftig pris. En basispris omkring 8000 kroner og så yderligere 2400 for muligheden for batteri, er meget for et transportabelt køleskab. Det er i visse tilfælde omkring dobbelt så meget, som et fornuftigt køle/fryseskab i fuld størrelse.

Ser vi på sammenlignelige produkter, så kan der findes funktionelt ens alternativer (dog uden muligheden for isterninger) fra mærker som fx Outwell til omkring halv pris.

EcoFlow Glacier ER lækker og smart, men jeg ved ikke om den er SÅ lækker og smart, at prisen kan fordobles i forhold til sammenlignelige alternativer.

Prisen er altså den store svaghed her, hvilket er synd for stort set alt andet har jeg ikke en finger at sætte på.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et veludført og lækkert produkt med masser af gode features, som dog lander med en pris, der er lidt for meget at bide over i forhold til konkurrenterne.





Godt:

Gode materieler

Lækkert design

Alsidig med køl, frys og isterninger

Mulighed for drift i op til 40 timer via batteri

Køler godt og hurtigt





Skidt:

Prisen