Fisker Ocean får sin debut under CES 2020

Fisker har annonceret sin nye EV SUV ved CES 2020, og køretøjet kaldes Fisker Ocean. Ocean hyldes som verdens grønneste bil med kraftig brug af genanvendte materialer overalt. Ocean er et køretøj med zero-emissions og har noget så innovativt som et vegansk interiør.





Rækkevidden er omtalt som værende 450-500 kilometer pr. opladning, og køretøjet debuterer i 2022 med en abonnement mulighed. Kunder vil skulle betaler $ 379 pr. måned, og abonnementsgebyret inkluderer fuld service og vedligeholdelse. Abonnementet er fleksibelt, og kan annulleres når som helst uden nogen langvarig forpligtelse koblet på, og så er det tilladt at køre små 50.000 pr. år.

Der vil ikke være en forhandler ud over producenten, og bilen leveres direkte.

Der omtales et leasingsgebyr på på $ 2.999 (ca. 20.000 kroner), der forfalder ved abonnementsstart. Her til kommer et mindre gebyr for at reservere Fisker Ocean på $ 250.

Et direkte køb koster $ 37.499 (250.000 kroner-ish).









