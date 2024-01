Maono PD200X + AMC2 NEO

Vi har tidligere haft besøg af Maono med deres DM30, som endte med at komme afsted med en flot score. Denne gang, får vi lov til at kigge videre på produkter fra Maono, hvor vi skal kigge på deres XLR/USB mikrofon PD200X, sammen med AMC2 NEO, som kan bruges til at forbinde mikrofonen via XLR og give lidt flere muligheder, end med USB.

19 jan. 2024 kl. 11:16 Af Berger DEL:

Inden vi kaster os ud i selve testen, skal vi have et kig på specifikationerne af Maono PD200X + AMC2 NEO

Specifikationer Maono PD200X

Dynamic

Pickup Pattern : Kardioid

: Kardioid Resolution: 24-bit

24-bit Sample Rate: 48kHz

48kHz Frequency Response: 40 – 16000Hz

40 – 16000Hz Sensitivity: XLR: -52dBV / USB: -10.5dBFS/Pa(Max)

XLR: -52dBV / USB: -10.5dBFS/Pa(Max) Max SPL: 130dB

130dB Signal to noise Ratio: 57dB

57dB Forbindelse: USB-C & XLR

USB-C & XLR Knapper: Gain, mute, headphone volume

Specifikationer AMC2 NEO

Sample Rate: 48kHz

48kHz Frequency Response: 20 – 20000Hz

20 – 20000Hz Headset Output Power: 20mW, 32Ω (1kHz, THD+N=1%)

20mW, 32Ω (1kHz, THD+N=1%) Battery: 2000 mAh

2000 mAh Charge time: Appr. 3h

Appr. 3h Battery life: Appr. 8H

Appr. 8H Forbindelse: USB-C til USB-A

Rundt om Maono PD200X

Maono PD200X er en kombineret XLR/USB-C mikrofon, som gør brug af Kardioid pattern. er en USB ekstern mikrofon, som gør brug af cardioid pattern. Den har en sampling rate på 24bit/48kHz.

Får vi pakket alt ud, kan det hurtigt se lidt sparsomt ud. Vi har et gevind, USB-C til USB-C/A ledning og manual.

PD200X kommer både i sort og hvid, hvor jeg har modtaget den sorte til test. Selve størrelsen ligger fint imellem andre mikrofoner jeg har haft til test, og vil mene den er meget ”normal” i størrelsen. På siden har vi teksten Maono stående i hvid tekst.

På siden har vi to knapper, den første knap er til at mute mikrofonen, hvor den anden kan bruges til at styre lydstyrken på headsettet eller gain på mikrofonen.

I bunden har vi indgang til headset, hvis man ønsker at køre den igennem i mikrofonen. Ved siden af det er der indgang til USB-C samt XLR. Samt har vi også en knap til RGB, som gør det muligt at ændre RGB eller slukke det.

Inden vi går videre til testen, tager vi et hurtigt kig på AMC2 NEO. AMC2 NEO, er en lyd mixer, som bruges til at skabe dit eget professionelle studie. Den kan blandt andet bruges sammen med din telefon, til at levere musik, til din stream og med integreret noise cancellation.

AMC2 NEO har indbygget batteri, hvilket giver dig muligheden for at have den med på farten, hvis du blandt andet bruger den sammen med en bærbar eller din telefon.

Med AMC2 NEO får man udover mixeren, USB-C kabel, lydkabel med jackstik og en manual.

Testen

Når AMC2 NEO bruges, skal der ikke bruges software, og det hele går igennem Windows, i forhold til at få den til at genkende AMC2 NEO, som lydformat. Dette var dog intet problem på noget tidspunkt.







Efter at have set nogle af Maonos videoer, på produktet, og læst manualen skulle det være muligt at tilslutte AMC2 NEO med ét USB-C stik, fra mixeren til computeren. Jeg har dog under testen oplevet, den gør brug af batteriet, og derfor endte jeg med at have to stik tilsluttet, en til at give strøm, og en til at forbinde til computeren.

Da PD200X er en dynamisk mikrofon, er der heller ingen grund til at aktivere 48V på mixeren, hvor kondenser mikrofoner, kræver at den bliver aktiveret.

Lydtest af PD200X med AMC2 NEO

Pris

Jeg har kunne finde Maono PD200X med et prisskilt på $79.99 på deres egen hjemmeside, hvilket er svarende til 553,21,- DKK.

Ønsker du at købe både PD200X og AMC2 NEO har de en pris på $139.99, hvilket svare til 968,17,- DKK.

Hvis du vil læse mere om Maono PD200X, kan du klikke på banneret.

Konklusion

Vi er kommet til slutningen på testen af PD200X med AMC2 NEO. Selve opsætningen er nem at have med at gøre, og specielt med tilslutningen af AMC2 NEO, bliver det endnu nemmere. For det er også her du har muligheden for at kunne justere en masse ting på mikrofonen, og det bliver styringen, hvor software eller andre enheder bliver irrelevante.

Selve mikrofonen har de nødvendige knapper monteret, så selvom man vælger at bruge den uden XLR, så mister du ikke de nødvendige features.

Med DM30 oplevede jeg gain ikke gjorde den store forskel. Selv med AMC2 NEO tilsluttet, havde jeg lidt følelsen af samme problem, med PD200X. Jeg skal have mikrofonen meget tæt på mig, for at få en god og fyldig lyd fra den, hvor jeg tit har oplevet med andre mikrofoner, at lidt afstand er bedre.

Det kan selvfølgelig have sine fordele, da det også er med til at isolere lyden, og der ikke kommer for meget baggrunds lyd med når du snakker i mikrofonen.

Omvendt, kræver det også en del opsætning i forhold til at få placeret mikrofonen korrekt foran dig, uden at den vil være i vejen for skærmen, men stadig så den kommer tæt nok på dig, til at opfange din stemme på bedst mulige måde.

Kigger vi på prisen, så er PD200X standalone, og som bundle med AMC2 NEO, utrolig gode priser. De ligger sig godt i forhold til alternativer, og det er også uden tvivl det, som gør Maono kan blive utrolig interessant, for du får rigtig meget for pengene.

Jeg slutter testen af med at give en score på 9 ud af 10. Det er uden tvivl en opgradering fra DM30, og selvom man betaler en smule mere, så får man også mere kvalitet for pengene. En mikrofon, som giver dig flere muligheder i form af både at kunne bruges som USB-C, men også XLR, hvis du ønsker et mere professionelt setup.

Pros

Flot design

Fin lyd

Nem opsætning

Knap til Gain

Knap til mute

Software kan det nødvendige (USB tilslutning)

Pris

Størrelse

Cons

Skal sidde tæt på mikrofonen får at få en fyldig lyd

Tvivl om gain knappen gør noget

Score: 9