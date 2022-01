Razer Seiren V2 X: Test

Razer har opdateret deres mikrofon serie, og vi er blevet forsynet med to af dem for at kunne se hvordan den føles og klare sig. I denne test skal vi tage et kig på en mikrofon, som uden tvivl henvender sig til begynder streameren, og kommer med et lidt mindre prisskilt end storebroren, vi skal nemlig kigge på Seiren V2 X fra Razer.

13 dec. 2021

Som altid starter vi med listen af specifikationer på produktet. Jeg har været på Razers hjemmeside og fundet lidt information frem.

Specifikationer Seiren V2 X

25mm Condenser Capsule

Pickup Pattern: Supercardioid

Resolution: 24-bit

Sample Rate: 96kHz

Frequency Response: 20 – 20000Hz

Sensitivity: -34dB

Max SPL: 120dB

Signal to noise Ratio: 105dB

USB-A to USB-C

Knapper: Gain og Mute

Rundt om Seiren V2 X

Seiren V2 X fra Razer kommer i en sort æske med grønne sider. Den kan hurtig godt minde om Seiren V2 Pro, som vi også har testet. Men med en hurtig sammenligning, kommer Seiren V2 X i en mindre æske, kontra V2 Pro. Vi har selvfølgelig et billede af Seiren V2 X som dækker næsten hele fronten, og under navnet teksten ”USB microphone for streamers”. Udover det får vi tre nøglefunktioner, som fortæller mikrofonen er en 25mm condensor mikrofon, den har supercardioid pickup pattern og en analog gain limiter.

På bagsiden får vi ikke mange flere informationer end det vi i forvejen har fået. Vi får dog også en pæn illustration for hvordan mikrofonen opfanger lyden.

Seiren V2 X får ikke meget ekstra tilbehør med, udover selve mikrofonen har vi foden som den skal skrues fast på og ledningen. Det er også muligt at skrue mellemstykket af mikrofonen, hvis den skal sættes fast til en boomarm.

Razer Seiren V2 X2 er mat sort, og ligner en mindre udgave af Seiren V2 Pro. Hvor Razer har sparet lidt på nogle af de ekstra ting som var på storebroren. Vi har også her et sort Razer logo på kanten, og vi bliver også forsynet med en mute og gain knap. Hvor på Seiren V2 Pro havde vi også en volume knap.

Vender vi mikrofonen om, har vi indgang til headset med jackstik og USB-C indgang til kablet som skal gå til computeren.

Den medfølgende ledning er med USB-c, og er lidt under 2 meter i længden. Dette er måske lidt kort i forhold til Seiren V2 Pro, men burde stadig være nok til de fleste.

Software

Hvis du vil bruge Razers eget program SYNAPSE, har du mulighed for at bruge den, sammen med andre Razer produkter. Du kan læse omkring min oplevelse af SYNAPSE i testen af Seiren V2 Pro, også hopper vi elegant videre i testen af Razer Seiren V2 X.

Testen

Vi er nået til selve test delen, ligesom ved testen af Seiren V2 Pro, har jeg valgt ikke at bruge SYNAPSE, da det gav alt for mange problemer, og jeg nemt via Windows kunne indstille mikrofonens sampling rate, og GAIN kan klares på selve mikrofonen.

Opsætningen har været utrolig nem, og selvom ledningen var lidt kortere på Seiren V2 X, så gav det mig ingen problemer med at fører det rundt og op til computeren.

Du kan hører lydtesten længere nede.





Lydtest af Seiren V2 X

Pris

Razer Seiren V2 X kommer med et prisskilt på 804,- DKK. Hvilket på nogle punkter er et godt match i forhold til andre produkter, med tilsvarende funktioner.

Konklusion

Vi er nået til vejs ende, og jeg skal have samlet op på mine tanker omkring Seiren V2 X fra Razer. Først og fremmest er der ingen forskel på det udvendige materiale på Seiren V2 Pro og Seiren V2 X, hvilket gør du får kvalitet lige meget hvad du vælger. Der er dog en forskel på capsule som bruges, og om der er en forskel i praksis, vil jeg lade være op til dig.

Hvis du som mig ikke er fan af hvordan SYNAPSE fungerer for tiden, så kan du heldigvis komme uden om det, og stadig udnytte mikrofonen uden problemer, hvilket jeg ser som en klar fordel ikke at være bundet til software for at skulle bruge mikrofonen. Selvom den henvender sig til den almindelige streamer, så har Razer alligevel valgt at give muligheden for at indstille gain direkte på mikrofonen, hvilket giver rigtig meget frihed i at justere, hvor meget lyd Seiren V2 X tager ind.

Til forskel fra Seiren V2 Pro, så er Seiren V2 X prissat langt bedre og gør den nok også mere attraktiv for rigtig mange, for du får en mikrofon som giver det nødvendige og gør dig klar til at begynde din streaming.

Alt dette gør også at jeg slutter testen af med at give en score på 8 ud af 10 til Razer Seiren V2 X, for her rammes der virkelig godt i forhold til hvad du får for dine penge, både i forhold til kvalitet, men specielt også med funktioner, hvor Razer Seiren V2 X også gør brug af sampling rate 96kHz, som sin storebror.

Pros

Flot design

Kvalitetsmaterialer

God lyd

Nem at få sat op, ser vi bort fra SYNAPSE

Knap til Gain

Knap til mute

Pris

Cons